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"Газпром нефть" построила комплекс глубокой переработки нефти на Омском НПЗ - РИА Новости, 13.10.2022
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"Газпром нефть" построила комплекс глубокой переработки нефти на Омском НПЗ
"Газпром нефть" построила комплекс глубокой переработки нефти на Омском НПЗ - РИА Новости, 13.10.2022
"Газпром нефть" построила комплекс глубокой переработки нефти на Омском НПЗ
"Газпром нефть" закончила строительство комплекса глубокой переработки нефти на Омском НПЗ, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T20:07
2022-10-13T20:07
газпром нефть
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. "Газпром нефть" закончила строительство комплекса глубокой переработки нефти на Омском НПЗ, сообщает пресс-служба компании.Комплекс позволит увеличить глубину переработки почти до 100% - самого высокого показателя в мировой нефтепереработке, отмечается в сообщении."На Омском НПЗ мы завершили строительство комплекса глубокой переработки нефти. Этот комплекс позволяет значительно увеличить эффективность переработки, увеличить производство светлых нефтепродуктов - дизельного топлива, бензина и керосина", - привели в пресс-службе слова главы "Газпром нефти" Александра Дюкова в интервью "Россия-24".Он добавил, что инвестиции компании в проект модернизации Омского НПЗ превысили 160 миллиардов рублей. При этом более 60% оборудования комплекса НПЗ изготовлено российскими предприятиями.
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газпром нефть, новости компаний - экономика, газпромнефть-омский нпз, цены на нефть
Газпром нефть, Новости компаний - Экономика, Газпромнефть-Омский НПЗ, Цены на нефть
20:07 13.10.2022
 

"Газпром нефть" построила комплекс глубокой переработки нефти на Омском НПЗ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкРабота Омского НПЗ "Газпром нефти"
Работа Омского НПЗ Газпром нефти - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Работа Омского НПЗ "Газпром нефти". Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. "Газпром нефть" закончила строительство комплекса глубокой переработки нефти на Омском НПЗ, сообщает пресс-служба компании.
Комплекс позволит увеличить глубину переработки почти до 100% - самого высокого показателя в мировой нефтепереработке, отмечается в сообщении.
"На Омском НПЗ мы завершили строительство комплекса глубокой переработки нефти. Этот комплекс позволяет значительно увеличить эффективность переработки, увеличить производство светлых нефтепродуктов - дизельного топлива, бензина и керосина", - привели в пресс-службе слова главы "Газпром нефти" Александра Дюкова в интервью "Россия-24".
Он добавил, что инвестиции компании в проект модернизации Омского НПЗ превысили 160 миллиардов рублей. При этом более 60% оборудования комплекса НПЗ изготовлено российскими предприятиями.
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