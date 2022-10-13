https://ria.ru/20221013/mintrud-1823609961.html

Показатели рынка труда последние месяцы стабильны, заявил Котяков

Показатели рынка труда последние месяцы стабильны, заявил Котяков - РИА Новости, 13.10.2022

Показатели рынка труда последние месяцы стабильны, заявил Котяков

Показатели рынка труда в России последние месяцы демонстрируют стабильность, роста безработицы в стране нет, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T10:43

2022-10-13T10:43

2022-10-13T10:43

экономика

антон котяков

россия

госдума рф

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Показатели рынка труда в России последние месяцы демонстрируют стабильность, роста безработицы в стране нет, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."Вы на сегодняшний день видите, что показатели рынка труда последние несколько месяцев демонстрируют полную стабильность. Мы видим не только отсутствие роста безработицы, даже снижение несколько последних месяцев", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

https://ria.ru/20221007/mobilizatsiya-1822179290.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, антон котяков, россия, госдума рф