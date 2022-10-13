https://ria.ru/20221013/lukashenko-1823594534.html
Лукашенко заявил, что система сдержек и противовесов в Европе разваливается
Лукашенко заявил, что система сдержек и противовесов в Европе разваливается - РИА Новости, 13.10.2022
Лукашенко заявил, что система сдержек и противовесов в Европе разваливается
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что система сдержек и противовесов в европейском регионе трещит по швам и разваливается. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T09:48
2022-10-13T09:48
2022-10-13T09:48
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АСТАНА, 13 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что система сдержек и противовесов в европейском регионе трещит по швам и разваливается."Расширение сотрудничества ОДКБ, ШОС и СВМДА способно заложить мощный фундамент как для успешного развития евразийского пространства, так и для безопасности государств, участвующих в этих объединениях. Мы можем стать хорошим примером взаимодействия для европейского региона, где система сдержек и противовесов, созданная в 90-е годы прошлого века, трещит по швам и разваливается", - сказал Лукашенко в четверг, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
https://ria.ru/20221013/belorussiya-1823589916.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, европа, белоруссия, астана, шос, одкб
В мире, Александр Лукашенко, Европа, Белоруссия, Астана, ШОС, ОДКБ
Лукашенко заявил, что система сдержек и противовесов в Европе разваливается
Глава Белоруссии Лукашенко заявил, что система сдержек и противовесов в ЕС разваливается