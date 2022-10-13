https://ria.ru/20221013/litva-1823638395.html
Захарова высмеяла Науседу за слова о "брачном договоре" между Литвой и ФРГ
Захарова высмеяла Науседу за слова о "брачном договоре" между Литвой и ФРГ - РИА Новости, 13.10.2022
Захарова высмеяла Науседу за слова о "брачном договоре" между Литвой и ФРГ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором прокомментировала высказывание литовского президента Гитанаса Науседы о том, что "серьезной" немецкой... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:45
2022-10-13T11:45
2022-10-13T11:45
в мире
мария захарова
гитанас науседа
литва
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_0:422:2818:2007_1920x0_80_0_0_be65023022258aad8e7de5a8ac2e8ef9.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором прокомментировала высказывание литовского президента Гитанаса Науседы о том, что "серьезной" немецкой армии "нужно предложить брачный договор, и в этом брачном договоре должны быть четко прописаны обязательства Литвы".В своем Telegram-канале Захарова привела цитату из интервью Науседы агентству Baltic News Service от 12 октября этого года, где литовский президент указывает, что немецкая армия - "не та девушка, которую можно пригласить на хороший вечер у озера на свежем воздухе. Это серьезная армия, которой нужно предложить брачный договор, и в этом брачном договоре должны быть четко прописаны обязательства Литвы, иначе "немецкая армия тоже не сможет выполнить свои обязательства перед нами"."Господи, что у них в головах! Немецкая армия и ее супружеский долг перед Литвой?!! Фрейд перевернулся в гробу", - написала Захарова, комментируя высказывание Науседы.
https://ria.ru/20220702/medvedev-1799799269.html
литва
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_b0c9b8fcaa32609f87605dde3e869b46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мария захарова, гитанас науседа, литва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), германия
В мире, Мария Захарова, Гитанас Науседа, Литва, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Германия
Захарова высмеяла Науседу за слова о "брачном договоре" между Литвой и ФРГ
Захарова: от слов Науседы о брачном договоре между Литвой и ФРГ Фрейд перевернулся в гробу