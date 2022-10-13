https://ria.ru/20221013/lgbt-1823597493.html

Правительство дало положительный отзыв на проект об ЛГБТ-пропаганде

Правительство дало положительный отзыв на проект об ЛГБТ-пропаганде - РИА Новости, 13.10.2022

Правительство дало положительный отзыв на проект об ЛГБТ-пропаганде

Правительство положительно оценило законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду, заявил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T10:05

2022-10-13T10:05

2022-10-13T12:14

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Правительство положительно оценило законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду, заявил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн."Все замечания уже отработаны. В пакете с подготовленным нами законом о запрете ЛГБТ-пропаганды представим эти инициативы в понедельник на слушаниях в ГД", — написал он в Telegram-канале.В документе предлагается изменить существующую редакцию статьи 6.21 КоАП — оттуда уберут уточнение, что штрафы предусмотрены за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних, а значит, наказание ждет за подобные действия и среди взрослых.Помимо этого, кратно возрастут штрафы: они составят от 100 тысяч рублей для граждан и до миллиона для юрлиц. При этом пропаганда ЛГБТ среди несовершеннолетних обойдется нарушителю вдвое дороже.Если же она будет распространяться в интернете, то суммы вырастут до 400 тысяч рублей и пяти миллионов рублей соответственно.Также КоАП предлагается дополнить статьей, устанавливающей ответственность за пропаганду педофилии. Гражданам за такие деяния будет грозить штраф до 800 тысяч рублей, юрлицам — до десяти миллионов.

https://ria.ru/20221004/tiktok-1821365976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, общество, россия