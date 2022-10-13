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"Газпром нефть" построила комплекс глубокой переработки нефти на Омском НПЗ
"Газпром нефть" построила комплекс глубокой переработки нефти на Омском НПЗ - РИА Новости, 13.10.2022
"Газпром нефть" построила комплекс глубокой переработки нефти на Омском НПЗ
"Газпром нефть" закончила строительство комплекса глубокой переработки нефти на Омском НПЗ, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T20:07
2022-10-13T20:07
2022-10-13T20:07
газпром нефть
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. "Газпром нефть" закончила строительство комплекса глубокой переработки нефти на Омском НПЗ, сообщает пресс-служба компании.Комплекс позволит увеличить глубину переработки почти до 100% - самого высокого показателя в мировой нефтепереработке, отмечается в сообщении."На Омском НПЗ мы завершили строительство комплекса глубокой переработки нефти. Этот комплекс позволяет значительно увеличить эффективность переработки, увеличить производство светлых нефтепродуктов - дизельного топлива, бензина и керосина", - привели в пресс-службе слова главы "Газпром нефти" Александра Дюкова в интервью "Россия-24".Он добавил, что инвестиции компании в проект модернизации Омского НПЗ превысили 160 миллиардов рублей. При этом более 60% оборудования комплекса НПЗ изготовлено российскими предприятиями.
https://ria.ru/20220908/npz-1815453284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Газпром нефть, Новости компаний - Экономика, Газпромнефть-Омский НПЗ, Цены на нефть