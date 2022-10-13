https://ria.ru/20221013/lavrov-1823761230.html

Лавров проинформировал коллег по СНГ о ходе спецоперации

Лавров проинформировал коллег по СНГ о ходе спецоперации - РИА Новости, 13.10.2022

Лавров проинформировал коллег по СНГ о ходе спецоперации

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время заседания Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств проинформировал глав... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:50

2022-10-13T15:50

2022-10-13T15:54

политика

сергей лавров

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время заседания Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств проинформировал глав внешнеполитических ведомств СНГ о ходе спецоперации, результатах референдумов на освобожденных территориях и их вхождении в состав РФ, сообщили в МИД РФ."Главы внешнеполитических ведомств стран Содружества обменялись мнениями по актуальным международным и региональным темам, определили ключевые направления взаимодействия в рамках организации на перспективу. Особое внимание было уделено ситуации вокруг Украины. Сергей Лавров подробно проинформировал партнеров о ходе специальной военной операции, результатах референдумов на освобожденных территориях и их вхождении в состав России", - говорится в сообщении.Уточняется, что по итогам встречи были приняты решения, направленные на укрепление интеграционных связей в правоохранительной, культурно-гуманитарной и правочеловеческой сферах, а также утверждено положение о комиссии уполномоченных по правам ребенка государств-участников содружества, что поспособствует налаживанию более тесных связей по линии детских омбудсменов."Министры также согласовали план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2023 год. Ряд принятых решений будут переданы на рассмотрение Совета глав государств СНГ 14 октября и Совета глав правительств СНГ 28 октября", - также говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20221013/diplomatiya-1823658870.html

https://ria.ru/20220922/referendum-1818774103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, сергей лавров, россия, украина, снг