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Показатели рынка труда последние месяцы стабильны, заявил Котяков - РИА Новости, 13.10.2022
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Показатели рынка труда последние месяцы стабильны, заявил Котяков
Показатели рынка труда последние месяцы стабильны, заявил Котяков - РИА Новости, 13.10.2022
Показатели рынка труда последние месяцы стабильны, заявил Котяков
Показатели рынка труда в России последние месяцы демонстрируют стабильность, роста безработицы в стране нет, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:43
2022-10-13T10:43
экономика
антон котяков
россия
госдума рф
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Показатели рынка труда в России последние месяцы демонстрируют стабильность, роста безработицы в стране нет, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."Вы на сегодняшний день видите, что показатели рынка труда последние несколько месяцев демонстрируют полную стабильность. Мы видим не только отсутствие роста безработицы, даже снижение несколько последних месяцев", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
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экономика, антон котяков, россия, госдума рф
Экономика, Антон Котяков, Россия, Госдума РФ
10:43 13.10.2022
 
Показатели рынка труда последние месяцы стабильны, заявил Котяков

Глава Минтруда Котяков заявил, что показатели рынка труда последние месяцы стабильны

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Показатели рынка труда в России последние месяцы демонстрируют стабильность, роста безработицы в стране нет, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Вы на сегодняшний день видите, что показатели рынка труда последние несколько месяцев демонстрируют полную стабильность. Мы видим не только отсутствие роста безработицы, даже снижение несколько последних месяцев", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
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Путин подписал закон о трудовых гарантиях мобилизованных госслужащих
 
ЭкономикаАнтон КотяковРоссияГосдума РФ
 
 
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