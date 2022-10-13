https://ria.ru/20221013/lvov-1823791001.html

Львовские власти заявили об ударе по военному объекту

Львовские власти заявили об ударе по военному объекту - РИА Новости, 13.10.2022

Львовские власти заявили об ударе по военному объекту

Две ракеты поразили военный объект во Львовской области, сообщил глава областной военной администрации региона Максим Козицкий. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T17:04

2022-10-13T17:04

2022-10-13T18:59

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Две ракеты поразили военный объект во Львовской области, сообщил глава областной военной администрации региона Максим Козицкий."Попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе. Три ракеты, два попадания. Одну ракету сбили наши силы ПВО", — говорится в сообщении в Telegram-канале Козицкого.Украинские СМИ в понедельник и вторник сообщали о взрывах в ряде регионов Украины. Удары были нанесены по объектам украинской инфраструктуры. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии.В понедельник президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.

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Кирилл Волков

в мире, львовская область, украина, ситуация в днр и лнр