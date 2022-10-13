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Кулеба: Украина готовила контрнаступление вместе с США и Британией - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/kuleba-1823871258.html
Кулеба: Украина готовила контрнаступление вместе с США и Британией
Кулеба: Украина готовила контрнаступление вместе с США и Британией - РИА Новости, 14.10.2022
Кулеба: Украина готовила контрнаступление вместе с США и Британией
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами признался, что контрнаступление на юге Украины готовилось вместе с США и Британией. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-13T23:05
2022-10-14T00:29
специальная военная операция на украине
дмитрий кулеба
сша
украина
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами признался, что контрнаступление на юге Украины готовилось вместе с США и Британией.Он заявил, что США должны преодолеть "психологический барьер" и начать поставлять Украине системы ПВО и танки Abrams, "даже какие-нибудь старенькие, мы готовы их принимать"."Первый вопрос - это, конечно, вооружение. Мне кажется, что США должны сейчас преодолеть психологический барьер... и передать Украине в одном из следующих пакетов, анонсировать хотя бы, систем ПВО "Патриот" и ракет дальнего радиуса действия", - сказал он, заверив, что Киев не будет наносить удары по территории РФ используя эти ракеты.Кулеба также призвал США объявить РФ государством-спонсором терроризма, потому что это стало бы сдерживающим шагом для других стран поддерживать Россию и продолжать торговать с ней.
https://ria.ru/20221013/nato-1823830194.html
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дмитрий кулеба, сша, украина, россия, майкл макфол, m1 abrams, великобритания, в мире
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Кулеба, США, Украина, Россия, Майкл Макфол, M1 Abrams, Великобритания, В мире
23:05 13.10.2022 (обновлено: 00:29 14.10.2022)
 
Кулеба: Украина готовила контрнаступление вместе с США и Британией

Глава МИД Украины Кулеба сознался в подготовке контрнаступления вместе с США и Британией

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами признался, что контрнаступление на юге Украины готовилось вместе с США и Британией.
"Я вам скажу откровенно, что в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, прежде всего с США и Великобританией, мы готовили контрнаступательную операцию на юге", - сказал Кулеба, разговаривая с пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за экс-посла США в РФ Майкла Макфола, видео размещено в их канале в Telegram.
Он заявил, что США должны преодолеть "психологический барьер" и начать поставлять Украине системы ПВО и танки Abrams, "даже какие-нибудь старенькие, мы готовы их принимать".
"Первый вопрос - это, конечно, вооружение. Мне кажется, что США должны сейчас преодолеть психологический барьер... и передать Украине в одном из следующих пакетов, анонсировать хотя бы, систем ПВО "Патриот" и ракет дальнего радиуса действия", - сказал он, заверив, что Киев не будет наносить удары по территории РФ используя эти ракеты.
Кулеба также призвал США объявить РФ государством-спонсором терроризма, потому что это стало бы сдерживающим шагом для других стран поддерживать Россию и продолжать торговать с ней.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Вчера, 18:43
НАТО будет наращивать производство и запасы вооружений, заявил Столтенберг
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий КулебаСШАУкраинаРоссияМайкл МакфолM1 AbramsВеликобританияВ мире
 
 
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