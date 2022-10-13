https://ria.ru/20221013/lukashenko-1823597592.html

Лукашенко призвал СВМДА создавать механизмы сотрудничества без притеснений

Лукашенко призвал СВМДА создавать механизмы сотрудничества без притеснений - РИА Новости, 13.10.2022

Лукашенко призвал СВМДА создавать механизмы сотрудничества без притеснений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) создавать механизмы сотрудничества без притеснений и РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T10:06

2022-10-13T10:06

2022-10-13T10:27

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АСТАНА, 13 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) создавать механизмы сотрудничества без притеснений и санкций, по его словам, протекционизм и национальный эгоизм должен остаться в прошлом."Наше понимание целей Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии состоит в том, чтобы сообща создавать механизмы сотрудничества по широкому спектру вопросов без притеснений и санкций. Нам нужны форматы наибольшего благоприятствования торговле, инвестициям, открытые границы для товаров, услуг, рабочей силы, а также новые транспортные коридоры", - сказал Лукашенко в четверг, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане.Он подчеркнул, что потенциал евразийского региона огромен. "Убежден, что настало время объединить свои усилия и сообща противостоять проблемам, с которыми мы столкнулись и которые не сможем преодолеть в одиночку. Прежде всего экономика: сильными мы будем, если сумеем извлекать выгоду из совместной работы и решать самые чувствительные вопросы поставок энергоносителей, продовольствия, удобрений, выстраивания логистика и получения доступа на рынки. Все условности, протекционизм и национальный эгоизм должны остаться в прошлом", - призвал белорусский президент.Лукашенко обратил внимание, что евразийский регион - это колоссальная ресурсная база и производственные мощности, потребительский рынок, равных которому нет. "Понятно, что роль континента будет возрастать. Только в азиатских странах производится треть мирового ВВП, а их население составляет более 4 миллиардов человек", - констатировал он.По словам белорусского президента, находясь в центре Европы, Минск поддерживает тесное торгово-экономическое сотрудничество с центральноазиатскими партнерами по Евразийскому союзу. "Наша страна участвует в реализации китайской инициативы "Пояс и путь". Мы являемся западным форпостом ОДКБ, но при этом активно контактируем со всеми нашими союзниками в регионе ответственности данной организации", - отметил глава государства.

https://ria.ru/20221013/lukashenko-1823595918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр лукашенко, азия, белоруссия, астана, в мире