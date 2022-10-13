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Магаданскую область признали лучшей в сфере организации детского отдыха - РИА Новости, 13.10.2022
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Туризм
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Магаданскую область признали лучшей в сфере организации детского отдыха
Магаданскую область признали лучшей в сфере организации детского отдыха - РИА Новости, 13.10.2022
Магаданскую область признали лучшей в сфере организации детского отдыха
Магаданская область победила в конкурсе по определению лучших регионов России в сфере организации отдыха и оздоровления детей, сообщил губернатор Сергей Носов. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:02
2022-10-13T12:02
туризм
сергей носов
магаданская область
россия
дети
отдых
отдых в россии
дальний восток
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МАГАДАН, 13 окт — РИА Новости. Магаданская область победила в конкурсе по определению лучших регионов России в сфере организации отдыха и оздоровления детей, сообщил губернатор Сергей Носов."Министерство просвещения отметило работу Магаданской области по проведению летней оздоровительной кампании 2022 года. Мы стали победителями в конкурсе-смотре по определению лучших субъектов РФ в сфере организации отдыха детей в Дальневосточном Федеральном округе", — написал Носов в соцсетях.Он уточнил, что этим летом организованно отдохнули более десяти тысяч детей Магаданской области.Уже несколько лет школьники проводят каникулы в детских лагерях региона и Крыма за счет бюджета региона. Власти области оплачивают в том числе проезд к месту отдыха.
https://ria.ru/20221012/deti-1823294824.html
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сергей носов, магаданская область, россия, дети, отдых, отдых в россии, дальний восток, новости - туризм, туризм
Туризм, Сергей Носов, Магаданская область, Россия, Дети, Отдых, отдых в России, Дальний Восток, Новости - Туризм, Туризм
12:02 13.10.2022
 
Магаданскую область признали лучшей в сфере организации детского отдыха

Магаданская область стала лучшей по организации детского отдыха на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкДети в парке
Дети в парке - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МАГАДАН, 13 окт — РИА Новости. Магаданская область победила в конкурсе по определению лучших регионов России в сфере организации отдыха и оздоровления детей, сообщил губернатор Сергей Носов.
"Министерство просвещения отметило работу Магаданской области по проведению летней оздоровительной кампании 2022 года. Мы стали победителями в конкурсе-смотре по определению лучших субъектов РФ в сфере организации отдыха детей в Дальневосточном Федеральном округе", — написал Носов в соцсетях.
Он уточнил, что этим летом организованно отдохнули более десяти тысяч детей Магаданской области.
Уже несколько лет школьники проводят каникулы в детских лагерях региона и Крыма за счет бюджета региона. Власти области оплачивают в том числе проезд к месту отдыха.
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ТуризмСергей НосовМагаданская областьРоссияДетиОтдыхотдых в РоссииДальний ВостокНовости - ТуризмТуризм
 
 
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