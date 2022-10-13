https://ria.ru/20221013/lamanova-1823657551.html

В Москве откроют памятную доску в честь одной из "матерей" русской моды

В Москве откроют памятную доску в честь одной из "матерей" русской моды - РИА Новости, 13.10.2022

В Москве откроют памятную доску в честь одной из "матерей" русской моды

Бронзовая мемориальная доска в честь модельера и художницы по костюмам Надежды Ламановой появится в Москве, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:53

2022-10-13T12:53

2022-10-13T12:53

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Бронзовая мемориальная доска в честь модельера и художницы по костюмам Надежды Ламановой появится в Москве, сообщается на сайте мэра столицы. Она будет установлена на фасаде здания по адресу Тверской бульвар, 10, строение 1. В этом доме артистка жила и трудилась с 1908 по 1917 год. Ламанова работала с актрисами, балеринами и другими талантливыми женщинами своего времени. Среди них, например, Мария Ермолова. "Четыре десятилетия Надежда Петровна создавала образы для ведущих театральных постановок, а в советском кино стала одним из первых художников по костюмам. Их можно увидеть в таких фильмах, как "Поколение победителей", "Цирк" и "Александр Невский", — говорит заммэра Наталья Сергунина.Надежда Ламанова — один из основоположников женской моды в Российской империи конца XIX — начала XX века и в СССР. Обладатель звания "Поставщик ее императорского величества". Она активно занималась благотворительностью и учредила бесплатную школу для девочек.

https://ria.ru/20221007/lepeshinskaya-1822290470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, наталья сергунина, москва, ссср, мода, россия, российская империя