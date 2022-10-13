https://ria.ru/20221013/kuleba-1823873645.html
В Европе не могут представить себе поражение России, заявил Кулеба
В Европе не могут представить себе поражение России, заявил Кулеба - РИА Новости, 13.10.2022
В Европе не могут представить себе поражение России, заявил Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами заявил, что в Европе не могут представить себе поражение России и боятся... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T23:57
2022-10-13T23:57
2022-10-13T23:57
в мире
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами заявил, что в Европе не могут представить себе поражение России и боятся победы Украины."У них такое раздвоение личности, потому что, с одной стороны, они видят, что Украина действительно может победить, но они не могут представить себе поражение России, и это очень сильно тормозит их... Если бы был возможен вариант, при котором Украина победила, а Россия не проиграла... это было бы для них идеально. Но они все боятся, что победа Украины будет означать переход России к неадекватной мести", - сказал Кулеба, разговаривая с пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за экс-посла США в РФ Майкла Макфола.Видео размещено в их канале в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221013/sanktsii-1823871400.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий кулеба, майкл макфол, россия, украина, европа
В мире, Дмитрий Кулеба, Майкл Макфол, Россия, Украина, Европа
В Европе не могут представить себе поражение России, заявил Кулеба
Кулеба пранкерам: в Европе не могут представить себе поражение России на поле боя