Минцифры разработало закон о нескольких провайдерах в многоквартирных домах
"Коммерсантъ": Минцифры хочет гарантировать работу не менее двух провайдеров связи
Многоквартирные дома. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Минцифры России разработало законопроект, гарантирующий работу не менее двух провайдеров связи, не связанных с застройщиком или управляющей компанией, при создании или реконструкции многоквартирных домов, пишет газета "Коммерсантъ".
"Минцифры разработало законопроект, регулирующий доступ провайдеров связи в многоэтажные жилые дома... Он вносит поправки в закон о связи, которые предполагают "возможность" размещения в доме (при строительстве или реконструкции) сетей не менее двух провайдеров, "неаффилированных с застройщиком, управляющей компанией и между собой". Инициатива призвана гарантировать создание необходимой инфраструктуры связи, говорится в пояснительной записке", - пишет издание.
Газета напомнила, что другая инициатива, которой предлагается обеспечить доступ провайдеров в готовые дома безвозмездно, внесена в Госдуму в конце декабря 2018 года, но до сих пор не принята. В 2019 году операторы просили министра связи поддержать проект, позднее президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме ускорить рассмотрение инициативы.
Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил изданию, что поправки ко второму чтению законопроекта уже проработаны. Он отметил, что "в результате будет ликвидирована монополия одного провайдера в жилом доме".