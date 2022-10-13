22:28 13.10.2022 (обновлено: 22:54 13.10.2022)
Медведев назвал Борреля "увядшей брюссельской капустой"
Медведев назвал назвал главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля "увядшей брюссельской капустой"
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля "увядшей брюссельской капустой", сообщение появилось на личной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".
"Есть обиженная ливерная колбаса. Это герр Шольц (канцлер ФРГ Олаф Шольц - ред.). А есть увядшая брюссельская капуста. Это сеньор Боррель. Будучи большим стратегом и крупным военачальником в несуществующей европейской армии, он выдал сегодня следующее: "Любая ядерная атака в отношении Украины вызовет ответ – не ядерный, но настолько мощный военный ответ, что российская армия будет уничтожена", - написал Медведев.
6 октября, 11:12Медведев назвал Украину инструментом Запада
В мае Андрей Мельник, который являлся послом Украины в Берлине, назвал канцлера Германии "обиженной ливерной колбасой". В ответ на слова Шольца, что он не намерен в ближайшее время совершать визит в Киев после отказа в визите президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, Мельник назвал его "обиженной ливерной колбасой", имея в виду безосновательную обиду.