https://ria.ru/20221013/krym-1823724317.html
Крым дополнительно получит миллиард рублей на энергетическую инфраструктуру
Крым дополнительно получит миллиард рублей на энергетическую инфраструктуру - РИА Новости, 13.10.2022
Крым дополнительно получит миллиард рублей на энергетическую инфраструктуру
Правительство РФ выделит Крыму дополнительно 1 миллиард рублей на энергетическую инфраструктуру, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:25
2022-10-13T14:25
2022-10-13T14:25
экономика
россия
михаил мишустин
республика крым
правительство рф
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Правительство РФ выделит Крыму дополнительно 1 миллиард рублей на энергетическую инфраструктуру, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."В конце августа на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики приняли решение дополнительно поддержать энергетическую инфраструктуру полуострова. На эти цели выделим российскому субъекту в текущем году еще 1 миллиард рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства.Он также уточнил, что средства пойдут на обслуживание и ремонт критически важного оборудования и на установку современных приборов учета, а также на оснащение персонала всеми необходимыми техническими средствами."Направим финансирование и на усиление защищенности сетевых и других объектов. Благодаря таким мероприятия будет обеспечена надежная работа энергосистемы Крыма, которая имеет ключевое значение для устойчивого роста экономики региона и благополучия местных жителей", - отметил глава правительства.
https://ria.ru/20221012/krym-1823320576.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, республика крым, правительство рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Республика Крым, Правительство РФ
Крым дополнительно получит миллиард рублей на энергетическую инфраструктуру
Правительство дополнительно выделит Крыму миллиард рублей на энергетическую инфраструктуру
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Правительство РФ выделит Крыму дополнительно 1 миллиард рублей на энергетическую инфраструктуру, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"В конце августа на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики приняли решение дополнительно поддержать энергетическую инфраструктуру полуострова. На эти цели выделим российскому субъекту в текущем году еще 1 миллиард рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Он также уточнил, что средства пойдут на обслуживание и ремонт критически важного оборудования и на установку современных приборов учета, а также на оснащение персонала всеми необходимыми техническими средствами.
"Направим финансирование и на усиление защищенности сетевых и других объектов. Благодаря таким мероприятия будет обеспечена надежная работа энергосистемы Крыма, которая имеет ключевое значение для устойчивого роста экономики региона и благополучия местных жителей", - отметил глава правительства.