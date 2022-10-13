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Муфтият Татарстана издал "солдатский" сборник молитв - РИА Новости, 13.10.2022
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Религия
https://ria.ru/20221013/molitvy-1823797237.html
Муфтият Татарстана издал "солдатский" сборник молитв
Муфтият Татарстана издал "солдатский" сборник молитв - РИА Новости, 13.10.2022
Муфтият Татарстана издал "солдатский" сборник молитв
Духовным управлением мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) выпущен "солдатский" сборник молитв, сообщил заместитель муфтия Татарстана, куратор вопросов... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:20
2022-10-13T17:20
религия
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Духовным управлением мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) выпущен "солдатский" сборник молитв, сообщил заместитель муфтия Татарстана, куратор вопросов частичной мобилизации в ДУМ РТ Равиль Зуферов."Издание ДУМ РТ сборников молитв в карманном формате – это для мобилизованных солдат. Книжки умещаются на ладони, их удобно иметь при себе и воспользоваться в трудную минуту в местах проведения СВО. В карманной книжке собраны молитвы для защиты, от тревоги и страха, против врагов", - рассказал Зуферов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".По его словам, мобилизованным и солдатам будет передано еще одно издание малого формата на татарском языке – "Дуа, читаемые в сложных жизненных ситуациях".
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республика татарстан (татарстан)
Религия, Республика Татарстан (Татарстан)
17:20 13.10.2022
 
Муфтият Татарстана издал "солдатский" сборник молитв

ДУМ Татарстана выпустило сборник молитв для солдат

© РИА Новости / Денис АбрамовКоран
Коран - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Духовным управлением мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) выпущен "солдатский" сборник молитв, сообщил заместитель муфтия Татарстана, куратор вопросов частичной мобилизации в ДУМ РТ Равиль Зуферов.
"Издание ДУМ РТ сборников молитв в карманном формате – это для мобилизованных солдат. Книжки умещаются на ладони, их удобно иметь при себе и воспользоваться в трудную минуту в местах проведения СВО. В карманной книжке собраны молитвы для защиты, от тревоги и страха, против врагов", - рассказал Зуферов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
По его словам, мобилизованным и солдатам будет передано еще одно издание малого формата на татарском языке – "Дуа, читаемые в сложных жизненных ситуациях".
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РелигияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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