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Кулеба: конфликт закончится дипломатией, но все решит ситуация на поле боя - РИА Новости, 14.10.2022
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Кулеба: конфликт закончится дипломатией, но все решит ситуация на поле боя
Кулеба: конфликт закончится дипломатией, но все решит ситуация на поле боя - РИА Новости, 14.10.2022
Кулеба: конфликт закончится дипломатией, но все решит ситуация на поле боя
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами заявил, что конфликт России и Украины закончится дипломатией, но Киев рассчитывает с... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-13T23:59
2022-10-14T00:04
в мире
дмитрий кулеба
майкл макфол
владимир путин
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россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами заявил, что конфликт России и Украины закончится дипломатией, но Киев рассчитывает с помощью западных санкций и западного оружия обратить ситуацию в свою пользу."Конечно, все закончится дипломатией. Моя задача как министра иностранных дел работать таким образом, чтобы Украина вышла на эти переговоры с максимально сильных позиций... Но мы все понимаем, что баланс за столом переговоров будет определен ситуацией на поле боя и ситуацией в экономике России", - сказал Кулеба, разговаривая с пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за экс-посла США в РФ Майкла Макфола. Видео размещено в их канале в Telegram."Русские предложат переговоры в тот момент, когда они поймут, что они проигрывают, они в плохом положении и им нужна пауза. Но если этот момент наступит, это значит, что нам переговоры будут невыгодны", - добавил он.По словам Кулебы, "оружие и санкции - два инструмента, которые улучшат положение Украины за переговорным столом".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20221013/afrika-1823872864.html
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в мире, дмитрий кулеба, майкл макфол, владимир путин, украина, россия, донбасс
В мире, Дмитрий Кулеба, Майкл Макфол, Владимир Путин, Украина, Россия, Донбасс
23:59 13.10.2022 (обновлено: 00:04 14.10.2022)
 
Кулеба: конфликт закончится дипломатией, но все решит ситуация на поле боя

Кулеба пранкерам: конфликт с РФ закончится дипломатией, но все решит ситуация на поле боя

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами заявил, что конфликт России и Украины закончится дипломатией, но Киев рассчитывает с помощью западных санкций и западного оружия обратить ситуацию в свою пользу.
"Конечно, все закончится дипломатией. Моя задача как министра иностранных дел работать таким образом, чтобы Украина вышла на эти переговоры с максимально сильных позиций... Но мы все понимаем, что баланс за столом переговоров будет определен ситуацией на поле боя и ситуацией в экономике России", - сказал Кулеба, разговаривая с пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за экс-посла США в РФ Майкла Макфола. Видео размещено в их канале в Telegram.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Вчера, 23:37
Украина хочет скупить в Африке оружие советского образца, заявил Кулеба
"Русские предложат переговоры в тот момент, когда они поймут, что они проигрывают, они в плохом положении и им нужна пауза. Но если этот момент наступит, это значит, что нам переговоры будут невыгодны", - добавил он.
По словам Кулебы, "оружие и санкции - два инструмента, которые улучшат положение Украины за переговорным столом".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Вчера, 14:54
Захарова заявила, что киевские власти открыто признались в терроризме
 
В миреДмитрий КулебаМайкл МакфолВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбасс
 
 
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