https://ria.ru/20221013/lukashenko-1823594534.html

Лукашенко заявил, что система сдержек и противовесов в Европе разваливается

Лукашенко заявил, что система сдержек и противовесов в Европе разваливается - РИА Новости, 13.10.2022

Лукашенко заявил, что система сдержек и противовесов в Европе разваливается

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что система сдержек и противовесов в европейском регионе трещит по швам и разваливается. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T09:48

2022-10-13T09:48

2022-10-13T09:48

в мире

александр лукашенко

европа

белоруссия

астана

шос

одкб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790181852_0:0:3256:1832_1920x0_80_0_0_ae2289f52e39034a2f45caf193862b7b.jpg

АСТАНА, 13 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что система сдержек и противовесов в европейском регионе трещит по швам и разваливается."Расширение сотрудничества ОДКБ, ШОС и СВМДА способно заложить мощный фундамент как для успешного развития евразийского пространства, так и для безопасности государств, участвующих в этих объединениях. Мы можем стать хорошим примером взаимодействия для европейского региона, где система сдержек и противовесов, созданная в 90-е годы прошлого века, трещит по швам и разваливается", - сказал Лукашенко в четверг, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

https://ria.ru/20221013/belorussiya-1823589916.html

европа

белоруссия

астана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр лукашенко, европа, белоруссия, астана, шос, одкб