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Глава СПЧ предложил выравнивать и повышать оклады медикам по всей стране - РИА Новости, 13.10.2022
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Глава СПЧ предложил выравнивать и повышать оклады медикам по всей стране
Глава СПЧ предложил выравнивать и повышать оклады медикам по всей стране - РИА Новости, 13.10.2022
Глава СПЧ предложил выравнивать и повышать оклады медикам по всей стране
Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал пересмотреть систему оплаты труда медицинских работников, которая предполагает, что зарплата медика... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:12
2022-10-13T12:12
общество
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал пересмотреть систему оплаты труда медицинских работников, которая предполагает, что зарплата медика должна быть в два раза выше средней в регионе."Решение, в своё время принятое, что зарплата врача должна быть в два раза больше средней в регионе, вот что означает – чем беднее регион, тем меньше зарплата. Если молодой талантливый доктор в бедном регионе получает мало денег, он стремится переехать в регион побогаче. И переезжает в регион побогаче, но от этого бедный регион становится ещё менее привлекательным", - сказал Фадеев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".По его словам, впоследствии качество жизни в бедных регионах становится еще ниже."Решение нужно поправлять, о чем мы говорим , когда предлагаем выравнивать и повышать оклады врачей по всей стране… Доходы врачей в 5 раз отличаются - в самых богатых регионах и самых бедных. И, по нашему мнению, надо пересматривать эту методику, которая предполагает исчисление зарплаты доктора и медсестры от средней в регионе", - сказал Фадеев.
https://ria.ru/20221009/svo-1822676041.html
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общество, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Валерий Фадеев, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
12:12 13.10.2022
 
Глава СПЧ предложил выравнивать и повышать оклады медикам по всей стране

Глава СПЧ Фадеев предложил выравнивать и повышать оклады медикам по всей стране

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Валерий Фадеев . Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал пересмотреть систему оплаты труда медицинских работников, которая предполагает, что зарплата медика должна быть в два раза выше средней в регионе.
"Решение, в своё время принятое, что зарплата врача должна быть в два раза больше средней в регионе, вот что означает – чем беднее регион, тем меньше зарплата. Если молодой талантливый доктор в бедном регионе получает мало денег, он стремится переехать в регион побогаче. И переезжает в регион побогаче, но от этого бедный регион становится ещё менее привлекательным", - сказал Фадеев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
По его словам, впоследствии качество жизни в бедных регионах становится еще ниже.
"Решение нужно поправлять, о чем мы говорим , когда предлагаем выравнивать и повышать оклады врачей по всей стране… Доходы врачей в 5 раз отличаются - в самых богатых регионах и самых бедных. И, по нашему мнению, надо пересматривать эту методику, которая предполагает исчисление зарплаты доктора и медсестры от средней в регионе", - сказал Фадеев.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 23:42
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ОбществоВалерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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