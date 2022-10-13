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Меркель заявила, что не жалеет о покупке газа у России - РИА Новости, 13.10.2022
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Меркель заявила, что не жалеет о покупке газа у России
Меркель заявила, что не жалеет о покупке газа у России - РИА Новости, 13.10.2022
Меркель заявила, что не жалеет о покупке газа у России
Ангела Меркель выступила в защиту своего решения на посту канцлера закупать значительные объемы природного газа в России, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:27
2022-10-13T18:30
ангела меркель
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Ангела Меркель выступила в защиту своего решения на посту канцлера закупать значительные объемы природного газа в России, передает агентство Ассошиэйтед Пресс."Исходя из условий того времени, было очень рационально и очевидно получать трубопроводный газ, в том числе из России, который был дешевле, чем СПГ из других частей мира", - приводит агентство слова Меркель.Экс-канцлер добавила, что не жалеет о своем решении закупать газ у РФ, подчеркнув, что "даже во времена холодной войны Россия была надежным поставщиком энергии".Меркель отметила, что ФРГ необходимо диверсифицировать каналы поставок энергии на фоне отказа страны от угольных электростанций и атомной энергетики. По ее словам, очевидно, что в этот переходный период Германии необходим газ.
https://ria.ru/20221007/merkel-1822140630.html
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ангела меркель, россия, германия
Ангела Меркель, Россия, Германия
18:27 13.10.2022 (обновлено: 18:30 13.10.2022)
 
Меркель заявила, что не жалеет о покупке газа у России

Меркель заявила, что не жалеет о своем решении на посту канцлера покупать газ у России

© AP Photo / Ferdinand OstropЭкс-канцлер Германии Ангела Меркель
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Ferdinand Ostrop
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Ангела Меркель выступила в защиту своего решения на посту канцлера закупать значительные объемы природного газа в России, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Исходя из условий того времени, было очень рационально и очевидно получать трубопроводный газ, в том числе из России, который был дешевле, чем СПГ из других частей мира", - приводит агентство слова Меркель.
Экс-канцлер добавила, что не жалеет о своем решении закупать газ у РФ, подчеркнув, что "даже во времена холодной войны Россия была надежным поставщиком энергии".
Меркель отметила, что ФРГ необходимо диверсифицировать каналы поставок энергии на фоне отказа страны от угольных электростанций и атомной энергетики. По ее словам, очевидно, что в этот переходный период Германии необходим газ.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 09:32
"С ней мы бы не бедствовали": немцы поддержали Меркель за слова о России
 
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