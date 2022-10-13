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Московское метро опровергло информацию о билете с надписью о ядерной войне - РИА Новости, 13.10.2022
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Московское метро опровергло информацию о билете с надписью о ядерной войне
Московское метро опровергло информацию о билете с надписью о ядерной войне - РИА Новости, 13.10.2022
Московское метро опровергло информацию о билете с надписью о ядерной войне
Фотография проездного билета, на которой якобы написан призыв прятаться в метро Москвы в случае ядерной войны, является фейком, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:40
2022-10-13T17:40
общество
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Фотография проездного билета, на которой якобы написан призыв прятаться в метро Москвы в случае ядерной войны, является фейком, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.Ранее в Telegram-каналах появились фотографии проездного билета, на которой якобы написан призыв в случае ядерной войны прятаться на станциях московского метро."Это фейк. Оригинальному фото уже около пяти лет", - рассказали в пресс-службе.
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общество, москва, московский метрополитен
Общество, Москва, Московский метрополитен
17:40 13.10.2022
 
Московское метро опровергло информацию о билете с надписью о ядерной войне

Московское метро назвало фото билета с призывом прятаться при ядерной войне фейком

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкБуквы "М" у входа на станцию московского метро
Буквы М у входа на станцию московского метро - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Буквы "М" у входа на станцию московского метро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Фотография проездного билета, на которой якобы написан призыв прятаться в метро Москвы в случае ядерной войны, является фейком, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Ранее в Telegram-каналах появились фотографии проездного билета, на которой якобы написан призыв в случае ядерной войны прятаться на станциях московского метро.
"Это фейк. Оригинальному фото уже около пяти лет", - рассказали в пресс-службе.
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