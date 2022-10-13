https://ria.ru/20221013/mintrud-1823609961.html
Показатели рынка труда последние месяцы стабильны, заявил Котяков
Показатели рынка труда последние месяцы стабильны, заявил Котяков - РИА Новости, 13.10.2022
Показатели рынка труда последние месяцы стабильны, заявил Котяков
Показатели рынка труда в России последние месяцы демонстрируют стабильность, роста безработицы в стране нет, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:43
2022-10-13T10:43
2022-10-13T10:43
экономика
антон котяков
россия
госдума рф
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Показатели рынка труда в России последние месяцы демонстрируют стабильность, роста безработицы в стране нет, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."Вы на сегодняшний день видите, что показатели рынка труда последние несколько месяцев демонстрируют полную стабильность. Мы видим не только отсутствие роста безработицы, даже снижение несколько последних месяцев", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
https://ria.ru/20221007/mobilizatsiya-1822179290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, антон котяков, россия, госдума рф
Экономика, Антон Котяков, Россия, Госдума РФ
Показатели рынка труда последние месяцы стабильны, заявил Котяков
Глава Минтруда Котяков заявил, что показатели рынка труда последние месяцы стабильны