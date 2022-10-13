15:50 13.10.2022 (обновлено: 15:54 13.10.2022)
Лавров проинформировал коллег по СНГ о ходе спецоперации
Глава МИД Лавров проинформировал коллег по СНГ о ходе спецоперации и референдумах
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время заседания Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств проинформировал глав внешнеполитических ведомств СНГ о ходе спецоперации, результатах референдумов на освобожденных территориях и их вхождении в состав РФ, сообщили в МИД РФ.
"Главы внешнеполитических ведомств стран Содружества обменялись мнениями по актуальным международным и региональным темам, определили ключевые направления взаимодействия в рамках организации на перспективу. Особое внимание было уделено ситуации вокруг Украины. Сергей Лавров подробно проинформировал партнеров о ходе специальной военной операции, результатах референдумов на освобожденных территориях и их вхождении в состав России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по итогам встречи были приняты решения, направленные на укрепление интеграционных связей в правоохранительной, культурно-гуманитарной и правочеловеческой сферах, а также утверждено положение о комиссии уполномоченных по правам ребенка государств-участников содружества, что поспособствует налаживанию более тесных связей по линии детских омбудсменов.
"Министры также согласовали план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2023 год. Ряд принятых решений будут переданы на рассмотрение Совета глав государств СНГ 14 октября и Совета глав правительств СНГ 28 октября", - также говорится в сообщении.