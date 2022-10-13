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Медведев назвал слова Борреля о российском ядерном ударе паранойей - РИА Новости, 13.10.2022
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Медведев назвал слова Борреля о российском ядерном ударе паранойей
Медведев назвал слова Борреля о российском ядерном ударе паранойей - РИА Новости, 13.10.2022
Медведев назвал слова Борреля о российском ядерном ударе паранойей
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал паранойей слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля про российский ядерный удар: оставим на его совести, болеет. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T22:50
2022-10-13T22:53
дмитрий медведев
россия
украина
жозеп боррель
европа
евросоюз
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в мире
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал паранойей слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля про российский ядерный удар: оставим на его совести, болеет.Ранее глава дипломатии ЕС заявил, что любая ядерная атака против Украины со стороны РФ вызовет не ядерный, но мощный военный ответ Запада.Кроме того, Медведев добавил, что западным странам безразлична Украина."Они не хотят впрягаться за них по полной. А уж тем более – погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги уж точно не собираются", - написал Медведев.Как считает зампред Совбеза, второй смысл слов Борреля в том, что ответ будет аккуратным и взвешенным.
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дмитрий медведев, россия, украина, жозеп боррель, европа, евросоюз, нато, в мире
Дмитрий Медведев, Россия, Украина, Жозеп Боррель, Европа, Евросоюз, НАТО, В мире
22:50 13.10.2022 (обновлено: 22:53 13.10.2022)
 
Медведев назвал слова Борреля о российском ядерном ударе паранойей

Медведев назвал слова главы дипломатии ЕС Борреля о российском ядерном ударе паранойей

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкВерховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал паранойей слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля про российский ядерный удар: оставим на его совести, болеет.
Ранее глава дипломатии ЕС заявил, что любая ядерная атака против Украины со стороны РФ вызовет не ядерный, но мощный военный ответ Запада.
"Оставим на его совести паранойю про российский ядерный удар. Болеет. Проследим логическую цепочку последствий: сначала якобы ядерный удар по Украине → сильный неядерный удар НАТО/Европы по нашей стране → встречный ядерный ответ России по странам НАТО. Замкнутый круг. Исход – ядерная зима на планете", - написал Медведев.
Кроме того, Медведев добавил, что западным странам безразлична Украина.
"Они не хотят впрягаться за них по полной. А уж тем более – погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги уж точно не собираются", - написал Медведев.
Как считает зампред Совбеза, второй смысл слов Борреля в том, что ответ будет аккуратным и взвешенным.
Украинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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Дмитрий МедведевРоссияУкраинаЖозеп БоррельЕвропаЕвросоюзНАТОВ мире
 
 
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