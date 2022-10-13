https://ria.ru/20221013/krym-1823385161.html
Пассажиропоток в Крым вырос в два раза с мая по сентябрь
Пассажиропоток в Крым вырос в два раза с мая по сентябрь - РИА Новости, 13.10.2022
Пассажиропоток в Крым вырос в два раза с мая по сентябрь
Пассажиропоток в Крым вырос вдвое за период с мая по сентябрь, сообщил глава оператора железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T00:13
2022-10-13T00:13
2022-10-13T02:36
туризм
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новости - туризм
туризм
туристы
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транспорт
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ЯЛТА (Крым), 13 окт — РИА Новости. Пассажиропоток в Крым вырос вдвое за период с мая по сентябрь, сообщил глава оператора железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов."В туристический сезон всеми возможными видами транспорта, по железной дороге и в комбинации с пригородными поездами, с автобусами и авиацией (от аэропортов в Адлере, Минводах), в направлении полуострова Крым мы перевезли более 2,3 миллиона пассажиров", — сказал Ганов на форуме "Интурмаркет. Осень".По его словам, цифра практически вдвое превышает показатель прошлого года.Межрегиональный форум "Интурмаркет. Осень" проходит в Крыму с 12 по 14 октября. Эксперты отрасли обсуждают изменения в индустрии гостеприимства и меры поддержки развития внутреннего туризма в условиях текущей геополитической ситуации.
https://ria.ru/20221012/krym-1823319073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, новости - туризм, туризм, туристы, пассажиры, транспорт
Туризм, Республика Крым, Новости - Туризм, Туризм, туристы, пассажиры, Транспорт
00:13 13.10.2022 (обновлено: 02:36 13.10.2022)
Пассажиропоток в Крым вырос в два раза с мая по сентябрь
Оператор ж/д перевозок в Крым сообщил о росте пассажиропотока вдвое с мая по сентябрь