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Борисов заявил о возможности запуска спутников для дружественных стран - РИА Новости, 13.10.2022
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Борисов заявил о возможности запуска спутников для дружественных стран
Борисов заявил о возможности запуска спутников для дружественных стран - РИА Новости, 13.10.2022
Борисов заявил о возможности запуска спутников для дружественных стран
Россия может запустить несколько спутников для иностранных заказчиков из дружественных стран в 2023 году, сообщил журналистам в четверг гендиректор "Роскосмоса" РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T01:53
2022-10-13T01:55
космос - риа наука
россия
космос
юрий борисов (роскосмос)
иран
ангола
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 13 окт - РИА Новости. Россия может запустить несколько спутников для иностранных заказчиков из дружественных стран в 2023 году, сообщил журналистам в четверг гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов."Я думаю, что в следующем году несколько пусков будет", - сказал Борисов, отвечая на вопрос РИА Новости, какие построенные в России спутники в интересах иностранных заказчиков будут запущены в ближайшее время.При этом он не стал называть конкретные страны, сославшись на коммерческую тайну.В 2022 году состоялось два пуска российских ракет в интересах иностранных заказчиков. 9 августа ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту построенный Россией для Ирана спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям". 12 октября состоялся пуск "Протона-М" с созданным в РФ для Анголы телекоммуникационным спутником AngoSat-2.
https://ria.ru/20221013/kosmos-1823556888.html
https://ria.ru/20221012/angola-1823274067.html
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космос - риа наука, россия, космос, юрий борисов (роскосмос), иран, ангола, протон-м
Космос - РИА Наука, Россия, Космос, Юрий Борисов (Роскосмос), Иран, Ангола, Протон-М
01:53 13.10.2022 (обновлено: 01:55 13.10.2022)
 
Борисов заявил о возможности запуска спутников для дружественных стран

Борисов: Россия может запустить несколько спутников для дружеских стран в 2023 году

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкЗапуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-5" с разгонным блоком "Бриз-М" с макетом спутника на космодроме Плесецк. Стоп-кадр видео
Запуск тяжелой ракеты-носителя Ангара-5 с разгонным блоком Бриз-М с макетом спутника на космодроме Плесецк. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-5" с разгонным блоком "Бриз-М" с макетом спутника на космодроме Плесецк. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 13 окт - РИА Новости. Россия может запустить несколько спутников для иностранных заказчиков из дружественных стран в 2023 году, сообщил журналистам в четверг гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
Пуск РН Протон-М - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
01:14
Спутник AngoSat-2, запущенный на "Протоне", вышел на расчетную орбиту
"Я думаю, что в следующем году несколько пусков будет", - сказал Борисов, отвечая на вопрос РИА Новости, какие построенные в России спутники в интересах иностранных заказчиков будут запущены в ближайшее время.
При этом он не стал называть конкретные страны, сославшись на коммерческую тайну.
В 2022 году состоялось два пуска российских ракет в интересах иностранных заказчиков. 9 августа ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту построенный Россией для Ирана спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям". 12 октября состоялся пуск "Протона-М" с созданным в РФ для Анголы телекоммуникационным спутником AngoSat-2.
Космодром Байконур - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 06:41
Ангола могла бы отправить в космос первого космонавта при помощи России
 
Космос - РИА НаукаРоссияКосмосЮрий Борисов (Роскосмос)ИранАнголаПротон-М
 
 
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