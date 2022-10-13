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Макрон предупредил Лукашенко о проблемах при участии в конфликте на Украине - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/lukashenko-1823582729.html
Макрон предупредил Лукашенко о проблемах при участии в конфликте на Украине
Макрон предупредил Лукашенко о проблемах при участии в конфликте на Украине - РИА Новости, 13.10.2022
Макрон предупредил Лукашенко о проблемах при участии в конфликте на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у лидера Белоруссии Александра Лукашенко будут проблемы, если он будет активно участвовать в конфликте на... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T08:51
2022-10-13T08:51
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
александр лукашенко
владимир путин
украина
белоруссия
франция
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ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у лидера Белоруссии Александра Лукашенко будут проблемы, если он будет активно участвовать в конфликте на Украине.В интервью телеканалу France 2 Макрон выразил мнение, что если "президент Лукашенко решит еще больше посвятить себя" украинскому конфликту, "он должен взять на себя ответственность, которая, думаю, не обойдется для него без проблем".Президент Франции напомнил, что ЕС уже ввел санкции против Белоруссии после того, как страна позволила разместить на своей территории российских военных "для переброски на Украину".В начале октября Лукашенко заявил касательно участия Белоруссии в специальной военной операции на Украине, что "мы участвуем там - мы этого не прячем, но мы никого не убиваем, мы никуда не посылаем своих военных, мы не нарушаем свои обязательства". По него словам, Белоруссия лечит, кормит людей, и не только россиян – "мы больше всего кормим тех беженцев, нищих, бедных людей, которые по 400-500 человек за сутки прибывают к нам из Украины".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20221011/mnogopolyarnyy-mir-1823189907.html
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в мире, эммануэль макрон, александр лукашенко, владимир путин, украина, белоруссия, франция, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эммануэль Макрон, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Украина, Белоруссия, Франция, Евросоюз
08:51 13.10.2022
 
Макрон предупредил Лукашенко о проблемах при участии в конфликте на Украине

Макрон заявил, что у Лукашенко будут проблемы в случае участия в конфликте на Украине

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у лидера Белоруссии Александра Лукашенко будут проблемы, если он будет активно участвовать в конфликте на Украине.
В интервью телеканалу France 2 Макрон выразил мнение, что если "президент Лукашенко решит еще больше посвятить себя" украинскому конфликту, "он должен взять на себя ответственность, которая, думаю, не обойдется для него без проблем".
Президент Франции напомнил, что ЕС уже ввел санкции против Белоруссии после того, как страна позволила разместить на своей территории российских военных "для переброски на Украину".
В начале октября Лукашенко заявил касательно участия Белоруссии в специальной военной операции на Украине, что "мы участвуем там - мы этого не прячем, но мы никого не убиваем, мы никуда не посылаем своих военных, мы не нарушаем свои обязательства". По него словам, Белоруссия лечит, кормит людей, и не только россиян – "мы больше всего кормим тех беженцев, нищих, бедных людей, которые по 400-500 человек за сутки прибывают к нам из Украины".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭммануэль МакронАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинУкраинаБелоруссияФранцияЕвросоюз
 
 
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