https://ria.ru/20221013/kuleba-1823873645.html

В Европе не могут представить себе поражение России, заявил Кулеба

В Европе не могут представить себе поражение России, заявил Кулеба - РИА Новости, 13.10.2022

В Европе не могут представить себе поражение России, заявил Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами заявил, что в Европе не могут представить себе поражение России и боятся... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T23:57

2022-10-13T23:57

2022-10-13T23:57

в мире

дмитрий кулеба

майкл макфол

россия

украина

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами заявил, что в Европе не могут представить себе поражение России и боятся победы Украины."У них такое раздвоение личности, потому что, с одной стороны, они видят, что Украина действительно может победить, но они не могут представить себе поражение России, и это очень сильно тормозит их... Если бы был возможен вариант, при котором Украина победила, а Россия не проиграла... это было бы для них идеально. Но они все боятся, что победа Украины будет означать переход России к неадекватной мести", - сказал Кулеба, разговаривая с пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за экс-посла США в РФ Майкла Макфола.Видео размещено в их канале в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221013/sanktsii-1823871400.html

россия

украина

европа

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Наталья Макарова

в мире, дмитрий кулеба, майкл макфол, россия, украина, европа