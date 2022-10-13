https://ria.ru/20221013/liman-1823832945.html

СК проверит данные о глумлении над могилами жителей Красного Лимана

СК проверит данные о глумлении над могилами жителей Красного Лимана - РИА Новости, 13.10.2022

СК проверит данные о глумлении над могилами жителей Красного Лимана

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить данные о глумлении украинских националистов над могилами мирных жителей... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T18:51

2022-10-13T18:51

2022-10-13T18:51

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

красный лиман

донецкая народная республика

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

украина

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить данные о глумлении украинских националистов над могилами мирных жителей Красного Лимана, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по информации о глумлении нацистов над могилами мирных жителей Красного Лимана и оперативно доложить о ее результатах... Следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего и примут процессуальное решение. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России", - говорится в сообщении.Отмечается, что представители киевского режима снимали на видео, как выкапывали останки людей, погибших в ходе боев в Красном Лимане. Подчеркивается, что тела выкапывают из официальных захоронений на кладбище Новое Масляковское. Сообщается, что в СМИ украинские националисты утверждают, что данные захоронения являются братскими могилами."На самом деле погибших захоронили силами специальной межведомственной комиссии ДНР в соответствии со всеми правилами, в отдельных гробах на специально отведенных участках, а граждан, которых не удалось идентифицировать, похоронили под номерами", - добавили в СК.

https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html

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Кирилл Волков

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