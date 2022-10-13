https://ria.ru/20221013/kuleba-1823871258.html

Кулеба: Украина готовила контрнаступление вместе с США и Британией

Кулеба: Украина готовила контрнаступление вместе с США и Британией - РИА Новости, 14.10.2022

Кулеба: Украина готовила контрнаступление вместе с США и Британией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами признался, что контрнаступление на юге Украины готовилось вместе с США и Британией. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-13T23:05

2022-10-13T23:05

2022-10-14T00:29

специальная военная операция на украине

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами признался, что контрнаступление на юге Украины готовилось вместе с США и Британией.Он заявил, что США должны преодолеть "психологический барьер" и начать поставлять Украине системы ПВО и танки Abrams, "даже какие-нибудь старенькие, мы готовы их принимать"."Первый вопрос - это, конечно, вооружение. Мне кажется, что США должны сейчас преодолеть психологический барьер... и передать Украине в одном из следующих пакетов, анонсировать хотя бы, систем ПВО "Патриот" и ракет дальнего радиуса действия", - сказал он, заверив, что Киев не будет наносить удары по территории РФ используя эти ракеты.Кулеба также призвал США объявить РФ государством-спонсором терроризма, потому что это стало бы сдерживающим шагом для других стран поддерживать Россию и продолжать торговать с ней.

https://ria.ru/20221013/nato-1823830194.html

сша

украина

россия

великобритания

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