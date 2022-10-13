https://ria.ru/20221013/koty-1823689859.html

В Москве в квартире нашли трех амурских котов

В Москве в квартире нашли трех амурских котов - РИА Новости, 13.10.2022

В Москве в квартире нашли трех амурских котов

Сотрудники московской прокуратуры нашли в квартире жилого дома на 5-м Войковском проезде трех амурских лесных котов, занесенных в Красную книгу, сообщается в... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:12

2022-10-13T13:12

2022-10-13T13:12

хорошие новости

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японское море

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сотрудники московской прокуратуры нашли в квартире жилого дома на 5-м Войковском проезде трех амурских лесных котов, занесенных в Красную книгу, сообщается в Telegram-канале ведомства."Трех амурских (дальневосточных) лесных котов, занесенных в Красную книгу в группу "на грани исчезновения", обнаружили сотрудники Головинской межрайонной прокуратуры совместно со специалистами департамента природопользования и охраны окружающей среды в квартире жилого дома на 5-м Войковском проезде", - говорится в сообщении.Уточняется, что хозяйка диких животных не представила документов, подтверждающих право собственности и право на законное пребывание их в квартире. Две самки и самец изъяты и сейчас содержатся в центре передержки.Подчёркивается, что после прокурорской проверки будут приняты меры реагирования.Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу Приморья. По данным на 2015 год, численность этого вида не превышает нескольких тысяч особей. Популяция лесных котов в природе постоянно подвергается опасности из-за пожаров, наводнений и браконьерства - их калечат фермеры или незаконно вылавливают браконьеры, чтобы одомашнить. Выросшие у людей котята с возрастом дичают и могут представлять серьезную опасность. В дикой природе эти хищники обитают на побережье Японского моря и в бассейне реки Амур.

https://ria.ru/20221011/kotyata-1823045113.html

https://ria.ru/20220911/laska-1815953311.html

японское море

амур (река)

москва

россия

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происшествия, японское море, амур (река), москва, россия