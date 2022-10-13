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Посол России в Австрии предостерег ЕС от повторения "югославского сценария" - РИА Новости, 13.10.2022
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Посол России в Австрии предостерег ЕС от повторения "югославского сценария"
Посол России в Австрии предостерег ЕС от повторения "югославского сценария" - РИА Новости, 13.10.2022
Посол России в Австрии предостерег ЕС от повторения "югославского сценария"
ЕС грозит повторение "сценария югославских войн" в части бесконтрольного оборота оружия на черном рынке в связи с интенсивными поставками вооружений Украине,... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T19:27
2022-10-13T19:27
в мире
дмитрий любинский
украина
австрия
евросоюз
оон
россия
вооружения
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ВЕНА, 13 окт - РИА Новости. ЕС грозит повторение "сценария югославских войн" в части бесконтрольного оборота оружия на черном рынке в связи с интенсивными поставками вооружений Украине, такое мнение выразил посол России в Австрии Дмитрий Любинский в статье для издания Eххpress."На протяжении многих месяцев Евросоюз и его страны-члены, вопреки собственным и действующим международным нормам экспортного контроля, поставляют Украине огромную массу оружия... Оружие, предназначенное для Украины (включая ПЗРК и противотанковые управляемые ракеты) при государственном попустительстве массово попадает на черный рынок и может оказаться в руках террористов и преступников в различных уголках мира", - заявил высокопоставленный дипломат."Существует риск буквального повторения сценария югославских войн, когда вся Европа оказалась наводнена нелегальным огнестрельным оружием с Западных Балкан. Криминальные отголоски этих войн ощущаются здесь и по сей день", - добавил он, указав, что в СМИ все чаще появляются сообщения о конфискации "украинского оружия" в ЕС, в том числе в Австрии.Любинский отметил, что поставки вооружений Киеву "формируются в том числе из средств так называемого внебюджетного "Европейского фонда мира", который уже выделил на эти цели 2,6 миллиарда евро. При этом ЕС "старательно замалчивает правду... о рисках, которые подобное "миротворчество" несет для безопасности собственных граждан", подчеркнул посол.Он добавил, что военная техника, поставляемая Киеву из ЕС, в том числе тяжелое дальнобойное вооружение, "широко используется киевским режимом для безрассудных обстрелов городов и сел, жилых и социальных объектов, гражданской и транспортной инфраструктуры, в результате которых гибнут невинные люди, старики, женщины и дети"."Только западная антикремлевская пропаганда об этом молчит", - заявил посол.Евросоюз обеспокоен рисками контрабанды огнестрельного оружия с Украины, принимает превентивные меры, заявила ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон. По ее словам, ЕС хочет избежать негативного опыта роста контрабанды огнестрельного оружия после конфликта в бывшей Югославии. Европа, по словам Йохансон, до сих пор испытывает проблемы с "югославским оружием", которое попало из региона конфликта в руки преступных группировок. По ее словам, в ООН также озабочены появлением новых маршрутов контрабанды вооружений.
https://ria.ru/20221013/ukraina-1823697095.html
https://ria.ru/20220930/vooruzhenie-1820487987.html
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в мире, дмитрий любинский, украина, австрия, евросоюз, оон, россия, вооружения
В мире, Дмитрий Любинский, Украина, Австрия, Евросоюз, ООН, Россия, Вооружения
19:27 13.10.2022
 
Посол России в Австрии предостерег ЕС от повторения "югославского сценария"

Посол Любинский: ЕС грозит повторение "югославского сценария" из-за поставок оружия Киеву

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки
Украинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки. Архивное фото
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ВЕНА, 13 окт - РИА Новости. ЕС грозит повторение "сценария югославских войн" в части бесконтрольного оборота оружия на черном рынке в связи с интенсивными поставками вооружений Украине, такое мнение выразил посол России в Австрии Дмитрий Любинский в статье для издания Eххpress.
"На протяжении многих месяцев Евросоюз и его страны-члены, вопреки собственным и действующим международным нормам экспортного контроля, поставляют Украине огромную массу оружия... Оружие, предназначенное для Украины (включая ПЗРК и противотанковые управляемые ракеты) при государственном попустительстве массово попадает на черный рынок и может оказаться в руках террористов и преступников в различных уголках мира", - заявил высокопоставленный дипломат.
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"Существует риск буквального повторения сценария югославских войн, когда вся Европа оказалась наводнена нелегальным огнестрельным оружием с Западных Балкан. Криминальные отголоски этих войн ощущаются здесь и по сей день", - добавил он, указав, что в СМИ все чаще появляются сообщения о конфискации "украинского оружия" в ЕС, в том числе в Австрии.
Любинский отметил, что поставки вооружений Киеву "формируются в том числе из средств так называемого внебюджетного "Европейского фонда мира", который уже выделил на эти цели 2,6 миллиарда евро. При этом ЕС "старательно замалчивает правду... о рисках, которые подобное "миротворчество" несет для безопасности собственных граждан", подчеркнул посол.
Он добавил, что военная техника, поставляемая Киеву из ЕС, в том числе тяжелое дальнобойное вооружение, "широко используется киевским режимом для безрассудных обстрелов городов и сел, жилых и социальных объектов, гражданской и транспортной инфраструктуры, в результате которых гибнут невинные люди, старики, женщины и дети".
"Только западная антикремлевская пропаганда об этом молчит", - заявил посол.
Евросоюз обеспокоен рисками контрабанды огнестрельного оружия с Украины, принимает превентивные меры, заявила ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон. По ее словам, ЕС хочет избежать негативного опыта роста контрабанды огнестрельного оружия после конфликта в бывшей Югославии. Европа, по словам Йохансон, до сих пор испытывает проблемы с "югославским оружием", которое попало из региона конфликта в руки преступных группировок. По ее словам, в ООН также озабочены появлением новых маршрутов контрабанды вооружений.
Выгрузка американский гаубиц для ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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США обсуждают с союзниками новые поставки оружия Киеву
 
В миреДмитрий ЛюбинскийУкраинаАвстрияЕвросоюзООНРоссияВооружения
 
 
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