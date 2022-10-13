https://ria.ru/20221013/koty-1824031740.html

Краснокнижные лесные коты, изъятые в Москве, чувствуют себя нормально

Краснокнижные лесные коты, изъятые в Москве, чувствуют себя нормально - РИА Новости, 14.10.2022

Краснокнижные лесные коты, изъятые в Москве, чувствуют себя нормально

Краснокнижные амурские лесные коты, изъятые из квартиры в Москве, чувствуют себя удовлетворительно, видимых повреждений и травм нет, сообщается в... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-13T19:36

2022-10-13T19:36

2022-10-14T14:09

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Краснокнижные амурские лесные коты, изъятые из квартиры в Москве, чувствуют себя удовлетворительно, видимых повреждений и травм нет, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее московская прокуратура сообщила, что в квартире жилого дома на 5-м Войковском проезде нашли трех амурских лесных котов, занесенных в Красную книгу."Вчера вечером специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды совместно с сотрудниками Головинской межрайонной прокуратуры и ОВД района Войковский обнаружили в квартире дома 6 на 5-м Войковском проезде в САО трех амурских лесных котов – двух самок и самца. Животные занесены в СИТЕС и Красные книги Амурской области, Хабаровского и Приморского краев... Животные чувствуют себя удовлетворительно, видимых повреждений и травм нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что документов на животных у хозяйки не оказалось, по ее словам, редких зверей она приобрела в "Сафари Парке" во Владивостоке. Специалисты изъяли диких кошек и передали их в Центр реабилитации диких животных, где для них созданы все необходимые условия.Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу Приморья. По данным на 2015 год, численность этого вида не превышает нескольких тысяч особей. Популяция лесных котов в природе постоянно подвергается опасности из-за пожаров, наводнений и браконьерства - их калечат фермеры или незаконно вылавливают браконьеры, чтобы одомашнить. Выросшие у людей котята с возрастом дичают и могут представлять серьезную опасность. В дикой природе эти хищники обитают на побережье Японского моря и в бассейне реки Амур.

https://ria.ru/20221011/kotyata-1823045113.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жилье, приморский край, амурская область, происшествия