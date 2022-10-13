https://ria.ru/20221013/kurily-1823784429.html

Японский политик резко отреагировал на заявление Зеленского по Курилам

Японский политик резко отреагировал на заявление Зеленского по Курилам - РИА Новости, 13.10.2022

Японский политик резко отреагировал на заявление Зеленского по Курилам

Член палаты советников и глава партии "Возрождение Японии" Мунэо Судзуки раскритиковал заявление Владимира Зеленского о Курильских островах, сообщило Yahoo News РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T16:46

2022-10-13T16:46

2022-10-13T21:25

в мире

мунэо судзуки

владимир зеленский

япония

россия

ссср

оон

спор вокруг статуса курильских островов

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Член палаты советников и глава партии "Возрождение Японии" Мунэо Судзуки раскритиковал заявление Владимира Зеленского о Курильских островах, сообщило Yahoo News Japan.Судзуки отметил, что вопрос, по которому высказался президент Украины, представляет собой тему исключительно для двусторонних переговоров. По его мнению, слова Зеленского могут "спровоцировать" Москву.Политик также подчеркнул, что российский контроль над островами осуществляется в соответствии с Уставом ООН, Потсдамской декларацией и другими договорами.Ранее Зеленский подписал указ, согласно которому "Украина уважает суверенитет и территориальную целостность Японии, включая северные территории".Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который так и не подписали после Второй мировой войны.В 1956 году СССР и Япония приняли совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все территории. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.МИД России в марте 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио, осудившего специальную военную операцию на Украине, отказывается от ведения переговоров по мирному договору. Россия также вышла из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.

https://ria.ru/20221007/kurily-1822287319.html

https://ria.ru/20221005/yaponiya-1821595795.html

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в мире, мунэо судзуки, владимир зеленский, япония, россия, ссср, оон, спор вокруг статуса курильских островов