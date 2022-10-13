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В России за сутки госпитализировали 1825 человек с COVID-19 - РИА Новости, 13.10.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221013/koronavirus-1823626225.html
В России за сутки госпитализировали 1825 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1825 человек с COVID-19 - РИА Новости, 13.10.2022
В России за сутки госпитализировали 1825 человек с COVID-19
Почти 15,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 101 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:19
2022-10-13T11:19
распространение коронавируса
россия
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Почти 15,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 101 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Выявлено 15 477 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки: 101 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что за сутки выздоровели 30 793 человека, или на 1,3% больше по сравнению с 12 октября. За сутки в РФ госпитализированы 1 825 человек, на 0,7% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 35 субъектах, снижение произошло в 46 регионах, ситуация не изменилась в четырех субъектах.
https://ria.ru/20221012/koronavirus-1823425369.html
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россия, коронавирус в россии, общество
Распространение коронавируса, Россия, Коронавирус в России, Общество
11:19 13.10.2022
 
В России за сутки госпитализировали 1825 человек с COVID-19

В России за сутки выявили почти 15,5 тысячи новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМедицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Почти 15,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 101 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Выявлено 15 477 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки: 101 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки выздоровели 30 793 человека, или на 1,3% больше по сравнению с 12 октября. За сутки в РФ госпитализированы 1 825 человек, на 0,7% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 35 субъектах, снижение произошло в 46 регионах, ситуация не изменилась в четырех субъектах.
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