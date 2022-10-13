https://ria.ru/20221013/litva-1823638395.html

Захарова высмеяла Науседу за слова о "брачном договоре" между Литвой и ФРГ

Захарова высмеяла Науседу за слова о "брачном договоре" между Литвой и ФРГ - РИА Новости, 13.10.2022

Захарова высмеяла Науседу за слова о "брачном договоре" между Литвой и ФРГ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором прокомментировала высказывание литовского президента Гитанаса Науседы о том, что "серьезной" немецкой... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T11:45

2022-10-13T11:45

2022-10-13T11:45

в мире

мария захарова

гитанас науседа

литва

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

германия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором прокомментировала высказывание литовского президента Гитанаса Науседы о том, что "серьезной" немецкой армии "нужно предложить брачный договор, и в этом брачном договоре должны быть четко прописаны обязательства Литвы".В своем Telegram-канале Захарова привела цитату из интервью Науседы агентству Baltic News Service от 12 октября этого года, где литовский президент указывает, что немецкая армия - "не та девушка, которую можно пригласить на хороший вечер у озера на свежем воздухе. Это серьезная армия, которой нужно предложить брачный договор, и в этом брачном договоре должны быть четко прописаны обязательства Литвы, иначе "немецкая армия тоже не сможет выполнить свои обязательства перед нами"."Господи, что у них в головах! Немецкая армия и ее супружеский долг перед Литвой?!! Фрейд перевернулся в гробу", - написала Захарова, комментируя высказывание Науседы.

https://ria.ru/20220702/medvedev-1799799269.html

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Кирилл Волков

в мире, мария захарова, гитанас науседа, литва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), германия