В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток"
В Кировском районе Донецка мужчина подорвался на мине "Лепесток"
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток", обнаруженная военнослужащими НМ ДНР на дороге у села Избицкое Харьковской области
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток", обнаруженная военнослужащими НМ ДНР на дороге у села Избицкое Харьковской области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 окт – РИА Новости. Мужчина подорвался на противопехотной фугасной мине "Лепесток", в Кировском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"По улице Лобачевского в Кировском районе Донецка на мине ПФМ-1 "Лепесток" подорвался мужчина", - отмечается в Telegram-канале штаба.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.