https://ria.ru/20221013/monitoring-1823726710.html

Специалисты завершили работы по мониторингу зеленых насаждений в Москве

Специалисты завершили работы по мониторингу зеленых насаждений в Москве - РИА Новости, 13.10.2022

Специалисты завершили работы по мониторингу зеленых насаждений в Москве

Специалисты завершили работы по ежегодному мониторингу зеленых насаждений в Москве, в этом году обследовали более 14 тысяч деревьев и 24 тысячи кустарников,... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T14:27

2022-10-13T14:27

2022-10-13T14:27

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Специалисты завершили работы по ежегодному мониторингу зеленых насаждений в Москве, в этом году обследовали более 14 тысяч деревьев и 24 тысячи кустарников, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Сезонное обследование деревьев и кустарников в столице проводится ежегодно, полученные данные тщательно анализируются и вносятся в фотобанк. Это позволяет получить объективную картину состояния зеленых насаждений. В этом году расширили границы 130 площадок постоянного наблюдения: обследовали более 14 тысяч деревьев и 24 тысячи кустарников. Специалисты измерили высоту, диаметр стволов и проекцию крон, оценили жизнеспособность и декоративные качества, проверили наличие болезней, вредителей и повреждений", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что результаты мониторинга зафиксировали в паспортах, ведомостях площадок наблюдения и на карте-плане. Каждому растительному объекту присвоен порядковый номер.

https://realty.ria.ru/20220831/moskva-1813152939.html

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Алёна Пава

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы