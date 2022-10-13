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В ЛНР взяли под контроль две господствующие высоты в серой зоне у Кременной - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/kremennaya-1823638901.html
В ЛНР взяли под контроль две господствующие высоты в серой зоне у Кременной
В ЛНР взяли под контроль две господствующие высоты в серой зоне у Кременной - РИА Новости, 13.10.2022
В ЛНР взяли под контроль две господствующие высоты в серой зоне у Кременной
Российские войска взяли под контроль две высоты в районе Кременной, заявил глава представительства ЛНР Родион Мирошник. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:47
2022-10-13T13:20
специальная военная операция на украине
в мире
родион мирошник
луганская народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль две высоты в районе Кременной, заявил глава представительства ЛНР Родион Мирошник."Наши военные в Кременной не только организовали мощную оборонительную систему, но и взяли под контроль господствующие высоты в серой зоне — Червонопоповку и Песчаное", — написал он в Telegram-канале.Также Мирошник добавил, что дороги в этот город — из Рубежного и Сватово — остаются под контролем российской армии.Ранее сообщалось, что ВСУ накапливают силы для наступления на Кременную, но все атаки пресекались ударами артиллерии и защитниками города, украинские войска понесли значительные потери.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221013/dnr-1823594186.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, родион мирошник, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Родион Мирошник, Луганская Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:47 13.10.2022 (обновлено: 13:20 13.10.2022)
 
В ЛНР взяли под контроль две господствующие высоты в серой зоне у Кременной

Мирошник сообщил о взятии под контроль двух господствующих высот в серой зоне у Кременной

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец российских войск на территории ЛНР
Боец российских войск на территории ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец российских войск на территории ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль две высоты в районе Кременной, заявил глава представительства ЛНР Родион Мирошник.
"Наши военные в Кременной не только организовали мощную оборонительную систему, но и взяли под контроль господствующие высоты в серой зоне — Червонопоповку и Песчаное", — написал он в Telegram-канале.
Военнослужащие Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
09:48Специальная военная операция на Украине
В ДНР освободили Опытное и Иванград
Также Мирошник добавил, что дороги в этот город — из Рубежного и Сватово — остаются под контролем российской армии.
Ранее сообщалось, что ВСУ накапливают силы для наступления на Кременную, но все атаки пресекались ударами артиллерии и защитниками города, украинские войска понесли значительные потери.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРодион МирошникЛуганская Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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