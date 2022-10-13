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В Москве откроют памятную доску в честь одной из "матерей" русской моды - РИА Новости, 13.10.2022
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Культура
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В Москве откроют памятную доску в честь одной из "матерей" русской моды
В Москве откроют памятную доску в честь одной из "матерей" русской моды - РИА Новости, 13.10.2022
В Москве откроют памятную доску в честь одной из "матерей" русской моды
Бронзовая мемориальная доска в честь модельера и художницы по костюмам Надежды Ламановой появится в Москве, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:53
2022-10-13T12:53
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Бронзовая мемориальная доска в честь модельера и художницы по костюмам Надежды Ламановой появится в Москве, сообщается на сайте мэра столицы. Она будет установлена на фасаде здания по адресу Тверской бульвар, 10, строение 1. В этом доме артистка жила и трудилась с 1908 по 1917 год. Ламанова работала с актрисами, балеринами и другими талантливыми женщинами своего времени. Среди них, например, Мария Ермолова. "Четыре десятилетия Надежда Петровна создавала образы для ведущих театральных постановок, а в советском кино стала одним из первых художников по костюмам. Их можно увидеть в таких фильмах, как "Поколение победителей", "Цирк" и "Александр Невский", — говорит заммэра Наталья Сергунина.Надежда Ламанова — один из основоположников женской моды в Российской империи конца XIX — начала XX века и в СССР. Обладатель звания "Поставщик ее императорского величества". Она активно занималась благотворительностью и учредила бесплатную школу для девочек.
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новости культуры, наталья сергунина, москва, ссср, мода, россия, российская империя
Культура, Новости культуры, Наталья Сергунина, Москва, СССР, мода, Россия, Российская империя
12:53 13.10.2022
 
В Москве откроют памятную доску в честь одной из "матерей" русской моды

Мемориальную доску в честь модельера и художницы по костюмам Ламановой откроют в Москве

© Фото : Андрей Осипович Карелин (1837—1906)Российский и советский модельер, художник театрального костюма Надежда Ламанова
Российский и советский модельер, художник театрального костюма Надежда Ламанова - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Фото : Андрей Осипович Карелин (1837—1906)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Бронзовая мемориальная доска в честь модельера и художницы по костюмам Надежды Ламановой появится в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.
Она будет установлена на фасаде здания по адресу Тверской бульвар, 10, строение 1. В этом доме артистка жила и трудилась с 1908 по 1917 год.
Ламанова работала с актрисами, балеринами и другими талантливыми женщинами своего времени. Среди них, например, Мария Ермолова.
"Четыре десятилетия Надежда Петровна создавала образы для ведущих театральных постановок, а в советском кино стала одним из первых художников по костюмам. Их можно увидеть в таких фильмах, как "Поколение победителей", "Цирк" и "Александр Невский", — говорит заммэра Наталья Сергунина.
Надежда Ламанова — один из основоположников женской моды в Российской империи конца XIX — начала XX века и в СССР. Обладатель звания "Поставщик ее императорского величества". Она активно занималась благотворительностью и учредила бесплатную школу для девочек.
Мемориальная доска в честь народной артистки СССР, выдающейся балерины и педагога, лауреата государственных премий Ольги Лепешинской - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 16:45Культура
В Москве открыли мемориальную доску балерине Лепешинской
 
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