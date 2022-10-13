14:36 13.10.2022 (обновлено: 15:17 13.10.2022)
Кулеба признал ответственность Киева за взрывы в Крыму и Белгороде
Кулеба в беседе с пранкерами признал ответственность Киева за взрывы в Крыму и Белгороде
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Киевский режим стоит за взрывами в Крыму и Белгороде, признался в разговоре с пранкерами министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или в Белгороде что-то, то в приватном общении, насколько оно в Zoom может быть приватным, я вам скажу, что да, это мы", — сказал Кулеба, разговаривая с пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за американского чиновника.
Видео беседы с украинским министром пранкеры выложили в Telegram.
"Соответственно, уничтожение баз, складов, боеприпасов и авиации в Крыму — это имеет прямой эффект на боеготовность, боеспособность России на материковой территории Украины", — объяснил министр.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала в Telegram слова Кулебы "чистосердечным признанием".
Она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью западным СМИ отрицал организацию Киевом терактов в российских регионах.
"И тут выходит его главный дипломат от слова "портфель" и признается в терроризме. Так еще как — "это мы". Не силовики или отдельные диверсанты. А государство, режим", — указала Захарова.
Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека.
Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России. Глава государства предупредил, что в случае новых подобных атак ответ будет жестким и соответствующим по масштабу уровню угроз.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам Верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".