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Муниципалитеты Кубани закупят контейнеры для раздельного сбора отходов - РИА Новости, 13.10.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20221013/konteynery-1823859775.html
Муниципалитеты Кубани закупят контейнеры для раздельного сбора отходов
Муниципалитеты Кубани закупят контейнеры для раздельного сбора отходов - РИА Новости, 13.10.2022
Муниципалитеты Кубани закупят контейнеры для раздельного сбора отходов
Муниципалитеты Кубани получат средства на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов, сообщила администрация региона. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T21:11
2022-10-13T21:13
краснодарский край
жкх
вениамин кондратьев
сочи
анапа
геленджик
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КРАСНОДАР, 13 окт - РИА Новости. Муниципалитеты Кубани получат средства на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов, сообщила администрация региона.Уточняется, что соответствующее постановление подписал губернатор края Вениамин Кондратьев. В 2022 году регион получил субсидию для закупки контейнеров в рамках национального проекта "Экология", на эти цели из федерального бюджета выделили более 70 миллионов рублей."Особое внимание уделено прибрежной зоне: Сочи, Анапе, Геленджику, Новороссийску и Туапсе. Развивать систему раздельного сбора отходов здесь наиболее важно из-за ежегодно растущего потока туристов. Соответственно, огромных объемов образования отходов", - приводятся в сообщении слова министра ТЭК и ЖКХ региона Андрея Прошунина.Уточняется, что средства распределены между 41 муниципальным образованием."Сейчас ведут отбор поставщиков, которые обеспечат край контейнерами, соответствующими требованиям. Работу по закупке более 4 тысяч контейнеров планируется завершить к концу года", - пояснили в администрации края.На сегодняшний день в регионе установлено более 5 тысяч контейнеров для раздельного сбора.
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жкх, вениамин кондратьев, сочи, анапа, геленджик
Краснодарский край, ЖКХ, Вениамин Кондратьев, Сочи, Анапа, Геленджик
21:11 13.10.2022 (обновлено: 21:13 13.10.2022)
 

Муниципалитеты Кубани закупят контейнеры для раздельного сбора отходов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкРаздельный сбор мусора
Раздельный сбор мусора - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Раздельный сбор мусора . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 13 окт - РИА Новости. Муниципалитеты Кубани получат средства на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов, сообщила администрация региона.
Уточняется, что соответствующее постановление подписал губернатор края Вениамин Кондратьев. В 2022 году регион получил субсидию для закупки контейнеров в рамках национального проекта "Экология", на эти цели из федерального бюджета выделили более 70 миллионов рублей.
"Особое внимание уделено прибрежной зоне: Сочи, Анапе, Геленджику, Новороссийску и Туапсе. Развивать систему раздельного сбора отходов здесь наиболее важно из-за ежегодно растущего потока туристов. Соответственно, огромных объемов образования отходов", - приводятся в сообщении слова министра ТЭК и ЖКХ региона Андрея Прошунина.
Уточняется, что средства распределены между 41 муниципальным образованием.
"Сейчас ведут отбор поставщиков, которые обеспечат край контейнерами, соответствующими требованиям. Работу по закупке более 4 тысяч контейнеров планируется завершить к концу года", - пояснили в администрации края.
На сегодняшний день в регионе установлено более 5 тысяч контейнеров для раздельного сбора.

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