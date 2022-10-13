https://ria.ru/20221013/metro-1823808010.html

Московское метро опровергло информацию о билете с надписью о ядерной войне

Московское метро опровергло информацию о билете с надписью о ядерной войне - РИА Новости, 13.10.2022

Московское метро опровергло информацию о билете с надписью о ядерной войне

Фотография проездного билета, на которой якобы написан призыв прятаться в метро Москвы в случае ядерной войны, является фейком, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T17:40

2022-10-13T17:40

2022-10-13T17:40

общество

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Фотография проездного билета, на которой якобы написан призыв прятаться в метро Москвы в случае ядерной войны, является фейком, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.Ранее в Telegram-каналах появились фотографии проездного билета, на которой якобы написан призыв в случае ядерной войны прятаться на станциях московского метро."Это фейк. Оригинальному фото уже около пяти лет", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20221011/most-1823044790.html

москва

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, московский метрополитен