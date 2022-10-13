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Крым дополнительно получит миллиард рублей на энергетическую инфраструктуру - РИА Новости, 13.10.2022
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Крым дополнительно получит миллиард рублей на энергетическую инфраструктуру
Крым дополнительно получит миллиард рублей на энергетическую инфраструктуру - РИА Новости, 13.10.2022
Крым дополнительно получит миллиард рублей на энергетическую инфраструктуру
Правительство РФ выделит Крыму дополнительно 1 миллиард рублей на энергетическую инфраструктуру, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:25
2022-10-13T14:25
экономика
россия
михаил мишустин
республика крым
правительство рф
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Правительство РФ выделит Крыму дополнительно 1 миллиард рублей на энергетическую инфраструктуру, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."В конце августа на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики приняли решение дополнительно поддержать энергетическую инфраструктуру полуострова. На эти цели выделим российскому субъекту&nbsp; в текущем году еще 1 миллиард рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства.Он также уточнил, что средства пойдут на обслуживание и ремонт критически важного оборудования и на установку современных приборов учета, а также на оснащение персонала всеми необходимыми техническими средствами."Направим финансирование и на усиление защищенности сетевых и других объектов. Благодаря таким мероприятия будет обеспечена надежная работа энергосистемы Крыма, которая имеет ключевое значение для устойчивого роста экономики региона и благополучия местных жителей", - отметил глава правительства.
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экономика, россия, михаил мишустин, республика крым, правительство рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Республика Крым, Правительство РФ
14:25 13.10.2022
 
Крым дополнительно получит миллиард рублей на энергетическую инфраструктуру

Правительство дополнительно выделит Крыму миллиард рублей на энергетическую инфраструктуру

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкНабережная в Судаке
Набережная в Судаке - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Правительство РФ выделит Крыму дополнительно 1 миллиард рублей на энергетическую инфраструктуру, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"В конце августа на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики приняли решение дополнительно поддержать энергетическую инфраструктуру полуострова. На эти цели выделим российскому субъекту  в текущем году еще 1 миллиард рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Он также уточнил, что средства пойдут на обслуживание и ремонт критически важного оборудования и на установку современных приборов учета, а также на оснащение персонала всеми необходимыми техническими средствами.
"Направим финансирование и на усиление защищенности сетевых и других объектов. Благодаря таким мероприятия будет обеспечена надежная работа энергосистемы Крыма, которая имеет ключевое значение для устойчивого роста экономики региона и благополучия местных жителей", - отметил глава правительства.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинРеспублика КрымПравительство РФ
 
 
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