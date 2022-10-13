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В Сербии обрушился подвесной мост с туристами - РИА Новости, 13.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221013/most-1823696785.html
В Сербии обрушился подвесной мост с туристами
В Сербии обрушился подвесной мост с туристами - РИА Новости, 13.10.2022
В Сербии обрушился подвесной мост с туристами
Подвесной мост через реку Западная Морава обрушился в Сербии, пострадали 10 человек, есть погибшие, передает портал издания "Вечерне новости". РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:27
2022-10-13T14:07
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БЕЛГРАД, 13 окт - РИА Новости. Подвесной мост через реку Западная Морава обрушился в Сербии, пострадали 10 человек, есть погибшие, передает портал издания "Вечерне новости".Инцидент произошел около 10.00 (11.00 иск), когда по мосту в Овчарско-Кабларском ущелье близ города Чачак пошла группа туристов из Боснии и Герцеговины."Люди упали в реку, около 20 человек. Проходит акция спасения, по неофициальным данным пострадали как минимум 10 человек, несколько извлеченных из воды не подают признаки жизни", - передает портал издания.На месте происшествия работают около 80 медиков и спасателей.Агентство Танюг сообщило, что при обрушении два человека погибли и как минимум 11 пострадали."Две женщины погибли, когда обрушился подвесной мост через Западную Мораву. При происшествии пострадали как минимум 11 человек, которые доставлены в больницу город Чачак", - передает агентство.
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сербия, в мире, новости - туризм
Сербия, В мире, Туризм, Новости - Туризм
13:27 13.10.2022 (обновлено: 14:07 13.10.2022)
 
В Сербии обрушился подвесной мост с туристами

В Сербии обрушился подвесной мост с туристами, есть погибшие

© AP Photo / Darko VojinovicАвтомобиль скорой помощи в Сербии
Автомобиль скорой помощи в Сербии - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Автомобиль скорой помощи в Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 13 окт - РИА Новости. Подвесной мост через реку Западная Морава обрушился в Сербии, пострадали 10 человек, есть погибшие, передает портал издания "Вечерне новости".
Инцидент произошел около 10.00 (11.00 иск), когда по мосту в Овчарско-Кабларском ущелье близ города Чачак пошла группа туристов из Боснии и Герцеговины.
"Люди упали в реку, около 20 человек. Проходит акция спасения, по неофициальным данным пострадали как минимум 10 человек, несколько извлеченных из воды не подают признаки жизни", - передает портал издания.
На месте происшествия работают около 80 медиков и спасателей.
Агентство Танюг сообщило, что при обрушении два человека погибли и как минимум 11 пострадали.
"Две женщины погибли, когда обрушился подвесной мост через Западную Мораву. При происшествии пострадали как минимум 11 человек, которые доставлены в больницу город Чачак", - передает агентство.
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