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Медведев назвал Борреля "увядшей брюссельской капустой" - РИА Новости, 13.10.2022
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Медведев назвал Борреля "увядшей брюссельской капустой"
Медведев назвал Борреля "увядшей брюссельской капустой" - РИА Новости, 13.10.2022
Медведев назвал Борреля "увядшей брюссельской капустой"
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля "увядшей брюссельской капустой", сообщение появилось на личной... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T22:28
2022-10-13T22:54
украина
дмитрий медведев
жозеп боррель
в мире
германия
россия
олаф шольц
евросоюз
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля "увядшей брюссельской капустой", сообщение появилось на личной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте"."Есть обиженная ливерная колбаса. Это герр Шольц (канцлер ФРГ Олаф Шольц - ред.). А есть увядшая брюссельская капуста. Это сеньор Боррель. Будучи большим стратегом и крупным военачальником в несуществующей европейской армии, он выдал сегодня следующее: "Любая ядерная атака в отношении Украины вызовет ответ – не ядерный, но настолько мощный военный ответ, что российская армия будет уничтожена", - написал Медведев.В мае Андрей Мельник, который являлся послом Украины в Берлине, назвал канцлера Германии "обиженной ливерной колбасой". В ответ на слова Шольца, что он не намерен в ближайшее время совершать визит в Киев после отказа в визите президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, Мельник назвал его "обиженной ливерной колбасой", имея в виду безосновательную обиду.
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украина, дмитрий медведев, жозеп боррель, в мире, германия, россия, олаф шольц, евросоюз
Украина, Дмитрий Медведев, Жозеп Боррель, В мире, Германия, Россия, Олаф Шольц, Евросоюз
22:28 13.10.2022 (обновлено: 22:54 13.10.2022)
 
Медведев назвал Борреля "увядшей брюссельской капустой"

Медведев назвал назвал главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля "увядшей брюссельской капустой"

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля "увядшей брюссельской капустой", сообщение появилось на личной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".
"Есть обиженная ливерная колбаса. Это герр Шольц (канцлер ФРГ Олаф Шольц - ред.). А есть увядшая брюссельская капуста. Это сеньор Боррель. Будучи большим стратегом и крупным военачальником в несуществующей европейской армии, он выдал сегодня следующее: "Любая ядерная атака в отношении Украины вызовет ответ – не ядерный, но настолько мощный военный ответ, что российская армия будет уничтожена", - написал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 11:12
Медведев назвал Украину инструментом Запада
В мае Андрей Мельник, который являлся послом Украины в Берлине, назвал канцлера Германии "обиженной ливерной колбасой". В ответ на слова Шольца, что он не намерен в ближайшее время совершать визит в Киев после отказа в визите президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, Мельник назвал его "обиженной ливерной колбасой", имея в виду безосновательную обиду.
 
УкраинаДмитрий МедведевЖозеп БоррельВ миреГерманияРоссияОлаф ШольцЕвросоюз
 
 
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