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В Сербии обрушился подвесной мост с туристами

В Сербии обрушился подвесной мост с туристами - РИА Новости, 13.10.2022

В Сербии обрушился подвесной мост с туристами

Подвесной мост через реку Западная Морава обрушился в Сербии, пострадали 10 человек, есть погибшие, передает портал издания "Вечерне новости". РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:27

2022-10-13T13:27

2022-10-13T14:07

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БЕЛГРАД, 13 окт - РИА Новости. Подвесной мост через реку Западная Морава обрушился в Сербии, пострадали 10 человек, есть погибшие, передает портал издания "Вечерне новости".Инцидент произошел около 10.00 (11.00 иск), когда по мосту в Овчарско-Кабларском ущелье близ города Чачак пошла группа туристов из Боснии и Герцеговины."Люди упали в реку, около 20 человек. Проходит акция спасения, по неофициальным данным пострадали как минимум 10 человек, несколько извлеченных из воды не подают признаки жизни", - передает портал издания.На месте происшествия работают около 80 медиков и спасателей.Агентство Танюг сообщило, что при обрушении два человека погибли и как минимум 11 пострадали."Две женщины погибли, когда обрушился подвесной мост через Западную Мораву. При происшествии пострадали как минимум 11 человек, которые доставлены в больницу город Чачак", - передает агентство.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сербия, в мире, новости - туризм