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Лукашенко призвал Азию не упустить свое время - РИА Новости, 13.10.2022
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Лукашенко призвал Азию не упустить свое время
Лукашенко призвал Азию не упустить свое время - РИА Новости, 13.10.2022
Лукашенко призвал Азию не упустить свое время
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что настало время Азии и важно его не упустить. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T09:57
2022-10-13T09:57
в мире
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АСТАНА, 13 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что настало время Азии и важно его не упустить."Можно сказать: настало время Азии. И очень важно это время не упустить" - сказал Лукашенко в четверг, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.По его словам, с учетом смещения фокуса глобальной политики и экономики в Азию, динамичного развития трансконтинентальных экономических связей, панъевропейских инфраструктурных и логистических проектов как никогда актуально дальнейшее расширение диалога и сотрудничества между государствами СВМДА.Он высказал убежденность в том, что Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии сыграет весомую роль в процессах принятия ответственных решений, которые будут способны построить мирное предсказуемое будущее."Беларусь к такой серьезной работе готова как политически, так и экономически", - заявил Лукашенко. Он подчеркнул, что Минск рассматривает Азию в качестве одного из приоритетных внешнеполитических партнеров.СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. С присоединением Кувейта на текущем форуме он объединяет 28 государств, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Еще восемь государств, включая Белоруссию, и пять международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей.
https://ria.ru/20221013/putin-1823580467.html
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в мире, александр лукашенко, азия, белоруссия, астана, оон
В мире, Александр Лукашенко, Азия, Белоруссия, Астана, ООН
09:57 13.10.2022
 
Лукашенко призвал Азию не упустить свое время

Президент Белоруссии Лукашенко: время Азии настало, важно его не упустить

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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АСТАНА, 13 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что настало время Азии и важно его не упустить.
"Можно сказать: настало время Азии. И очень важно это время не упустить" - сказал Лукашенко в четверг, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
08:34
Ключевую роль в мире начинает играть Азия, заявил Путин
По его словам, с учетом смещения фокуса глобальной политики и экономики в Азию, динамичного развития трансконтинентальных экономических связей, панъевропейских инфраструктурных и логистических проектов как никогда актуально дальнейшее расширение диалога и сотрудничества между государствами СВМДА.
"Какова будет конструкция нового миропорядка, где оформятся новые полюса мировой политики и каким будет грядущий баланс сил, во многом зависит и от нашей с вами коллективной воли и политической ответственности. Сегодня как никогда ранее они важны, потому что речь идет о будущем наших детей и внуков", - продолжил белорусский президент.
Он высказал убежденность в том, что Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии сыграет весомую роль в процессах принятия ответственных решений, которые будут способны построить мирное предсказуемое будущее.
"Беларусь к такой серьезной работе готова как политически, так и экономически", - заявил Лукашенко. Он подчеркнул, что Минск рассматривает Азию в качестве одного из приоритетных внешнеполитических партнеров.
СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. С присоединением Кувейта на текущем форуме он объединяет 28 государств, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Еще восемь государств, включая Белоруссию, и пять международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
09:52
Западные "миротворцы" лишь подливают масла в огонь, заявил Лукашенко
 
В миреАлександр ЛукашенкоАзияБелоруссияАстанаООН
 
 
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