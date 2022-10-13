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Первая "Ласточка" проехала по Крымскому мосту из Керчи в Анапу - РИА Новости, 13.10.2022
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Первая "Ласточка" проехала по Крымскому мосту из Керчи в Анапу
Первая "Ласточка" проехала по Крымскому мосту из Керчи в Анапу - РИА Новости, 13.10.2022
Первая "Ласточка" проехала по Крымскому мосту из Керчи в Анапу
Первый пригородный поезд "Ласточка" проехал из Керчи в Анапу по Крымскому мосту, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Южной пригородной пассажирской компании"... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T09:47
2022-10-13T11:48
керчь
анапа
общество
чп на крымском мосту
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости. Первый пригородный поезд "Ласточка" проехал из Керчи в Анапу по Крымскому мосту, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Южной пригородной пассажирской компании" (ЮППК)."Поезд повышенной комфортности из пяти вагонов вышел со станции Керчь-Южная в 6:33 и в 9:06 прибыл в Анапу. В обратном направлении аналогичный поезд отправился в 8:48, он прибудет в Керчь в 11:05. На первом поезде проехали около 100 пассажиров", — рассказали в компании.По маршруту будут ходить два состава в пятивагонной комплектации. Каждый рейс насчитывает 349 посадочных мест, общая пассажировместимость — до тысячи человек. Всего будет совершаться по три рейса в каждую сторону от Керченского пролива. Пригородные поезда этого типа назначают вместо рельсовых автобусов, которые ранее перевозили пассажиров по маршруту. Так как железная дорога на Крымском мосту пока не электрифицирована, часть пути поезд совершает на тепловозной тяге.На станции Керчь-Южная организуют удобную пересадку на рельсовые автобусы ЮППК, которые проследуют до Феодосии, а также в обратном направлении.Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека.Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России. Глава государства предупредил, что в случае новых подобных атак ответ будет жестким и соответствующим по масштабу уровню угроз.Железнодорожное и автомобильное движение по мосту восстановили менее чем через сутки после теракта.
https://radiosputnik.ria.ru/20221012/sk-1823431945.html
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керчь, анапа, общество, чп на крымском мосту, керченский пролив
Керчь, Анапа, Общество, ЧП на Крымском мосту, Керченский пролив
09:47 13.10.2022 (обновлено: 11:48 13.10.2022)
 
Первая "Ласточка" проехала по Крымскому мосту из Керчи в Анапу

Первая "Ласточка" проехала по Крымскому мосту из Керчи в Анапу, ежедневно будет три рейса

© Фото : Южная пригородная пассажирская компанияПригородный поезд "ЮППК" едет по Крымскому мосту
Пригородный поезд ЮППК едет по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Фото : Южная пригородная пассажирская компания
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости. Первый пригородный поезд "Ласточка" проехал из Керчи в Анапу по Крымскому мосту, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Южной пригородной пассажирской компании" (ЮППК).
"Поезд повышенной комфортности из пяти вагонов вышел со станции Керчь-Южная в 6:33 и в 9:06 прибыл в Анапу. В обратном направлении аналогичный поезд отправился в 8:48, он прибудет в Керчь в 11:05. На первом поезде проехали около 100 пассажиров", — рассказали в компании.
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Вчера, 16:30В России
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По маршруту будут ходить два состава в пятивагонной комплектации. Каждый рейс насчитывает 349 посадочных мест, общая пассажировместимость — до тысячи человек. Всего будет совершаться по три рейса в каждую сторону от Керченского пролива. Пригородные поезда этого типа назначают вместо рельсовых автобусов, которые ранее перевозили пассажиров по маршруту. Так как железная дорога на Крымском мосту пока не электрифицирована, часть пути поезд совершает на тепловозной тяге.
На станции Керчь-Южная организуют удобную пересадку на рельсовые автобусы ЮППК, которые проследуют до Феодосии, а также в обратном направлении.
Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека.
Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России. Глава государства предупредил, что в случае новых подобных атак ответ будет жестким и соответствующим по масштабу уровню угроз.
Железнодорожное и автомобильное движение по мосту восстановили менее чем через сутки после теракта.
Работы на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 15:29
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КерчьАнапаОбществоЧП на Крымском мостуКерченский пролив
 
 
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