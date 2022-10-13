https://ria.ru/20221013/lantset-1823742763.html

Минобороны опубликовало видео с применением боеприпаса "Ланцет" по ВСУ

Минобороны опубликовало видео с применением боеприпаса "Ланцет" по ВСУ - РИА Новости, 13.10.2022

Минобороны опубликовало видео с применением боеприпаса "Ланцет" по ВСУ

Министерство обороны впервые опубликовало видео, на котором запечатлено применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против украинских... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:04

2022-10-13T15:04

2022-10-13T15:48

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Министерство обороны впервые опубликовало видео, на котором запечатлено применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против украинских боевиков.На кадрах показано изображение с головки самонаведения дрона, подлетающего к стоящему на обочине внедорожнику, вокруг которого находились солдаты ВСУ. Далее демонстрируется район цели, снятый с другого беспилотника, где видно ту же машину в ракурсе сверху. В этот момент к ней сбоку подлетает "Ланцет", после чего беспилотник-камикадзе попадает в автомобиль и подрывает его.В ролике также заметно, что украинские военные в последний момент заметили приближающийся дрон и начали разбегаться, но их всех накрыло взрывом.В июле источник РИА Новости сообщал, что российские военные в рамках спецоперации начали применять для уничтожения украинской пехоты модернизированные барражирующие боеприпасы "Ланцет". Эти дроны по сравнению с базовой версией имеют увеличенную продолжительность полета в один час и более мощную боевую часть с массой свыше пяти килограммов.Модернизированный "Ланцет" получил новую аэродинамику — теперь у аппарата одно большое X-образное крыло и X-образное хвостовое оперение. Это хорошо видно на представленном Минобороны видео.У базовой версии "Ланцета", разработанной компанией ZALA AERO, — два симметричных X-образных крыла. Она оснащена трехкилограммовой боевой частью. Продолжительность полета, по данным разработчика, составляет до 40 минут, максимальная скорость — 110 километров в час.Барражирующие боеприпасы — класс оружия, которое может длительное время барражировать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. При обнаружении цели такой аппарат наносит удар как управляемая ракета "воздух — поверхность", самоуничтожаясь над целью.

https://ria.ru/20221013/importozameschenie-1823561795.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Применение модернизированного боеприпаса "Ланцет". Видео Минобороны РФ Применение модернизированного боеприпаса "Ланцет". Видео Минобороны РФ 2022-10-13T15:04 true PT0M08S

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россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)