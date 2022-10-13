09:03 13.10.2022 (обновлено: 11:27 13.10.2022)
ФАС возбудила дело против "Мегафона"
ФАС возбудила против Мегафона дело о необоснованном повышении тарифов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
МОСКВА 13 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба сообщила о возбуждении дела против "Мегафона" за необоснованное, по мнению ведомства, повышение тарифов.
Так, в мае оператор увеличил плату за услуги связи для 16,5 миллиона абонентов в среднем на 12 процентов. Как отметили в ФАС, это не соответствовало уровню инфляции, поэтому служба изучила экономическую обоснованность решения.
"Ведомство пришло к выводу, что рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи. Это может привести к ущемлению интересов потребителей", — отметила федеральная служба в пресс-релизе.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мегафона", компания заранее проинформировала ФАС о повышении тарифов. Сейчас оператор связи находится в тесном контакте с ведомством и предоставляет дополнительные документы, подтверждающие его позицию.
В середине апреля ФАС разработала и опубликовала методические рекомендации по поэтапной индексации тарифов на услуги связи с учетом инфляции в условиях международных санкций. Служба определяет обоснованность изменений по их соответствию еженедельно публикуемым данным Росстата по инфляции. Обоснованным считается изменение, если его уровень соответствует инфляции с начала года по состоянию на последнюю неделю месяца.
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