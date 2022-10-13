09:35 13.10.2022 (обновлено: 10:36 13.10.2022)
Мэр Львова рекомендовал жителям обустраивать в домах пункты обогрева
Мэр Львова Садовой рекомендовал жителям обустраивать в домах пункты обогрева
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой рекомендовал жителям города обустраивать в своих домах пункты обогрева.
Ранее Садовой заявил, что ударами в городе повреждены четыре электроподстанции, на их восстановление уйдут месяцы.
"Хотел бы поблагодарить тех жителей Львова, кто в своих домах обустроил пункты обогрева, которые запаслись дровами, купили генераторы. Вот эти пункты обогрева, которые есть в укрытии, может не идеальные, но там можно поставить печь, дрова, и это спасает, пока коммунальщики будут исправлять ситуацию... Люди, соберитесь в домах, подумайте, что еще можно иметь дома, в помещении, в жилище", - сказал Садовой в видеообращении, которое разместил в Telegram-канале.
Украинские СМИ в понедельник и вторник сообщали о взрывах в ряде регионов Украины. Удары были нанесены по объектам украинской инфраструктуры.
В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".
В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.