https://ria.ru/20221013/monitoring-1823726710.html
Специалисты завершили работы по мониторингу зеленых насаждений в Москве
Специалисты завершили работы по мониторингу зеленых насаждений в Москве - РИА Новости, 13.10.2022
Специалисты завершили работы по мониторингу зеленых насаждений в Москве
Специалисты завершили работы по ежегодному мониторингу зеленых насаждений в Москве, в этом году обследовали более 14 тысяч деревьев и 24 тысячи кустарников,... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:27
2022-10-13T14:27
2022-10-13T14:27
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городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Специалисты завершили работы по ежегодному мониторингу зеленых насаждений в Москве, в этом году обследовали более 14 тысяч деревьев и 24 тысячи кустарников, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Сезонное обследование деревьев и кустарников в столице проводится ежегодно, полученные данные тщательно анализируются и вносятся в фотобанк. Это позволяет получить объективную картину состояния зеленых насаждений. В этом году расширили границы 130 площадок постоянного наблюдения: обследовали более 14 тысяч деревьев и 24 тысячи кустарников. Специалисты измерили высоту, диаметр стволов и проекцию крон, оценили жизнеспособность и декоративные качества, проверили наличие болезней, вредителей и повреждений", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что результаты мониторинга зафиксировали в паспортах, ведомостях площадок наблюдения и на карте-плане. Каждому растительному объекту присвоен порядковый номер.
https://realty.ria.ru/20220831/moskva-1813152939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы