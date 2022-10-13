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В Монино открыта памятная доска в честь старшего сержанта Юрия Никонорова - РИА Новости, 13.10.2022
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В Монино открыта памятная доска в честь старшего сержанта Юрия Никонорова
В Монино открыта памятная доска в честь старшего сержанта Юрия Никонорова - РИА Новости, 13.10.2022
В Монино открыта памятная доска в честь старшего сержанта Юрия Никонорова
В Монино открыта памятная доска в честь старшего сержанта Юрия Никонорова, погибшего при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции и... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:33
2022-10-13T10:33
щелково
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общество
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В Монино открыта памятная доска в честь старшего сержанта Юрия Никонорова, погибшего при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции и награжденного орденом Мужества, сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково."Он был настоящим мужчиной. Он и есть. Он у нас есть и будет. Он сильный, добрый, очень честный, очень правильный. Для него был приоритет - это патриотизм, это защита", - сказала вдова Юрия Никонорова Анна на церемонии открытия мемориальной доски, слова которой цитирует пресс-служба. Юрий Никоноров — жил и учился в Монино. Ему было 37 лет. По воспоминаниям родных и друзей, Юрий был надежным, верным другом, любимым сыном и супругом. Почтить память защитника Родины пришли его родные, друзья и сослуживцы.
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щелково, монино, общество
Щелково, Монино, Общество
10:33 13.10.2022
 

В Монино открыта памятная доска в честь старшего сержанта Юрия Никонорова

© Фото : пресс-служба администрации городского округа ЩелковоВ Монино открыта памятная доска в честь старшего сержанта Юрия Никонорова
В Монино открыта памятная доска в честь старшего сержанта Юрия Никонорова - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Щелково
В Монино открыта памятная доска в честь старшего сержанта Юрия Никонорова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В Монино открыта памятная доска в честь старшего сержанта Юрия Никонорова, погибшего при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции и награжденного орденом Мужества, сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково.
"Он был настоящим мужчиной. Он и есть. Он у нас есть и будет. Он сильный, добрый, очень честный, очень правильный. Для него был приоритет - это патриотизм, это защита", - сказала вдова Юрия Никонорова Анна на церемонии открытия мемориальной доски, слова которой цитирует пресс-служба.
В Учебном центре железнодорожных войск в Загорянском открыли часовню - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 17:50
В Учебном центре железнодорожных войск в Загорянском открыли часовню
Юрий Никоноров — жил и учился в Монино. Ему было 37 лет. По воспоминаниям родных и друзей, Юрий был надежным, верным другом, любимым сыном и супругом. Почтить память защитника Родины пришли его родные, друзья и сослуживцы.
 
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