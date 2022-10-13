https://ria.ru/20221013/lgbt-1823597493.html
Правительство дало положительный отзыв на проект об ЛГБТ-пропаганде
Правительство дало положительный отзыв на проект об ЛГБТ-пропаганде - РИА Новости, 13.10.2022
Правительство дало положительный отзыв на проект об ЛГБТ-пропаганде
Правительство положительно оценило законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду, заявил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:05
2022-10-13T10:05
2022-10-13T12:14
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Правительство положительно оценило законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду, заявил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн."Все замечания уже отработаны. В пакете с подготовленным нами законом о запрете ЛГБТ-пропаганды представим эти инициативы в понедельник на слушаниях в ГД", — написал он в Telegram-канале.В документе предлагается изменить существующую редакцию статьи 6.21 КоАП — оттуда уберут уточнение, что штрафы предусмотрены за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних, а значит, наказание ждет за подобные действия и среди взрослых.Помимо этого, кратно возрастут штрафы: они составят от 100 тысяч рублей для граждан и до миллиона для юрлиц. При этом пропаганда ЛГБТ среди несовершеннолетних обойдется нарушителю вдвое дороже.Если же она будет распространяться в интернете, то суммы вырастут до 400 тысяч рублей и пяти миллионов рублей соответственно.Также КоАП предлагается дополнить статьей, устанавливающей ответственность за пропаганду педофилии. Гражданам за такие деяния будет грозить штраф до 800 тысяч рублей, юрлицам — до десяти миллионов.
https://ria.ru/20221004/tiktok-1821365976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество, россия
Госдума РФ, Общество, Россия
10:05 13.10.2022 (обновлено: 12:14 13.10.2022)
Правительство дало положительный отзыв на проект об ЛГБТ-пропаганде
Хинштейн получил положительный отзыв правительства на проект об ЛГБТ-пропаганде
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Правительство положительно оценило законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду, заявил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
"Все замечания уже отработаны. В пакете с подготовленным нами законом о запрете ЛГБТ-пропаганды представим эти инициативы в понедельник на слушаниях в ГД
", — написал он в Telegram-канале.
В документе предлагается изменить существующую редакцию статьи 6.21 КоАП — оттуда уберут уточнение, что штрафы предусмотрены за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних, а значит, наказание ждет за подобные действия и среди взрослых.
Помимо этого, кратно возрастут штрафы: они составят от 100 тысяч рублей для граждан и до миллиона для юрлиц. При этом пропаганда ЛГБТ среди несовершеннолетних обойдется нарушителю вдвое дороже.
Если же она будет распространяться в интернете, то суммы вырастут до 400 тысяч рублей и пяти миллионов рублей соответственно.
Также КоАП предлагается дополнить статьей, устанавливающей ответственность за пропаганду педофилии. Гражданам за такие деяния будет грозить штраф до 800 тысяч рублей, юрлицам — до десяти миллионов.