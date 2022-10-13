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Краснодарские власти отправят необходимые вещи для мобилизованных
Краснодарские власти отправят необходимые вещи для мобилизованных - РИА Новости, 13.10.2022
Краснодарские власти отправят необходимые вещи для мобилизованных
Мобилизованные жители Краснодарского края получат необходимую экипировку, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:51
2022-10-13T17:51
2022-10-13T17:51
специальная военная операция на украине
общество
вениамин кондратьев
краснодарский край
частичная мобилизация в россии
россия
владимир путин
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КРАСНОДАР, 13 окт - РИА Новости. Мобилизованные жители Краснодарского края получат необходимую экипировку, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев."Совместно с военкоматами мы определили перечень необходимых вещей для мобилизованных жителей Кубани. Обязательно поможем нашим землякам. Бойцы получат экипировку для комфортной службы и успешного выполнения задач. Часть из вещей уже поставили в военные части", – цитирует пресс-служба администрации Кубани слова Кондратьева.Губернатор рассказал, что уже приобрели и направили более 7 тысяч утепленных сапог и специальных ковриков, 7 тысяч спальных мешков. И эта работа будет продолжена, добавляют в пресс-службе.Ранее Кондратьев сообщил, что более 20 кубанских фабрик и заводов перепрофилируются и увеличат объем выпуска экипировки, сапог и другой продукции для обеспечения участников специальной военной операции. Кроме того, мобилизованным жителям Краснодарского края оказывают единовременную финансовую поддержу в размере 100 тысяч рублей.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, вениамин кондратьев, краснодарский край, частичная мобилизация в россии, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Частичная мобилизация в России, Россия, Владимир Путин
Краснодарские власти отправят необходимые вещи для мобилизованных
Губернатор Кондратьев: мобилизованные краснодарцы получат необходимое снаряжение
КРАСНОДАР, 13 окт - РИА Новости. Мобилизованные жители Краснодарского края получат необходимую экипировку, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
"Совместно с военкоматами мы определили перечень необходимых вещей для мобилизованных жителей Кубани. Обязательно поможем нашим землякам. Бойцы получат экипировку для комфортной службы и успешного выполнения задач. Часть из вещей уже поставили в военные части", – цитирует пресс-служба администрации Кубани слова Кондратьева.
Губернатор рассказал, что уже приобрели и направили более 7 тысяч утепленных сапог и специальных ковриков, 7 тысяч спальных мешков. И эта работа будет продолжена, добавляют в пресс-службе.
Ранее Кондратьев сообщил, что более 20 кубанских фабрик и заводов перепрофилируются и увеличат объем выпуска экипировки, сапог и другой продукции для обеспечения участников специальной военной операции. Кроме того, мобилизованным жителям Краснодарского края оказывают единовременную финансовую поддержу в размере 100 тысяч рублей.
Указом президента Владимира Путина
с 21 сентября в России
объявлена частичная мобилизация.