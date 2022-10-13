Рейтинг@Mail.ru
Пассажиропоток в Крым вырос в два раза с мая по сентябрь - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221013/krym-1823385161.html
Пассажиропоток в Крым вырос в два раза с мая по сентябрь
Пассажиропоток в Крым вырос в два раза с мая по сентябрь - РИА Новости, 13.10.2022
Пассажиропоток в Крым вырос в два раза с мая по сентябрь
Пассажиропоток в Крым вырос вдвое за период с мая по сентябрь, сообщил глава оператора железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T00:13
2022-10-13T02:36
туризм
республика крым
новости - туризм
туризм
туристы
пассажиры
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156286/92/1562869269_0:0:2903:1632_1920x0_80_0_0_91690f0cdeb23a06cacb0d174b092661.jpg
ЯЛТА (Крым), 13 окт — РИА Новости. Пассажиропоток в Крым вырос вдвое за период с мая по сентябрь, сообщил глава оператора железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов."В туристический сезон всеми возможными видами транспорта, по железной дороге и в комбинации с пригородными поездами, с автобусами и авиацией (от аэропортов в Адлере, Минводах), в направлении полуострова Крым мы перевезли более 2,3 миллиона пассажиров", — сказал Ганов на форуме "Интурмаркет. Осень".По его словам, цифра практически вдвое превышает показатель прошлого года.Межрегиональный форум "Интурмаркет. Осень" проходит в Крыму с 12 по 14 октября. Эксперты отрасли обсуждают изменения в индустрии гостеприимства и меры поддержки развития внутреннего туризма в условиях текущей геополитической ситуации.
https://ria.ru/20221012/krym-1823319073.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156286/92/1562869269_20:0:2749:2047_1920x0_80_0_0_295b699196813dd89f3915ec534fd7da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, новости - туризм, туризм, туристы, пассажиры, транспорт
Туризм, Республика Крым, Новости - Туризм, Туризм, туристы, пассажиры, Транспорт
00:13 13.10.2022 (обновлено: 02:36 13.10.2022)
 
Пассажиропоток в Крым вырос в два раза с мая по сентябрь

Оператор ж/д перевозок в Крым сообщил о росте пассажиропотока вдвое с мая по сентябрь

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПрибытие пассажирского поезда "Москва – Симферополь"
Прибытие пассажирского поезда Москва – Симферополь - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ЯЛТА (Крым), 13 окт — РИА Новости. Пассажиропоток в Крым вырос вдвое за период с мая по сентябрь, сообщил глава оператора железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов.
"В туристический сезон всеми возможными видами транспорта, по железной дороге и в комбинации с пригородными поездами, с автобусами и авиацией (от аэропортов в Адлере, Минводах), в направлении полуострова Крым мы перевезли более 2,3 миллиона пассажиров", — сказал Ганов на форуме "Интурмаркет. Осень".
По его словам, цифра практически вдвое превышает показатель прошлого года.
Межрегиональный форум "Интурмаркет. Осень" проходит в Крыму с 12 по 14 октября. Эксперты отрасли обсуждают изменения в индустрии гостеприимства и меры поддержки развития внутреннего туризма в условиях текущей геополитической ситуации.
Отель Мрия Резорт & СПА в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 12:28Туризм
Власти Крыма планируют поддержать отельеров дополнительными выплатами
 
ТуризмРеспублика КрымНовости - ТуризмТуризмтуристыпассажирыТранспорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала