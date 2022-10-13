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Львовские власти заявили об ударе по военному объекту - РИА Новости, 13.10.2022
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Львовские власти заявили об ударе по военному объекту
Львовские власти заявили об ударе по военному объекту - РИА Новости, 13.10.2022
Львовские власти заявили об ударе по военному объекту
Две ракеты поразили военный объект во Львовской области, сообщил глава областной военной администрации региона Максим Козицкий. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:04
2022-10-13T18:59
в мире
львовская область
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Две ракеты поразили военный объект во Львовской области, сообщил глава областной военной администрации региона Максим Козицкий."Попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе. Три ракеты, два попадания. Одну ракету сбили наши силы ПВО", — говорится в сообщении в Telegram-канале Козицкого.Украинские СМИ в понедельник и вторник сообщали о взрывах в ряде регионов Украины. Удары были нанесены по объектам украинской инфраструктуры. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии.В понедельник президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
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в мире, львовская область, украина, ситуация в днр и лнр
В мире, Львовская область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:04 13.10.2022 (обновлено: 18:59 13.10.2022)
 
Львовские власти заявили об ударе по военному объекту

Глава Львовской ОВА Козицкий заявил о попадании двух ракет в военный объект

© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в медиабанкЛьвов
Львов - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Львов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Две ракеты поразили военный объект во Львовской области, сообщил глава областной военной администрации региона Максим Козицкий.
"Попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе. Три ракеты, два попадания. Одну ракету сбили наши силы ПВО", — говорится в сообщении в Telegram-канале Козицкого.
Украинские СМИ в понедельник и вторник сообщали о взрывах в ряде регионов Украины. Удары были нанесены по объектам украинской инфраструктуры. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии.
В понедельник президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Львов - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 10:33Специальная военная операция на Украине
Мэр Львова сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры
 
В миреЛьвовская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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