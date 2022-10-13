https://ria.ru/20221013/kremennaya-1823638901.html

В ЛНР взяли под контроль две господствующие высоты в серой зоне у Кременной

В ЛНР взяли под контроль две господствующие высоты в серой зоне у Кременной - РИА Новости, 13.10.2022

В ЛНР взяли под контроль две господствующие высоты в серой зоне у Кременной

Российские войска взяли под контроль две высоты в районе Кременной, заявил глава представительства ЛНР Родион Мирошник. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T11:47

2022-10-13T11:47

2022-10-13T13:20

специальная военная операция на украине

в мире

родион мирошник

луганская народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль две высоты в районе Кременной, заявил глава представительства ЛНР Родион Мирошник."Наши военные в Кременной не только организовали мощную оборонительную систему, но и взяли под контроль господствующие высоты в серой зоне — Червонопоповку и Песчаное", — написал он в Telegram-канале.Также Мирошник добавил, что дороги в этот город — из Рубежного и Сватово — остаются под контролем российской армии.Ранее сообщалось, что ВСУ накапливают силы для наступления на Кременную, но все атаки пресекались ударами артиллерии и защитниками города, украинские войска понесли значительные потери.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221013/dnr-1823594186.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

в мире, родион мирошник, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр