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Лукашенко заявил, что система сдержек и противовесов в Европе разваливается - РИА Новости, 13.10.2022
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Лукашенко заявил, что система сдержек и противовесов в Европе разваливается
Лукашенко заявил, что система сдержек и противовесов в Европе разваливается - РИА Новости, 13.10.2022
Лукашенко заявил, что система сдержек и противовесов в Европе разваливается
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что система сдержек и противовесов в европейском регионе трещит по швам и разваливается. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T09:48
2022-10-13T09:48
в мире
александр лукашенко
европа
белоруссия
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АСТАНА, 13 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что система сдержек и противовесов в европейском регионе трещит по швам и разваливается."Расширение сотрудничества ОДКБ, ШОС и СВМДА способно заложить мощный фундамент как для успешного развития евразийского пространства, так и для безопасности государств, участвующих в этих объединениях. Мы можем стать хорошим примером взаимодействия для европейского региона, где система сдержек и противовесов, созданная в 90-е годы прошлого века, трещит по швам и разваливается", - сказал Лукашенко в четверг, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
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европа
белоруссия
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в мире, александр лукашенко, европа, белоруссия, астана, шос, одкб
В мире, Александр Лукашенко, Европа, Белоруссия, Астана, ШОС, ОДКБ
09:48 13.10.2022
 
Лукашенко заявил, что система сдержек и противовесов в Европе разваливается

Глава Белоруссии Лукашенко заявил, что система сдержек и противовесов в ЕС разваливается

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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АСТАНА, 13 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что система сдержек и противовесов в европейском регионе трещит по швам и разваливается.
"Расширение сотрудничества ОДКБ, ШОС и СВМДА способно заложить мощный фундамент как для успешного развития евразийского пространства, так и для безопасности государств, участвующих в этих объединениях. Мы можем стать хорошим примером взаимодействия для европейского региона, где система сдержек и противовесов, созданная в 90-е годы прошлого века, трещит по швам и разваливается", - сказал Лукашенко в четверг, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
09:32
Лукашенко заявил о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в Белоруссии
 
В миреАлександр ЛукашенкоЕвропаБелоруссияАстанаШОСОДКБ
 
 
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