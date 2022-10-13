https://ria.ru/20221013/megafon-1823584832.html

ФАС возбудила дело против "Мегафона"

ФАС возбудила дело против "Мегафона" - РИА Новости, 13.10.2022

ФАС возбудила дело против "Мегафона"

Федеральная антимонопольная служба сообщила о возбуждении дела против "Мегафона" за необоснованное, по мнению ведомства, повышение тарифов. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T09:03

2022-10-13T09:03

2022-10-13T11:27

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

мегафон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150892/72/1508927261_0:339:2438:1710_1920x0_80_0_0_a5664c79fae99803338b6b990889ef43.jpg

МОСКВА 13 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба сообщила о возбуждении дела против "Мегафона" за необоснованное, по мнению ведомства, повышение тарифов.Так, в мае оператор увеличил плату за услуги связи для 16,5 миллиона абонентов в среднем на 12 процентов. Как отметили в ФАС, это не соответствовало уровню инфляции, поэтому служба изучила экономическую обоснованность решения.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мегафона", компания заранее проинформировала ФАС о повышении тарифов. Сейчас оператор связи находится в тесном контакте с ведомством и предоставляет дополнительные документы, подтверждающие его позицию.В середине апреля ФАС разработала и опубликовала методические рекомендации по поэтапной индексации тарифов на услуги связи с учетом инфляции в условиях международных санкций. Служба определяет обоснованность изменений по их соответствию еженедельно публикуемым данным Росстата по инфляции. Обоснованным считается изменение, если его уровень соответствует инфляции с начала года по состоянию на последнюю неделю месяца.

https://ria.ru/20221012/mts-1823356755.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мегафон