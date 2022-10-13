https://ria.ru/20221013/koronavirus-1823626225.html
В России за сутки госпитализировали 1825 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1825 человек с COVID-19 - РИА Новости, 13.10.2022
В России за сутки госпитализировали 1825 человек с COVID-19
Почти 15,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 101 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:19
2022-10-13T11:19
2022-10-13T11:19
распространение коронавируса
россия
коронавирус в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823618354_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74b30a26bb66815d75083baafd3936d2.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Почти 15,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 101 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Выявлено 15 477 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки: 101 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что за сутки выздоровели 30 793 человека, или на 1,3% больше по сравнению с 12 октября. За сутки в РФ госпитализированы 1 825 человек, на 0,7% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 35 субъектах, снижение произошло в 46 регионах, ситуация не изменилась в четырех субъектах.
https://ria.ru/20221012/koronavirus-1823425369.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823618354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_606335fc844761aba07906766477fb6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, коронавирус в россии, общество
Распространение коронавируса, Россия, Коронавирус в России, Общество
В России за сутки госпитализировали 1825 человек с COVID-19
В России за сутки выявили почти 15,5 тысячи новых случаев COVID-19