https://ria.ru/20221013/lyubinskiy-1823843348.html

Посол России в Австрии предостерег ЕС от повторения "югославского сценария"

Посол России в Австрии предостерег ЕС от повторения "югославского сценария" - РИА Новости, 13.10.2022

Посол России в Австрии предостерег ЕС от повторения "югославского сценария"

ЕС грозит повторение "сценария югославских войн" в части бесконтрольного оборота оружия на черном рынке в связи с интенсивными поставками вооружений Украине,... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T19:27

2022-10-13T19:27

2022-10-13T19:27

в мире

дмитрий любинский

украина

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ВЕНА, 13 окт - РИА Новости. ЕС грозит повторение "сценария югославских войн" в части бесконтрольного оборота оружия на черном рынке в связи с интенсивными поставками вооружений Украине, такое мнение выразил посол России в Австрии Дмитрий Любинский в статье для издания Eххpress."На протяжении многих месяцев Евросоюз и его страны-члены, вопреки собственным и действующим международным нормам экспортного контроля, поставляют Украине огромную массу оружия... Оружие, предназначенное для Украины (включая ПЗРК и противотанковые управляемые ракеты) при государственном попустительстве массово попадает на черный рынок и может оказаться в руках террористов и преступников в различных уголках мира", - заявил высокопоставленный дипломат."Существует риск буквального повторения сценария югославских войн, когда вся Европа оказалась наводнена нелегальным огнестрельным оружием с Западных Балкан. Криминальные отголоски этих войн ощущаются здесь и по сей день", - добавил он, указав, что в СМИ все чаще появляются сообщения о конфискации "украинского оружия" в ЕС, в том числе в Австрии.Любинский отметил, что поставки вооружений Киеву "формируются в том числе из средств так называемого внебюджетного "Европейского фонда мира", который уже выделил на эти цели 2,6 миллиарда евро. При этом ЕС "старательно замалчивает правду... о рисках, которые подобное "миротворчество" несет для безопасности собственных граждан", подчеркнул посол.Он добавил, что военная техника, поставляемая Киеву из ЕС, в том числе тяжелое дальнобойное вооружение, "широко используется киевским режимом для безрассудных обстрелов городов и сел, жилых и социальных объектов, гражданской и транспортной инфраструктуры, в результате которых гибнут невинные люди, старики, женщины и дети"."Только западная антикремлевская пропаганда об этом молчит", - заявил посол.Евросоюз обеспокоен рисками контрабанды огнестрельного оружия с Украины, принимает превентивные меры, заявила ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон. По ее словам, ЕС хочет избежать негативного опыта роста контрабанды огнестрельного оружия после конфликта в бывшей Югославии. Европа, по словам Йохансон, до сих пор испытывает проблемы с "югославским оружием", которое попало из региона конфликта в руки преступных группировок. По ее словам, в ООН также озабочены появлением новых маршрутов контрабанды вооружений.

https://ria.ru/20221013/ukraina-1823697095.html

https://ria.ru/20220930/vooruzhenie-1820487987.html

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в мире, дмитрий любинский, украина, австрия, евросоюз, оон, россия, вооружения