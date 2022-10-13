https://ria.ru/20221013/mirotvortsy-1823595574.html

Западные "миротворцы" лишь подливают масла в огонь, заявил Лукашенко

Западные "миротворцы" лишь подливают масла в огонь, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.10.2022

Западные "миротворцы" лишь подливают масла в огонь, заявил Лукашенко

Западные страны, предлагающие свои миротворческие услуги в разрешении конфликтов, на деле только подливают масла в огонь и не заинтересованы в деэскалации,... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T09:52

2022-10-13T09:52

2022-10-13T09:52

в мире

александр лукашенко

белоруссия

азия

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АСТАНА, 13 окт – РИА Новости. Западные страны, предлагающие свои миротворческие услуги в разрешении конфликтов, на деле только подливают масла в огонь и не заинтересованы в деэскалации, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)."Сеть конфликтов, потрясших Старый свет, уже докатилась и до Азии. Причем западные страны, предлагающие свои миротворческие услуги, на деле только подливают масла в огонь и не заинтересованы в деэскалации", - отметил белорусский лидер."Их цель - всех рассорить, разделить, получить неконтролируемый доступ к рынкам и ресурсам", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20221013/lukashenko-1823588910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр лукашенко, белоруссия, азия