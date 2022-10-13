https://ria.ru/20221013/medvedev-1823870130.html

Медведев назвал слова Борреля о российском ядерном ударе паранойей

Медведев назвал слова Борреля о российском ядерном ударе паранойей - РИА Новости, 13.10.2022

Медведев назвал слова Борреля о российском ядерном ударе паранойей

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал паранойей слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля про российский ядерный удар: оставим на его совести, болеет. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T22:50

2022-10-13T22:50

2022-10-13T22:53

дмитрий медведев

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал паранойей слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля про российский ядерный удар: оставим на его совести, болеет.Ранее глава дипломатии ЕС заявил, что любая ядерная атака против Украины со стороны РФ вызовет не ядерный, но мощный военный ответ Запада.Кроме того, Медведев добавил, что западным странам безразлична Украина."Они не хотят впрягаться за них по полной. А уж тем более – погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги уж точно не собираются", - написал Медведев.Как считает зампред Совбеза, второй смысл слов Борреля в том, что ответ будет аккуратным и взвешенным.

https://ria.ru/20221013/lyubinskiy-1823843348.html

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украина

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дмитрий медведев, россия, украина, жозеп боррель, европа, евросоюз, нато, в мире