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Западные "миротворцы" лишь подливают масла в огонь, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.10.2022
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Западные "миротворцы" лишь подливают масла в огонь, заявил Лукашенко
Западные "миротворцы" лишь подливают масла в огонь, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.10.2022
Западные "миротворцы" лишь подливают масла в огонь, заявил Лукашенко
Западные страны, предлагающие свои миротворческие услуги в разрешении конфликтов, на деле только подливают масла в огонь и не заинтересованы в деэскалации,... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T09:52
2022-10-13T09:52
в мире
александр лукашенко
белоруссия
азия
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АСТАНА, 13 окт – РИА Новости. Западные страны, предлагающие свои миротворческие услуги в разрешении конфликтов, на деле только подливают масла в огонь и не заинтересованы в деэскалации, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)."Сеть конфликтов, потрясших Старый свет, уже докатилась и до Азии. Причем западные страны, предлагающие свои миротворческие услуги, на деле только подливают масла в огонь и не заинтересованы в деэскалации", - отметил белорусский лидер."Их цель - всех рассорить, разделить, получить неконтролируемый доступ к рынкам и ресурсам", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20221013/lukashenko-1823588910.html
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, азия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Азия
09:52 13.10.2022
 
Западные "миротворцы" лишь подливают масла в огонь, заявил Лукашенко

Лукашенко: западные "миротворцы" лишь подливают масла в огонь, деэскалация им не нужна

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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АСТАНА, 13 окт – РИА Новости. Западные страны, предлагающие свои миротворческие услуги в разрешении конфликтов, на деле только подливают масла в огонь и не заинтересованы в деэскалации, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
"Сеть конфликтов, потрясших Старый свет, уже докатилась и до Азии. Причем западные страны, предлагающие свои миротворческие услуги, на деле только подливают масла в огонь и не заинтересованы в деэскалации", - отметил белорусский лидер.
"Их цель - всех рассорить, разделить, получить неконтролируемый доступ к рынкам и ресурсам", - подчеркнул Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
09:23
Запад не справился с функцией гаранта стабильности в мире, заявил Лукашенко
 
В миреАлександр ЛукашенкоБелоруссияАзия
 
 
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