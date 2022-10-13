https://ria.ru/20221013/mediki-1823651072.html
Глава СПЧ предложил выравнивать и повышать оклады медикам по всей стране
Глава СПЧ предложил выравнивать и повышать оклады медикам по всей стране - РИА Новости, 13.10.2022
Глава СПЧ предложил выравнивать и повышать оклады медикам по всей стране
Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал пересмотреть систему оплаты труда медицинских работников, которая предполагает, что зарплата медика... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:12
2022-10-13T12:12
2022-10-13T12:12
общество
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал пересмотреть систему оплаты труда медицинских работников, которая предполагает, что зарплата медика должна быть в два раза выше средней в регионе."Решение, в своё время принятое, что зарплата врача должна быть в два раза больше средней в регионе, вот что означает – чем беднее регион, тем меньше зарплата. Если молодой талантливый доктор в бедном регионе получает мало денег, он стремится переехать в регион побогаче. И переезжает в регион побогаче, но от этого бедный регион становится ещё менее привлекательным", - сказал Фадеев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".По его словам, впоследствии качество жизни в бедных регионах становится еще ниже."Решение нужно поправлять, о чем мы говорим , когда предлагаем выравнивать и повышать оклады врачей по всей стране… Доходы врачей в 5 раз отличаются - в самых богатых регионах и самых бедных. И, по нашему мнению, надо пересматривать эту методику, которая предполагает исчисление зарплаты доктора и медсестры от средней в регионе", - сказал Фадеев.
https://ria.ru/20221009/svo-1822676041.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Валерий Фадеев, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Глава СПЧ предложил выравнивать и повышать оклады медикам по всей стране
Глава СПЧ Фадеев предложил выравнивать и повышать оклады медикам по всей стране
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал пересмотреть систему оплаты труда медицинских работников, которая предполагает, что зарплата медика должна быть в два раза выше средней в регионе.
"Решение, в своё время принятое, что зарплата врача должна быть в два раза больше средней в регионе, вот что означает – чем беднее регион, тем меньше зарплата. Если молодой талантливый доктор в бедном регионе получает мало денег, он стремится переехать в регион побогаче. И переезжает в регион побогаче, но от этого бедный регион становится ещё менее привлекательным", - сказал Фадеев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
По его словам, впоследствии качество жизни в бедных регионах становится еще ниже.
"Решение нужно поправлять, о чем мы говорим , когда предлагаем выравнивать и повышать оклады врачей по всей стране… Доходы врачей в 5 раз отличаются - в самых богатых регионах и самых бедных. И, по нашему мнению, надо пересматривать эту методику, которая предполагает исчисление зарплаты доктора и медсестры от средней в регионе", - сказал Фадеев.