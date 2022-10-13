https://ria.ru/20221013/mirotvortsy-1823595574.html
Западные "миротворцы" лишь подливают масла в огонь, заявил Лукашенко
Западные "миротворцы" лишь подливают масла в огонь, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.10.2022
Западные "миротворцы" лишь подливают масла в огонь, заявил Лукашенко
Западные страны, предлагающие свои миротворческие услуги в разрешении конфликтов, на деле только подливают масла в огонь и не заинтересованы в деэскалации,... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T09:52
2022-10-13T09:52
2022-10-13T09:52
в мире
александр лукашенко
белоруссия
азия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783311066_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_bda6c60d215a4e02d351fb7349136580.jpg
АСТАНА, 13 окт – РИА Новости. Западные страны, предлагающие свои миротворческие услуги в разрешении конфликтов, на деле только подливают масла в огонь и не заинтересованы в деэскалации, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)."Сеть конфликтов, потрясших Старый свет, уже докатилась и до Азии. Причем западные страны, предлагающие свои миротворческие услуги, на деле только подливают масла в огонь и не заинтересованы в деэскалации", - отметил белорусский лидер."Их цель - всех рассорить, разделить, получить неконтролируемый доступ к рынкам и ресурсам", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20221013/lukashenko-1823588910.html
белоруссия
азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783311066_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_03ecaa3423232bbdb6aa280907b20fc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, белоруссия, азия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Азия
Западные "миротворцы" лишь подливают масла в огонь, заявил Лукашенко
Лукашенко: западные "миротворцы" лишь подливают масла в огонь, деэскалация им не нужна