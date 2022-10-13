https://ria.ru/20221013/mir-1823701094.html

В Маврикии заявили, что страна может начать принимать карты "Мир"

В Маврикии заявили, что страна может начать принимать карты "Мир" - РИА Новости, 13.10.2022

В Маврикии заявили, что страна может начать принимать карты "Мир"

Маврикий может начать принимать для оплаты карты российской платежной системы "Мир", заявил посол этой страны в РФ Джанке Хесвар. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:35

2022-10-13T13:35

2022-10-13T13:35

россия

маврикий

центральный банк рф (цб рф)

железноводск

экономика

карта "мир"

платежная система "мир"

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ЖЕЛЕЗНОВОДСК (Ставропольский край), 13 окт- РИА Новости. Маврикий может начать принимать для оплаты карты российской платежной системы "Мир", заявил посол этой страны в РФ Джанке Хесвар."Маврикий пытается ввести в оборот карту "Мир". Когда граждане России приезжают на Маврикий, им нужно как-то расплачиваться. Центральный банк РФ сделал запрос в ЦБ Маврикия для совместной работы по рассмотрению возможности работы карты "Мир", - сказал он журналистом в рамках форума "Северный Кавказ в меняющемся мире".Форум проходит в Железноводске 13-14 октября. Его проводит Северо-Кавказский институт, филиал РАНХиГС. Мероприятие поддерживают Аппарат полпреда президента РФ в СКФО и комиссия по образованию и науке Общественной палаты РФ.Наращивание антироссийских санкций существенно осложняет восстановление деловых и политических связей с западными партнерами. Вместе с тем сегодня все активнее расширяется взаимодействие с дружественными странами, среди которых страны Средиземноморского региона (Турция, Сирия, Египет, Алжир) и Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Ливия).

https://ria.ru/20221012/iran-1823352990.html

https://ria.ru/20220630/mavrikiy-1799380455.html

россия

маврикий

железноводск

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россия, маврикий, центральный банк рф (цб рф), железноводск, экономика, карта "мир", платежная система "мир"