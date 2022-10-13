23:05 13.10.2022 (обновлено: 00:29 14.10.2022)
Кулеба: Украина готовила контрнаступление вместе с США и Британией
Глава МИД Украины Кулеба сознался в подготовке контрнаступления вместе с США и Британией
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами признался, что контрнаступление на юге Украины готовилось вместе с США и Британией.
"Я вам скажу откровенно, что в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, прежде всего с США и Великобританией, мы готовили контрнаступательную операцию на юге", - сказал Кулеба, разговаривая с пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за экс-посла США в РФ Майкла Макфола, видео размещено в их канале в Telegram.
Он заявил, что США должны преодолеть "психологический барьер" и начать поставлять Украине системы ПВО и танки Abrams, "даже какие-нибудь старенькие, мы готовы их принимать".
"Первый вопрос - это, конечно, вооружение. Мне кажется, что США должны сейчас преодолеть психологический барьер... и передать Украине в одном из следующих пакетов, анонсировать хотя бы, систем ПВО "Патриот" и ракет дальнего радиуса действия", - сказал он, заверив, что Киев не будет наносить удары по территории РФ используя эти ракеты.
Кулеба также призвал США объявить РФ государством-спонсором терроризма, потому что это стало бы сдерживающим шагом для других стран поддерживать Россию и продолжать торговать с ней.