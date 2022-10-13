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В Госдуме призвали создать этический кодекс блогера - РИА Новости, 13.10.2022
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В Госдуме призвали создать этический кодекс блогера
В Госдуме призвали создать этический кодекс блогера - РИА Новости, 13.10.2022
В Госдуме призвали создать этический кодекс блогера
Необходимо разработать в РФ этический кодекс блогера с выдачей удостоверений, следует юридически оформить сообщество блогеров, сообщила глава комитета ГД по... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T23:47
2022-10-13T23:47
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Необходимо разработать в РФ этический кодекс блогера с выдачей удостоверений, следует юридически оформить сообщество блогеров, сообщила глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.В Госдуме 13 октября прошло первое собрание Всероссийского союза "Социальный блогер", организованное при помощи комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей."Полагаю, нужно задуматься и ещё об одном вопросе ... об этическом кодексе российского блогера ... Давайте и мы с вами тоже подумаем, с одной стороны о разработке такого этического кодекса, а с другой стороны о создании и юридическом оформлении сообщества вашего блогерского, с регистрацией в министерстве юстиций, с выдачей удостоверений, которые защищали бы и вас, блогеров", - отметила Останина.По словам Останиной, важным вопросом является достоверность и верификация информации, которую "ваши подписчики, наши граждане, получают от вас, блогеров".Останина отметила, что депутаты готовы к сотрудничеству с блогерами и предоставлению им необходимой информации, которую они, в свою очередь, будут адаптировать для аудитории. "Мы готовы давать вам ту информацию в законодательной базе, нормативной базе, которую в доступной форме вы уже, перекладывая на свой язык, адаптируете для ваших подписчиков", - пояснила она.
https://sn.ria.ru/20220920/god_pedagoga-1818035326.html
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
23:47 13.10.2022
 
В Госдуме призвали создать этический кодекс блогера

Депутат Останина: необходимо разработать этический кодекс блогера с выдачей удостоверений

© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
Мужчина во время работы в интернете. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Необходимо разработать в РФ этический кодекс блогера с выдачей удостоверений, следует юридически оформить сообщество блогеров, сообщила глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
В Госдуме 13 октября прошло первое собрание Всероссийского союза "Социальный блогер", организованное при помощи комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей.
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"Полагаю, нужно задуматься и ещё об одном вопросе ... об этическом кодексе российского блогера ... Давайте и мы с вами тоже подумаем, с одной стороны о разработке такого этического кодекса, а с другой стороны о создании и юридическом оформлении сообщества вашего блогерского, с регистрацией в министерстве юстиций, с выдачей удостоверений, которые защищали бы и вас, блогеров", - отметила Останина.
По словам Останиной, важным вопросом является достоверность и верификация информации, которую "ваши подписчики, наши граждане, получают от вас, блогеров".
Останина отметила, что депутаты готовы к сотрудничеству с блогерами и предоставлению им необходимой информации, которую они, в свою очередь, будут адаптировать для аудитории. "Мы готовы давать вам ту информацию в законодательной базе, нормативной базе, которую в доступной форме вы уже, перекладывая на свой язык, адаптируете для ваших подписчиков", - пояснила она.
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