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Захарова высмеяла Науседу за слова о "брачном договоре" между Литвой и ФРГ - РИА Новости, 13.10.2022
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Захарова высмеяла Науседу за слова о "брачном договоре" между Литвой и ФРГ
Захарова высмеяла Науседу за слова о "брачном договоре" между Литвой и ФРГ - РИА Новости, 13.10.2022
Захарова высмеяла Науседу за слова о "брачном договоре" между Литвой и ФРГ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором прокомментировала высказывание литовского президента Гитанаса Науседы о том, что "серьезной" немецкой... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:45
2022-10-13T11:45
в мире
мария захарова
гитанас науседа
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором прокомментировала высказывание литовского президента Гитанаса Науседы о том, что "серьезной" немецкой армии "нужно предложить брачный договор, и в этом брачном договоре должны быть четко прописаны обязательства Литвы".В своем Telegram-канале Захарова привела цитату из интервью Науседы агентству Baltic News Service от 12 октября этого года, где литовский президент указывает, что немецкая армия - "не та девушка, которую можно пригласить на хороший вечер у озера на свежем воздухе. Это серьезная армия, которой нужно предложить брачный договор, и в этом брачном договоре должны быть четко прописаны обязательства Литвы, иначе "немецкая армия тоже не сможет выполнить свои обязательства перед нами"."Господи, что у них в головах! Немецкая армия и ее супружеский долг перед Литвой?!! Фрейд перевернулся в гробу", - написала Захарова, комментируя высказывание Науседы.
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в мире, мария захарова, гитанас науседа, литва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), германия
В мире, Мария Захарова, Гитанас Науседа, Литва, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Германия
11:45 13.10.2022
 
Захарова высмеяла Науседу за слова о "брачном договоре" между Литвой и ФРГ

Захарова: от слов Науседы о брачном договоре между Литвой и ФРГ Фрейд перевернулся в гробу

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором прокомментировала высказывание литовского президента Гитанаса Науседы о том, что "серьезной" немецкой армии "нужно предложить брачный договор, и в этом брачном договоре должны быть четко прописаны обязательства Литвы".
В своем Telegram-канале Захарова привела цитату из интервью Науседы агентству Baltic News Service от 12 октября этого года, где литовский президент указывает, что немецкая армия - "не та девушка, которую можно пригласить на хороший вечер у озера на свежем воздухе. Это серьезная армия, которой нужно предложить брачный договор, и в этом брачном договоре должны быть четко прописаны обязательства Литвы, иначе "немецкая армия тоже не сможет выполнить свои обязательства перед нами".
"Господи, что у них в головах! Немецкая армия и ее супружеский долг перед Литвой?!! Фрейд перевернулся в гробу", - написала Захарова, комментируя высказывание Науседы.
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В миреМария ЗахароваГитанас НауседаЛитваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Германия
 
 
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