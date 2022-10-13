https://ria.ru/20221013/magadanskayaoblast-1823600768.html

Магаданскую область признали лучшей в сфере организации детского отдыха

Магаданскую область признали лучшей в сфере организации детского отдыха - РИА Новости, 13.10.2022

Магаданскую область признали лучшей в сфере организации детского отдыха

Магаданская область победила в конкурсе по определению лучших регионов России в сфере организации отдыха и оздоровления детей, сообщил губернатор Сергей Носов. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:02

2022-10-13T12:02

2022-10-13T12:02

туризм

сергей носов

магаданская область

россия

дети

отдых

отдых в россии

дальний восток

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МАГАДАН, 13 окт — РИА Новости. Магаданская область победила в конкурсе по определению лучших регионов России в сфере организации отдыха и оздоровления детей, сообщил губернатор Сергей Носов."Министерство просвещения отметило работу Магаданской области по проведению летней оздоровительной кампании 2022 года. Мы стали победителями в конкурсе-смотре по определению лучших субъектов РФ в сфере организации отдыха детей в Дальневосточном Федеральном округе", — написал Носов в соцсетях.Он уточнил, что этим летом организованно отдохнули более десяти тысяч детей Магаданской области.Уже несколько лет школьники проводят каникулы в детских лагерях региона и Крыма за счет бюджета региона. Власти области оплачивают в том числе проезд к месту отдыха.

https://ria.ru/20221012/deti-1823294824.html

магаданская область

россия

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

сергей носов, магаданская область, россия, дети, отдых, отдых в россии, дальний восток, новости - туризм, туризм