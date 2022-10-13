https://ria.ru/20221013/metro-1823808010.html
Московское метро опровергло информацию о билете с надписью о ядерной войне
Московское метро опровергло информацию о билете с надписью о ядерной войне - РИА Новости, 13.10.2022
Московское метро опровергло информацию о билете с надписью о ядерной войне
Фотография проездного билета, на которой якобы написан призыв прятаться в метро Москвы в случае ядерной войны, является фейком, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:40
2022-10-13T17:40
2022-10-13T17:40
общество
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Фотография проездного билета, на которой якобы написан призыв прятаться в метро Москвы в случае ядерной войны, является фейком, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.Ранее в Telegram-каналах появились фотографии проездного билета, на которой якобы написан призыв в случае ядерной войны прятаться на станциях московского метро."Это фейк. Оригинальному фото уже около пяти лет", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20221011/most-1823044790.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московский метрополитен
Общество, Москва, Московский метрополитен
Московское метро опровергло информацию о билете с надписью о ядерной войне
Московское метро назвало фото билета с призывом прятаться при ядерной войне фейком