https://ria.ru/20221013/monino-1823605276.html

В Монино открыта памятная доска в честь старшего сержанта Юрия Никонорова

В Монино открыта памятная доска в честь старшего сержанта Юрия Никонорова - РИА Новости, 13.10.2022

В Монино открыта памятная доска в честь старшего сержанта Юрия Никонорова

В Монино открыта памятная доска в честь старшего сержанта Юрия Никонорова, погибшего при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции и... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T10:33

2022-10-13T10:33

2022-10-13T10:33

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В Монино открыта памятная доска в честь старшего сержанта Юрия Никонорова, погибшего при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции и награжденного орденом Мужества, сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково."Он был настоящим мужчиной. Он и есть. Он у нас есть и будет. Он сильный, добрый, очень честный, очень правильный. Для него был приоритет - это патриотизм, это защита", - сказала вдова Юрия Никонорова Анна на церемонии открытия мемориальной доски, слова которой цитирует пресс-служба. Юрий Никоноров — жил и учился в Монино. Ему было 37 лет. По воспоминаниям родных и друзей, Юрий был надежным, верным другом, любимым сыном и супругом. Почтить память защитника Родины пришли его родные, друзья и сослуживцы.

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Артем Смирнов

щелково, монино, общество