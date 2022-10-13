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Мэр Львова рекомендовал жителям обустраивать в домах пункты обогрева - РИА Новости, 13.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/lvov-1823590048.html
Мэр Львова рекомендовал жителям обустраивать в домах пункты обогрева
Мэр Львова рекомендовал жителям обустраивать в домах пункты обогрева - РИА Новости, 13.10.2022
Мэр Львова рекомендовал жителям обустраивать в домах пункты обогрева
Мэр Львова Андрей Садовой рекомендовал жителям города обустраивать в своих домах пункты обогрева. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T09:35
2022-10-13T10:36
специальная военная операция на украине
в мире
андрей садовой
владимир путин
винницкая область
львов
украинская железная дорога
украина
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой рекомендовал жителям города обустраивать в своих домах пункты обогрева.Ранее Садовой заявил, что ударами в городе повреждены четыре электроподстанции, на их восстановление уйдут месяцы."Хотел бы поблагодарить тех жителей Львова, кто в своих домах обустроил пункты обогрева, которые запаслись дровами, купили генераторы. Вот эти пункты обогрева, которые есть в укрытии, может не идеальные, но там можно поставить печь, дрова, и это спасает, пока коммунальщики будут исправлять ситуацию... Люди, соберитесь в домах, подумайте, что еще можно иметь дома, в помещении, в жилище", - сказал Садовой в видеообращении, которое разместил в Telegram-канале.Украинские СМИ в понедельник и вторник сообщали о взрывах в ряде регионов Украины. Удары были нанесены по объектам украинской инфраструктуры.В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
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в мире, андрей садовой, владимир путин, винницкая область, львов, украинская железная дорога, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Садовой, Владимир Путин, Винницкая область, Львов, Украинская железная дорога, Украина
09:35 13.10.2022 (обновлено: 10:36 13.10.2022)
 
Мэр Львова рекомендовал жителям обустраивать в домах пункты обогрева

Мэр Львова Садовой рекомендовал жителям обустраивать в домах пункты обогрева

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой рекомендовал жителям города обустраивать в своих домах пункты обогрева.
Ранее Садовой заявил, что ударами в городе повреждены четыре электроподстанции, на их восстановление уйдут месяцы.
"Хотел бы поблагодарить тех жителей Львова, кто в своих домах обустроил пункты обогрева, которые запаслись дровами, купили генераторы. Вот эти пункты обогрева, которые есть в укрытии, может не идеальные, но там можно поставить печь, дрова, и это спасает, пока коммунальщики будут исправлять ситуацию... Люди, соберитесь в домах, подумайте, что еще можно иметь дома, в помещении, в жилище", - сказал Садовой в видеообращении, которое разместил в Telegram-канале.
Украинские СМИ в понедельник и вторник сообщали о взрывах в ряде регионов Украины. Удары были нанесены по объектам украинской инфраструктуры.
В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".
В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 19:57В мире
Мэр Львова: на восстановление поврежденных подстанций уйдут месяцы
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей СадовойВладимир ПутинВинницкая областьЛьвовУкраинская железная дорогаУкраина
 
 
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