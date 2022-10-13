https://ria.ru/20221013/mir-1823701094.html
В Маврикии заявили, что страна может начать принимать карты "Мир"
В Маврикии заявили, что страна может начать принимать карты "Мир" - РИА Новости, 13.10.2022
В Маврикии заявили, что страна может начать принимать карты "Мир"
Маврикий может начать принимать для оплаты карты российской платежной системы "Мир", заявил посол этой страны в РФ Джанке Хесвар. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:35
2022-10-13T13:35
2022-10-13T13:35
россия
маврикий
центральный банк рф (цб рф)
железноводск
экономика
карта "мир"
платежная система "мир"
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ЖЕЛЕЗНОВОДСК (Ставропольский край), 13 окт- РИА Новости. Маврикий может начать принимать для оплаты карты российской платежной системы "Мир", заявил посол этой страны в РФ Джанке Хесвар."Маврикий пытается ввести в оборот карту "Мир". Когда граждане России приезжают на Маврикий, им нужно как-то расплачиваться. Центральный банк РФ сделал запрос в ЦБ Маврикия для совместной работы по рассмотрению возможности работы карты "Мир", - сказал он журналистом в рамках форума "Северный Кавказ в меняющемся мире".Форум проходит в Железноводске 13-14 октября. Его проводит Северо-Кавказский институт, филиал РАНХиГС. Мероприятие поддерживают Аппарат полпреда президента РФ в СКФО и комиссия по образованию и науке Общественной палаты РФ.Наращивание антироссийских санкций существенно осложняет восстановление деловых и политических связей с западными партнерами. Вместе с тем сегодня все активнее расширяется взаимодействие с дружественными странами, среди которых страны Средиземноморского региона (Турция, Сирия, Египет, Алжир) и Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Ливия).
https://ria.ru/20221012/iran-1823352990.html
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россия, маврикий, центральный банк рф (цб рф), железноводск, экономика, карта "мир", платежная система "мир"
Россия, Маврикий, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Железноводск, Экономика, Карта "Мир", Платежная система "Мир"
В Маврикии заявили, что страна может начать принимать карты "Мир"
Посол Маврикия Хесвар: страна может начать принимать карты "Мир"