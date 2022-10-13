https://ria.ru/20221013/moldaviya-1823797603.html

Большинство жителей Молдавии поддержали идею смены власти, показал опрос

Большинство жителей Молдавии поддержали идею смены власти, показал опрос - РИА Новости, 13.10.2022

Большинство жителей Молдавии поддержали идею смены власти, показал опрос

Большинство жителей Молдавии поддерживают идею досрочных парламентских выборов в стране, обвиняя власти в экономическом кризисе, свидетельствуют представленные... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T17:21

2022-10-13T17:21

2022-10-13T17:21

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КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Большинство жителей Молдавии поддерживают идею досрочных парламентских выборов в стране, обвиняя власти в экономическом кризисе, свидетельствуют представленные в четверг данные социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).Жителей Молдавии попросили ответить, поддерживают ли они идею досрочных парламентских выборов. За их проведение высказались 60,2% респондентов, против - 37,1% респондентов, не смогли ответить 2,7%.Также их попросили указать, кто виноват в экономическом кризисе в стране. По мнению 52,4% респондентов, виновато правительство. Еще 18,7% опрошенных указали в качестве причины мировой экономический кризис, а 17% - конфликт на Украине. Оппозицию винят в кризисе 1,6% участников опроса, еще 4,4% назвали другие причины, а 5,9% - отказались отвечать.Опрос был проведен в период с 4 по 10 октября, в нем приняли участие 1020 человек из 380 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%.Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Бессрочная акция протеста, организованная партией "Шор", проходит с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20221011/moldaviya-1823153451.html

https://ria.ru/20221011/moldaviya-1823030014.html

молдавия

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в мире, майя санду, молдавия, украина, россия