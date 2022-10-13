21:11 13.10.2022 (обновлено: 21:13 13.10.2022)
Муниципалитеты Кубани закупят контейнеры для раздельного сбора отходов
Раздельный сбор мусора . Архивное фото
КРАСНОДАР, 13 окт - РИА Новости. Муниципалитеты Кубани получат средства на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов, сообщила администрация региона.
Уточняется, что соответствующее постановление подписал губернатор края Вениамин Кондратьев. В 2022 году регион получил субсидию для закупки контейнеров в рамках национального проекта "Экология", на эти цели из федерального бюджета выделили более 70 миллионов рублей.
"Особое внимание уделено прибрежной зоне: Сочи, Анапе, Геленджику, Новороссийску и Туапсе. Развивать систему раздельного сбора отходов здесь наиболее важно из-за ежегодно растущего потока туристов. Соответственно, огромных объемов образования отходов", - приводятся в сообщении слова министра ТЭК и ЖКХ региона Андрея Прошунина.
Уточняется, что средства распределены между 41 муниципальным образованием.
"Сейчас ведут отбор поставщиков, которые обеспечат край контейнерами, соответствующими требованиям. Работу по закупке более 4 тысяч контейнеров планируется завершить к концу года", - пояснили в администрации края.
На сегодняшний день в регионе установлено более 5 тысяч контейнеров для раздельного сбора.
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