https://ria.ru/20221013/krym-1823724317.html

Крым дополнительно получит миллиард рублей на энергетическую инфраструктуру

Крым дополнительно получит миллиард рублей на энергетическую инфраструктуру - РИА Новости, 13.10.2022

Крым дополнительно получит миллиард рублей на энергетическую инфраструктуру

Правительство РФ выделит Крыму дополнительно 1 миллиард рублей на энергетическую инфраструктуру, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T14:25

2022-10-13T14:25

2022-10-13T14:25

экономика

россия

михаил мишустин

республика крым

правительство рф

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Правительство РФ выделит Крыму дополнительно 1 миллиард рублей на энергетическую инфраструктуру, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."В конце августа на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики приняли решение дополнительно поддержать энергетическую инфраструктуру полуострова. На эти цели выделим российскому субъекту в текущем году еще 1 миллиард рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства.Он также уточнил, что средства пойдут на обслуживание и ремонт критически важного оборудования и на установку современных приборов учета, а также на оснащение персонала всеми необходимыми техническими средствами."Направим финансирование и на усиление защищенности сетевых и других объектов. Благодаря таким мероприятия будет обеспечена надежная работа энергосистемы Крыма, которая имеет ключевое значение для устойчивого роста экономики региона и благополучия местных жителей", - отметил глава правительства.

https://ria.ru/20221012/krym-1823320576.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, михаил мишустин, республика крым, правительство рф