https://ria.ru/20221013/magadanskayaoblast-1823600768.html
Магаданскую область признали лучшей в сфере организации детского отдыха
Магаданскую область признали лучшей в сфере организации детского отдыха - РИА Новости, 13.10.2022
Магаданскую область признали лучшей в сфере организации детского отдыха
Магаданская область победила в конкурсе по определению лучших регионов России в сфере организации отдыха и оздоровления детей, сообщил губернатор Сергей Носов. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:02
2022-10-13T12:02
2022-10-13T12:02
туризм
сергей носов
магаданская область
россия
дети
отдых
отдых в россии
дальний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738186889_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_918e4a9e93a9472f9a98a7ebe092e478.jpg
МАГАДАН, 13 окт — РИА Новости. Магаданская область победила в конкурсе по определению лучших регионов России в сфере организации отдыха и оздоровления детей, сообщил губернатор Сергей Носов."Министерство просвещения отметило работу Магаданской области по проведению летней оздоровительной кампании 2022 года. Мы стали победителями в конкурсе-смотре по определению лучших субъектов РФ в сфере организации отдыха детей в Дальневосточном Федеральном округе", — написал Носов в соцсетях.Он уточнил, что этим летом организованно отдохнули более десяти тысяч детей Магаданской области.Уже несколько лет школьники проводят каникулы в детских лагерях региона и Крыма за счет бюджета региона. Власти области оплачивают в том числе проезд к месту отдыха.
https://ria.ru/20221012/deti-1823294824.html
магаданская область
россия
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738186889_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c99facd5f466299a1b7379a7a47f2da8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей носов, магаданская область, россия, дети, отдых, отдых в россии, дальний восток, новости - туризм, туризм
Туризм, Сергей Носов, Магаданская область, Россия, Дети, Отдых, отдых в России, Дальний Восток, Новости - Туризм, Туризм
Магаданскую область признали лучшей в сфере организации детского отдыха
Магаданская область стала лучшей по организации детского отдыха на Дальнем Востоке
МАГАДАН, 13 окт — РИА Новости. Магаданская область победила в конкурсе по определению лучших регионов России в сфере организации отдыха и оздоровления детей, сообщил губернатор Сергей Носов.
"Министерство просвещения отметило работу Магаданской области по проведению летней оздоровительной кампании 2022 года. Мы стали победителями в конкурсе-смотре по определению лучших субъектов РФ в сфере организации отдыха детей в Дальневосточном Федеральном округе", — написал Носов в соцсетях.
Он уточнил, что этим летом организованно отдохнули более десяти тысяч детей Магаданской области.
Уже несколько лет школьники проводят каникулы в детских лагерях региона и Крыма за счет бюджета региона. Власти области оплачивают в том числе проезд к месту отдыха.