https://ria.ru/20221013/kompleks-1823850213.html

"Газпром нефть" построила комплекс глубокой переработки нефти на Омском НПЗ

"Газпром нефть" построила комплекс глубокой переработки нефти на Омском НПЗ - РИА Новости, 13.10.2022

"Газпром нефть" построила комплекс глубокой переработки нефти на Омском НПЗ

"Газпром нефть" закончила строительство комплекса глубокой переработки нефти на Омском НПЗ, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T20:07

2022-10-13T20:07

2022-10-13T20:07

газпром нефть

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цены на нефть

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. "Газпром нефть" закончила строительство комплекса глубокой переработки нефти на Омском НПЗ, сообщает пресс-служба компании.Комплекс позволит увеличить глубину переработки почти до 100% - самого высокого показателя в мировой нефтепереработке, отмечается в сообщении."На Омском НПЗ мы завершили строительство комплекса глубокой переработки нефти. Этот комплекс позволяет значительно увеличить эффективность переработки, увеличить производство светлых нефтепродуктов - дизельного топлива, бензина и керосина", - привели в пресс-службе слова главы "Газпром нефти" Александра Дюкова в интервью "Россия-24".Он добавил, что инвестиции компании в проект модернизации Омского НПЗ превысили 160 миллиардов рублей. При этом более 60% оборудования комплекса НПЗ изготовлено российскими предприятиями.

https://ria.ru/20220908/npz-1815453284.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

газпром нефть, новости компаний - экономика, газпромнефть-омский нпз, цены на нефть