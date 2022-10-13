https://ria.ru/20221013/merkel-1823823329.html

Меркель заявила, что не жалеет о покупке газа у России

Меркель заявила, что не жалеет о покупке газа у России - РИА Новости, 13.10.2022

Меркель заявила, что не жалеет о покупке газа у России

Ангела Меркель выступила в защиту своего решения на посту канцлера закупать значительные объемы природного газа в России, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T18:27

2022-10-13T18:27

2022-10-13T18:30

ангела меркель

россия

германия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Ангела Меркель выступила в защиту своего решения на посту канцлера закупать значительные объемы природного газа в России, передает агентство Ассошиэйтед Пресс."Исходя из условий того времени, было очень рационально и очевидно получать трубопроводный газ, в том числе из России, который был дешевле, чем СПГ из других частей мира", - приводит агентство слова Меркель.Экс-канцлер добавила, что не жалеет о своем решении закупать газ у РФ, подчеркнув, что "даже во времена холодной войны Россия была надежным поставщиком энергии".Меркель отметила, что ФРГ необходимо диверсифицировать каналы поставок энергии на фоне отказа страны от угольных электростанций и атомной энергетики. По ее словам, очевидно, что в этот переходный период Германии необходим газ.

https://ria.ru/20221007/merkel-1822140630.html

россия

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ангела меркель, россия, германия