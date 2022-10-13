https://ria.ru/20221013/mkkk-1823843789.html

Зеленский заявил, что МККК не получил доступа к украинским военнопленным

Зеленский заявил, что МККК не получил доступа к украинским военнопленным - РИА Новости, 13.10.2022

Зеленский заявил, что МККК не получил доступа к украинским военнопленным

Владимир Зеленский заявил что Международный комитет Красного Креста не имеет доступа к украинским военнопленным, хотя должен этого добиваться. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T19:31

2022-10-13T19:31

2022-10-13T19:31

в мире

владимир зеленский

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красный крест

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил что Международный комитет Красного Креста не имеет доступа к украинским военнопленным, хотя должен этого добиваться."Они должны иметь доступ к пленным. Доступа к нашим пленным не было. Красный крест не может туда дойти. Это восемь лет продолжается. А сейчас, когда тысячи наших пленных находятся на оккупированной части Донбасса, доступа также нет. Не можем мы, украинцы, бороться, чтобы Красный Крест нашел возможность. Красный Крест должен бороться, потому что это их работа", - сказал Зеленский в четверг во время своего видеообращения в ПАСЕ.Он также выразил мнение, что МККК "должен действовать мощнее". "Не вижу в медиа их выступлений, давления на Россию, не вижу никакого давления", - добавил Зеленский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20221004/sizo-1821561073.html

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в мире, владимир зеленский, владимир путин, донбасс, россия, украина, красный крест, парламентская ассамблея совета европы, международный комитет красного креста (мккк)