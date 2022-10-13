Лукашенко призвал Азию не упустить свое время
Президент Белоруссии Лукашенко: время Азии настало, важно его не упустить
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
АСТАНА, 13 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что настало время Азии и важно его не упустить.
"Можно сказать: настало время Азии. И очень важно это время не упустить" - сказал Лукашенко в четверг, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
По его словам, с учетом смещения фокуса глобальной политики и экономики в Азию, динамичного развития трансконтинентальных экономических связей, панъевропейских инфраструктурных и логистических проектов как никогда актуально дальнейшее расширение диалога и сотрудничества между государствами СВМДА.
"Какова будет конструкция нового миропорядка, где оформятся новые полюса мировой политики и каким будет грядущий баланс сил, во многом зависит и от нашей с вами коллективной воли и политической ответственности. Сегодня как никогда ранее они важны, потому что речь идет о будущем наших детей и внуков", - продолжил белорусский президент.
Он высказал убежденность в том, что Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии сыграет весомую роль в процессах принятия ответственных решений, которые будут способны построить мирное предсказуемое будущее.
"Беларусь к такой серьезной работе готова как политически, так и экономически", - заявил Лукашенко. Он подчеркнул, что Минск рассматривает Азию в качестве одного из приоритетных внешнеполитических партнеров.
СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. С присоединением Кувейта на текущем форуме он объединяет 28 государств, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Еще восемь государств, включая Белоруссию, и пять международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей.