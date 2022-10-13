https://ria.ru/20221013/liman-1823832945.html
СК проверит данные о глумлении над могилами жителей Красного Лимана
СК проверит данные о глумлении над могилами жителей Красного Лимана - РИА Новости, 13.10.2022
СК проверит данные о глумлении над могилами жителей Красного Лимана
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить данные о глумлении украинских националистов над могилами мирных жителей... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:51
2022-10-13T18:51
2022-10-13T18:51
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
красный лиман
донецкая народная республика
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
украина
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить данные о глумлении украинских националистов над могилами мирных жителей Красного Лимана, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по информации о глумлении нацистов над могилами мирных жителей Красного Лимана и оперативно доложить о ее результатах... Следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего и примут процессуальное решение. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России", - говорится в сообщении.Отмечается, что представители киевского режима снимали на видео, как выкапывали останки людей, погибших в ходе боев в Красном Лимане. Подчеркивается, что тела выкапывают из официальных захоронений на кладбище Новое Масляковское. Сообщается, что в СМИ украинские националисты утверждают, что данные захоронения являются братскими могилами."На самом деле погибших захоронили силами специальной межведомственной комиссии ДНР в соответствии со всеми правилами, в отдельных гробах на специально отведенных участках, а граждан, которых не удалось идентифицировать, похоронили под номерами", - добавили в СК.
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СК проверит данные о глумлении над могилами жителей Красного Лимана
СК проверит информацию о глумлении украинских нацистов над могилами в Красном Лимане