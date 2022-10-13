https://ria.ru/20221013/mobilizatsiya-1823811038.html

Краснодарские власти отправят необходимые вещи для мобилизованных

Краснодарские власти отправят необходимые вещи для мобилизованных - РИА Новости, 13.10.2022

Краснодарские власти отправят необходимые вещи для мобилизованных

Мобилизованные жители Краснодарского края получат необходимую экипировку, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T17:51

2022-10-13T17:51

2022-10-13T17:51

специальная военная операция на украине

общество

вениамин кондратьев

краснодарский край

частичная мобилизация в россии

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823780803_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f819b0ad210b82750e1943cedf5c3971.jpg

КРАСНОДАР, 13 окт - РИА Новости. Мобилизованные жители Краснодарского края получат необходимую экипировку, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев."Совместно с военкоматами мы определили перечень необходимых вещей для мобилизованных жителей Кубани. Обязательно поможем нашим землякам. Бойцы получат экипировку для комфортной службы и успешного выполнения задач. Часть из вещей уже поставили в военные части", – цитирует пресс-служба администрации Кубани слова Кондратьева.Губернатор рассказал, что уже приобрели и направили более 7 тысяч утепленных сапог и специальных ковриков, 7 тысяч спальных мешков. И эта работа будет продолжена, добавляют в пресс-службе.Ранее Кондратьев сообщил, что более 20 кубанских фабрик и заводов перепрофилируются и увеличат объем выпуска экипировки, сапог и другой продукции для обеспечения участников специальной военной операции. Кроме того, мобилизованным жителям Краснодарского края оказывают единовременную финансовую поддержу в размере 100 тысяч рублей.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вениамин кондратьев, краснодарский край, частичная мобилизация в россии, россия, владимир путин