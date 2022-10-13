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Специалисты завершили работы по мониторингу зеленых насаждений в Москве - РИА Новости, 13.10.2022
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Специалисты завершили работы по мониторингу зеленых насаждений в Москве
Специалисты завершили работы по мониторингу зеленых насаждений в Москве - РИА Новости, 13.10.2022
Специалисты завершили работы по мониторингу зеленых насаждений в Москве
Специалисты завершили работы по ежегодному мониторингу зеленых насаждений в Москве, в этом году обследовали более 14 тысяч деревьев и 24 тысячи кустарников,... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:27
2022-10-13T14:27
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Специалисты завершили работы по ежегодному мониторингу зеленых насаждений в Москве, в этом году обследовали более 14 тысяч деревьев и 24 тысячи кустарников, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Сезонное обследование деревьев и кустарников в столице проводится ежегодно, полученные данные тщательно анализируются и вносятся в фотобанк. Это позволяет получить объективную картину состояния зеленых насаждений. В этом году расширили границы 130 площадок постоянного наблюдения: обследовали более 14 тысяч деревьев и 24 тысячи кустарников. Специалисты измерили высоту, диаметр стволов и проекцию крон, оценили жизнеспособность и декоративные качества, проверили наличие болезней, вредителей и повреждений", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что результаты мониторинга зафиксировали в паспортах, ведомостях площадок наблюдения и на карте-плане. Каждому растительному объекту присвоен порядковый номер.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы
14:27 13.10.2022
 

Специалисты завершили работы по мониторингу зеленых насаждений в Москве

© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыСпециалисты завершили работы по ежегодному мониторингу зеленых насаждений в Москве
Специалисты завершили работы по ежегодному мониторингу зеленых насаждений в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
Специалисты завершили работы по ежегодному мониторингу зеленых насаждений в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Специалисты завершили работы по ежегодному мониторингу зеленых насаждений в Москве, в этом году обследовали более 14 тысяч деревьев и 24 тысячи кустарников, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сезонное обследование деревьев и кустарников в столице проводится ежегодно, полученные данные тщательно анализируются и вносятся в фотобанк. Это позволяет получить объективную картину состояния зеленых насаждений. В этом году расширили границы 130 площадок постоянного наблюдения: обследовали более 14 тысяч деревьев и 24 тысячи кустарников. Специалисты измерили высоту, диаметр стволов и проекцию крон, оценили жизнеспособность и декоративные качества, проверили наличие болезней, вредителей и повреждений", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что результаты мониторинга зафиксировали в паспортах, ведомостях площадок наблюдения и на карте-плане. Каждому растительному объекту присвоен порядковый номер.
Лето в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Зеленая-зеленая трава: как деревья и цветы лечат город и горожан
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваОбществоКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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