https://ria.ru/20221013/mintsifry-1823565365.html

Минцифры разработало закон о нескольких провайдерах в многоквартирных домах

Минцифры разработало закон о нескольких провайдерах в многоквартирных домах - РИА Новости, 13.10.2022

Минцифры разработало закон о нескольких провайдерах в многоквартирных домах

Минцифры России разработало законопроект, гарантирующий работу не менее двух провайдеров связи, не связанных с застройщиком или управляющей компанией, при... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T04:38

2022-10-13T04:38

2022-10-13T04:38

владимир кошелев

россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Минцифры России разработало законопроект, гарантирующий работу не менее двух провайдеров связи, не связанных с застройщиком или управляющей компанией, при создании или реконструкции многоквартирных домов, пишет газета "Коммерсантъ".Газета напомнила, что другая инициатива, которой предлагается обеспечить доступ провайдеров в готовые дома безвозмездно, внесена в Госдуму в конце декабря 2018 года, но до сих пор не принята. В 2019 году операторы просили министра связи поддержать проект, позднее президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме ускорить рассмотрение инициативы.Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил изданию, что поправки ко второму чтению законопроекта уже проработаны. Он отметил, что "в результате будет ликвидирована монополия одного провайдера в жилом доме".

https://ria.ru/20221012/gis-1823545546.html

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владимир кошелев, россия, госдума рф, общество