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Лавров проинформировал коллег по СНГ о ходе спецоперации - РИА Новости, 13.10.2022
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Лавров проинформировал коллег по СНГ о ходе спецоперации
Лавров проинформировал коллег по СНГ о ходе спецоперации - РИА Новости, 13.10.2022
Лавров проинформировал коллег по СНГ о ходе спецоперации
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время заседания Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств проинформировал глав... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:50
2022-10-13T15:54
политика
сергей лавров
россия
украина
снг
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время заседания Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств проинформировал глав внешнеполитических ведомств СНГ о ходе спецоперации, результатах референдумов на освобожденных территориях и их вхождении в состав РФ, сообщили в МИД РФ."Главы внешнеполитических ведомств стран Содружества обменялись мнениями по актуальным международным и региональным темам, определили ключевые направления взаимодействия в рамках организации на перспективу. Особое внимание было уделено ситуации вокруг Украины. Сергей Лавров подробно проинформировал партнеров о ходе специальной военной операции, результатах референдумов на освобожденных территориях и их вхождении в состав России", - говорится в сообщении.Уточняется, что по итогам встречи были приняты решения, направленные на укрепление интеграционных связей в правоохранительной, культурно-гуманитарной и правочеловеческой сферах, а также утверждено положение о комиссии уполномоченных по правам ребенка государств-участников содружества, что поспособствует налаживанию более тесных связей по линии детских омбудсменов."Министры также согласовали план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2023 год. Ряд принятых решений будут переданы на рассмотрение Совета глав государств СНГ 14 октября и Совета глав правительств СНГ 28 октября", - также говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20221013/diplomatiya-1823658870.html
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политика, сергей лавров, россия, украина, снг
Политика, Сергей Лавров, Россия, Украина, СНГ
15:50 13.10.2022 (обновлено: 15:54 13.10.2022)
 
Лавров проинформировал коллег по СНГ о ходе спецоперации

Глава МИД Лавров проинформировал коллег по СНГ о ходе спецоперации и референдумах

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время заседания Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств проинформировал глав внешнеполитических ведомств СНГ о ходе спецоперации, результатах референдумов на освобожденных территориях и их вхождении в состав РФ, сообщили в МИД РФ.
"Главы внешнеполитических ведомств стран Содружества обменялись мнениями по актуальным международным и региональным темам, определили ключевые направления взаимодействия в рамках организации на перспективу. Особое внимание было уделено ситуации вокруг Украины. Сергей Лавров подробно проинформировал партнеров о ходе специальной военной операции, результатах референдумов на освобожденных территориях и их вхождении в состав России", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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Уточняется, что по итогам встречи были приняты решения, направленные на укрепление интеграционных связей в правоохранительной, культурно-гуманитарной и правочеловеческой сферах, а также утверждено положение о комиссии уполномоченных по правам ребенка государств-участников содружества, что поспособствует налаживанию более тесных связей по линии детских омбудсменов.
"Министры также согласовали план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2023 год. Ряд принятых решений будут переданы на рассмотрение Совета глав государств СНГ 14 октября и Совета глав правительств СНГ 28 октября", - также говорится в сообщении.
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