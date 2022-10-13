https://ria.ru/20221013/krym-1823594011.html

Первая "Ласточка" проехала по Крымскому мосту из Керчи в Анапу

Первая "Ласточка" проехала по Крымскому мосту из Керчи в Анапу - РИА Новости, 13.10.2022

Первая "Ласточка" проехала по Крымскому мосту из Керчи в Анапу

Первый пригородный поезд "Ласточка" проехал из Керчи в Анапу по Крымскому мосту, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Южной пригородной пассажирской компании"... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T09:47

2022-10-13T09:47

2022-10-13T11:48

керчь

анапа

общество

чп на крымском мосту

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости. Первый пригородный поезд "Ласточка" проехал из Керчи в Анапу по Крымскому мосту, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Южной пригородной пассажирской компании" (ЮППК)."Поезд повышенной комфортности из пяти вагонов вышел со станции Керчь-Южная в 6:33 и в 9:06 прибыл в Анапу. В обратном направлении аналогичный поезд отправился в 8:48, он прибудет в Керчь в 11:05. На первом поезде проехали около 100 пассажиров", — рассказали в компании.По маршруту будут ходить два состава в пятивагонной комплектации. Каждый рейс насчитывает 349 посадочных мест, общая пассажировместимость — до тысячи человек. Всего будет совершаться по три рейса в каждую сторону от Керченского пролива. Пригородные поезда этого типа назначают вместо рельсовых автобусов, которые ранее перевозили пассажиров по маршруту. Так как железная дорога на Крымском мосту пока не электрифицирована, часть пути поезд совершает на тепловозной тяге.На станции Керчь-Южная организуют удобную пересадку на рельсовые автобусы ЮППК, которые проследуют до Феодосии, а также в обратном направлении.Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека.Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России. Глава государства предупредил, что в случае новых подобных атак ответ будет жестким и соответствующим по масштабу уровню угроз.Железнодорожное и автомобильное движение по мосту восстановили менее чем через сутки после теракта.

https://radiosputnik.ria.ru/20221012/sk-1823431945.html

https://ria.ru/20221012/most-1823403766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

керчь, анапа, общество, чп на крымском мосту, керченский пролив