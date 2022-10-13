https://ria.ru/20221013/mina-1823643248.html

В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток"

В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 13.10.2022

В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток"

Мужчина подорвался на противопехотной фугасной мине "Лепесток", в Кировском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T11:59

2022-10-13T11:59

2022-10-13T11:59

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кировский район

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ДОНЕЦК, 13 окт – РИА Новости. Мужчина подорвался на противопехотной фугасной мине "Лепесток", в Кировском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."По улице Лобачевского в Кировском районе Донецка на мине ПФМ-1 "Лепесток" подорвался мужчина", - отмечается в Telegram-канале штаба.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20221011/raketa-1823239345.html

донецк (днр)

кировский район

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика, оон