https://ria.ru/20221013/lukashenko-1823595918.html

Лукашенко призвал Азию не упустить свое время

Лукашенко призвал Азию не упустить свое время - РИА Новости, 13.10.2022

Лукашенко призвал Азию не упустить свое время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что настало время Азии и важно его не упустить. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T09:57

2022-10-13T09:57

2022-10-13T09:57

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АСТАНА, 13 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что настало время Азии и важно его не упустить."Можно сказать: настало время Азии. И очень важно это время не упустить" - сказал Лукашенко в четверг, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.По его словам, с учетом смещения фокуса глобальной политики и экономики в Азию, динамичного развития трансконтинентальных экономических связей, панъевропейских инфраструктурных и логистических проектов как никогда актуально дальнейшее расширение диалога и сотрудничества между государствами СВМДА.Он высказал убежденность в том, что Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии сыграет весомую роль в процессах принятия ответственных решений, которые будут способны построить мирное предсказуемое будущее."Беларусь к такой серьезной работе готова как политически, так и экономически", - заявил Лукашенко. Он подчеркнул, что Минск рассматривает Азию в качестве одного из приоритетных внешнеполитических партнеров.СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. С присоединением Кувейта на текущем форуме он объединяет 28 государств, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Еще восемь государств, включая Белоруссию, и пять международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей.

https://ria.ru/20221013/putin-1823580467.html

https://ria.ru/20221013/mirotvortsy-1823595574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр лукашенко, азия, белоруссия, астана, оон