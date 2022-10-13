https://ria.ru/20221013/kosmos-1823558469.html
Борисов заявил о возможности запуска спутников для дружественных стран
Борисов заявил о возможности запуска спутников для дружественных стран - РИА Новости, 13.10.2022
Борисов заявил о возможности запуска спутников для дружественных стран
Россия может запустить несколько спутников для иностранных заказчиков из дружественных стран в 2023 году, сообщил журналистам в четверг гендиректор "Роскосмоса" РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T01:53
2022-10-13T01:53
2022-10-13T01:55
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 13 окт - РИА Новости. Россия может запустить несколько спутников для иностранных заказчиков из дружественных стран в 2023 году, сообщил журналистам в четверг гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов."Я думаю, что в следующем году несколько пусков будет", - сказал Борисов, отвечая на вопрос РИА Новости, какие построенные в России спутники в интересах иностранных заказчиков будут запущены в ближайшее время.При этом он не стал называть конкретные страны, сославшись на коммерческую тайну.В 2022 году состоялось два пуска российских ракет в интересах иностранных заказчиков. 9 августа ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту построенный Россией для Ирана спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям". 12 октября состоялся пуск "Протона-М" с созданным в РФ для Анголы телекоммуникационным спутником AngoSat-2.
https://ria.ru/20221013/kosmos-1823556888.html
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космос - риа наука, россия, космос, юрий борисов (роскосмос), иран, ангола, протон-м
Космос - РИА Наука, Россия, Космос, Юрий Борисов (Роскосмос), Иран, Ангола, Протон-М
01:53 13.10.2022 (обновлено: 01:55 13.10.2022)
Борисов заявил о возможности запуска спутников для дружественных стран
Борисов: Россия может запустить несколько спутников для дружеских стран в 2023 году