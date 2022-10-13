https://ria.ru/20221013/konteynery-1823859775.html

Муниципалитеты Кубани закупят контейнеры для раздельного сбора отходов

Муниципалитеты Кубани закупят контейнеры для раздельного сбора отходов - РИА Новости, 13.10.2022

Муниципалитеты Кубани закупят контейнеры для раздельного сбора отходов

Муниципалитеты Кубани получат средства на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов, сообщила администрация региона. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T21:11

2022-10-13T21:11

2022-10-13T21:13

краснодарский край

жкх

вениамин кондратьев

сочи

анапа

геленджик

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КРАСНОДАР, 13 окт - РИА Новости. Муниципалитеты Кубани получат средства на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов, сообщила администрация региона.Уточняется, что соответствующее постановление подписал губернатор края Вениамин Кондратьев. В 2022 году регион получил субсидию для закупки контейнеров в рамках национального проекта "Экология", на эти цели из федерального бюджета выделили более 70 миллионов рублей."Особое внимание уделено прибрежной зоне: Сочи, Анапе, Геленджику, Новороссийску и Туапсе. Развивать систему раздельного сбора отходов здесь наиболее важно из-за ежегодно растущего потока туристов. Соответственно, огромных объемов образования отходов", - приводятся в сообщении слова министра ТЭК и ЖКХ региона Андрея Прошунина.Уточняется, что средства распределены между 41 муниципальным образованием."Сейчас ведут отбор поставщиков, которые обеспечат край контейнерами, соответствующими требованиям. Работу по закупке более 4 тысяч контейнеров планируется завершить к концу года", - пояснили в администрации края.На сегодняшний день в регионе установлено более 5 тысяч контейнеров для раздельного сбора.

https://ria.ru/20211119/zavody-1759870068.html

сочи

анапа

геленджик

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, вениамин кондратьев, сочи, анапа, геленджик