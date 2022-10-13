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В Европе не могут представить себе поражение России, заявил Кулеба - РИА Новости, 13.10.2022
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В Европе не могут представить себе поражение России, заявил Кулеба
В Европе не могут представить себе поражение России, заявил Кулеба - РИА Новости, 13.10.2022
В Европе не могут представить себе поражение России, заявил Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами заявил, что в Европе не могут представить себе поражение России и боятся... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T23:57
2022-10-13T23:57
в мире
дмитрий кулеба
майкл макфол
россия
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европа
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами заявил, что в Европе не могут представить себе поражение России и боятся победы Украины."У них такое раздвоение личности, потому что, с одной стороны, они видят, что Украина действительно может победить, но они не могут представить себе поражение России, и это очень сильно тормозит их... Если бы был возможен вариант, при котором Украина победила, а Россия не проиграла... это было бы для них идеально. Но они все боятся, что победа Украины будет означать переход России к неадекватной мести", - сказал Кулеба, разговаривая с пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за экс-посла США в РФ Майкла Макфола.Видео размещено в их канале в Telegram-канале.
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в мире, дмитрий кулеба, майкл макфол, россия, украина, европа
В мире, Дмитрий Кулеба, Майкл Макфол, Россия, Украина, Европа
23:57 13.10.2022
 
В Европе не могут представить себе поражение России, заявил Кулеба

Кулеба пранкерам: в Европе не могут представить себе поражение России на поле боя

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами заявил, что в Европе не могут представить себе поражение России и боятся победы Украины.
"У них такое раздвоение личности, потому что, с одной стороны, они видят, что Украина действительно может победить, но они не могут представить себе поражение России, и это очень сильно тормозит их... Если бы был возможен вариант, при котором Украина победила, а Россия не проиграла... это было бы для них идеально. Но они все боятся, что победа Украины будет означать переход России к неадекватной мести", - сказал Кулеба, разговаривая с пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за экс-посла США в РФ Майкла Макфола.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Вчера, 23:10
Европейцев приходится заставлять принимать новые санкции, заявил Кулеба
Видео размещено в их канале в Telegram-канале.
 
В миреДмитрий КулебаМайкл МакфолРоссияУкраинаЕвропа
 
 
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