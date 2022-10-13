https://ria.ru/20221013/krym-1823385161.html

Пассажиропоток в Крым вырос в два раза с мая по сентябрь

Пассажиропоток в Крым вырос в два раза с мая по сентябрь - РИА Новости, 13.10.2022

Пассажиропоток в Крым вырос в два раза с мая по сентябрь

Пассажиропоток в Крым вырос вдвое за период с мая по сентябрь, сообщил глава оператора железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T00:13

2022-10-13T00:13

2022-10-13T02:36

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ЯЛТА (Крым), 13 окт — РИА Новости. Пассажиропоток в Крым вырос вдвое за период с мая по сентябрь, сообщил глава оператора железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов."В туристический сезон всеми возможными видами транспорта, по железной дороге и в комбинации с пригородными поездами, с автобусами и авиацией (от аэропортов в Адлере, Минводах), в направлении полуострова Крым мы перевезли более 2,3 миллиона пассажиров", — сказал Ганов на форуме "Интурмаркет. Осень".По его словам, цифра практически вдвое превышает показатель прошлого года.Межрегиональный форум "Интурмаркет. Осень" проходит в Крыму с 12 по 14 октября. Эксперты отрасли обсуждают изменения в индустрии гостеприимства и меры поддержки развития внутреннего туризма в условиях текущей геополитической ситуации.

https://ria.ru/20221012/krym-1823319073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

республика крым, новости - туризм, туризм, туристы, пассажиры, транспорт