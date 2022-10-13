Рейтинг@Mail.ru
Японский политик резко отреагировал на заявление Зеленского по Курилам - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221013/kurily-1823784429.html
Японский политик резко отреагировал на заявление Зеленского по Курилам
Японский политик резко отреагировал на заявление Зеленского по Курилам - РИА Новости, 13.10.2022
Японский политик резко отреагировал на заявление Зеленского по Курилам
Член палаты советников и глава партии "Возрождение Японии" Мунэо Судзуки раскритиковал заявление Владимира Зеленского о Курильских островах, сообщило Yahoo News РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:46
2022-10-13T21:25
в мире
мунэо судзуки
владимир зеленский
япония
россия
ссср
оон
спор вокруг статуса курильских островов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779327112_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_579551d5dd3d1022a0d1587c4499ac38.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Член палаты советников и глава партии "Возрождение Японии" Мунэо Судзуки раскритиковал заявление Владимира Зеленского о Курильских островах, сообщило Yahoo News Japan.Судзуки отметил, что вопрос, по которому высказался президент Украины, представляет собой тему исключительно для двусторонних переговоров. По его мнению, слова Зеленского могут "спровоцировать" Москву.Политик также подчеркнул, что российский контроль над островами осуществляется в соответствии с Уставом ООН, Потсдамской декларацией и другими договорами.Ранее Зеленский подписал указ, согласно которому "Украина уважает суверенитет и территориальную целостность Японии, включая северные территории".Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который так и не подписали после Второй мировой войны.В 1956 году СССР и Япония приняли совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все территории. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.МИД России в марте 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио, осудившего специальную военную операцию на Украине, отказывается от ведения переговоров по мирному договору. Россия также вышла из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.
https://ria.ru/20221007/kurily-1822287319.html
https://ria.ru/20221005/yaponiya-1821595795.html
япония
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779327112_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a21d7cd9d2527e0386a3561f40430540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мунэо судзуки, владимир зеленский, япония, россия, ссср, оон, спор вокруг статуса курильских островов
В мире, Мунэо Судзуки, Владимир Зеленский, Япония, Россия, СССР, ООН, Спор вокруг статуса Курильских островов
16:46 13.10.2022 (обновлено: 21:25 13.10.2022)
 
Японский политик резко отреагировал на заявление Зеленского по Курилам

Японский политик Мунэо Судзуки назвал заявление Зеленского по Курилам медвежьей услугой

© РИА Новости / Надежда Ликсакова / Перейти в медиабанкУчастники экспедиции стоят на берегу мыса Васин острова Уруп
Участники экспедиции стоят на берегу мыса Васин острова Уруп - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Надежда Ликсакова
Перейти в медиабанк
Участники экспедиции стоят на берегу мыса Васин острова Уруп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Член палаты советников и глава партии "Возрождение Японии" Мунэо Судзуки раскритиковал заявление Владимира Зеленского о Курильских островах, сообщило Yahoo News Japan.

"Спасибо за медвежью услугу", — написал политик в социальных сетях.

Судзуки отметил, что вопрос, по которому высказался президент Украины, представляет собой тему исключительно для двусторонних переговоров. По его мнению, слова Зеленского могут "спровоцировать" Москву.

Политик также подчеркнул, что российский контроль над островами осуществляется в соответствии с Уставом ООН, Потсдамской декларацией и другими договорами.
Ранее Зеленский подписал указ, согласно которому "Украина уважает суверенитет и территориальную целостность Японии, включая северные территории".
Маяк на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 16:34
Рада признала Южные Курилы "оккупированной территорией Японии"
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который так и не подписали после Второй мировой войны.

В 1956 году СССР и Япония приняли совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все территории. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.
МИД России в марте 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио, осудившего специальную военную операцию на Украине, отказывается от ведения переговоров по мирному договору. Россия также вышла из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.
Директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 05:53
МИД России: обсуждение с Японией договора об отношениях невозможно
 
В миреМунэо СудзукиВладимир ЗеленскийЯпонияРоссияСССРООНСпор вокруг статуса Курильских островов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала