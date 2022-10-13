https://ria.ru/20221013/koronavirus-1823626225.html

В России за сутки госпитализировали 1825 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1825 человек с COVID-19 - РИА Новости, 13.10.2022

В России за сутки госпитализировали 1825 человек с COVID-19

Почти 15,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 101 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T11:19

2022-10-13T11:19

2022-10-13T11:19

распространение коронавируса

россия

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Почти 15,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 101 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Выявлено 15 477 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки: 101 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что за сутки выздоровели 30 793 человека, или на 1,3% больше по сравнению с 12 октября. За сутки в РФ госпитализированы 1 825 человек, на 0,7% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 35 субъектах, снижение произошло в 46 регионах, ситуация не изменилась в четырех субъектах.

https://ria.ru/20221012/koronavirus-1823425369.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, коронавирус в россии, общество