https://ria.ru/20221013/molitvy-1823797237.html

Муфтият Татарстана издал "солдатский" сборник молитв

Муфтият Татарстана издал "солдатский" сборник молитв - РИА Новости, 13.10.2022

Муфтият Татарстана издал "солдатский" сборник молитв

Духовным управлением мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) выпущен "солдатский" сборник молитв, сообщил заместитель муфтия Татарстана, куратор вопросов... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T17:20

2022-10-13T17:20

2022-10-13T17:20

религия

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Духовным управлением мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) выпущен "солдатский" сборник молитв, сообщил заместитель муфтия Татарстана, куратор вопросов частичной мобилизации в ДУМ РТ Равиль Зуферов."Издание ДУМ РТ сборников молитв в карманном формате – это для мобилизованных солдат. Книжки умещаются на ладони, их удобно иметь при себе и воспользоваться в трудную минуту в местах проведения СВО. В карманной книжке собраны молитвы для защиты, от тревоги и страха, против врагов", - рассказал Зуферов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".По его словам, мобилизованным и солдатам будет передано еще одно издание малого формата на татарском языке – "Дуа, читаемые в сложных жизненных ситуациях".

https://ria.ru/20221005/rpts-1821595362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика татарстан (татарстан)