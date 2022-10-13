https://ria.ru/20221013/kodeks-1823873186.html

В Госдуме призвали создать этический кодекс блогера

В Госдуме призвали создать этический кодекс блогера - РИА Новости, 13.10.2022

В Госдуме призвали создать этический кодекс блогера

Необходимо разработать в РФ этический кодекс блогера с выдачей удостоверений, следует юридически оформить сообщество блогеров, сообщила глава комитета ГД по... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T23:47

2022-10-13T23:47

2022-10-13T23:47

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Необходимо разработать в РФ этический кодекс блогера с выдачей удостоверений, следует юридически оформить сообщество блогеров, сообщила глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.В Госдуме 13 октября прошло первое собрание Всероссийского союза "Социальный блогер", организованное при помощи комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей."Полагаю, нужно задуматься и ещё об одном вопросе ... об этическом кодексе российского блогера ... Давайте и мы с вами тоже подумаем, с одной стороны о разработке такого этического кодекса, а с другой стороны о создании и юридическом оформлении сообщества вашего блогерского, с регистрацией в министерстве юстиций, с выдачей удостоверений, которые защищали бы и вас, блогеров", - отметила Останина.По словам Останиной, важным вопросом является достоверность и верификация информации, которую "ваши подписчики, наши граждане, получают от вас, блогеров".Останина отметила, что депутаты готовы к сотрудничеству с блогерами и предоставлению им необходимой информации, которую они, в свою очередь, будут адаптировать для аудитории. "Мы готовы давать вам ту информацию в законодательной базе, нормативной базе, которую в доступной форме вы уже, перекладывая на свой язык, адаптируете для ваших подписчиков", - пояснила она.

https://sn.ria.ru/20220920/god_pedagoga-1818035326.html

https://ria.ru/20220907/bloger-1815155716.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, госдума рф