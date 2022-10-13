https://ria.ru/20221013/kndr-1823855165.html

Ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии

Ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии - РИА Новости, 13.10.2022

Ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии

Ракета КНДР, как предполагается, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на японские... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T20:35

2022-10-13T20:35

2022-10-13T20:47

япония

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южная корея

сша

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ТОКИО, 13 окт - РИА Новости. Ракета КНДР, как предполагается, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на японские правительственные источники.В четверг агентство Рёнхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи передавало, что КНДР вновь провела испытание баллистической ракеты."Министерство обороны Японии заявило, что КНДР осуществила пуск того, что может быть баллистической ракетой. Японские правительственные источники заявили, что снаряд, как предполагается, упал за пределами исключительной экономической зоны Японии", - говорится в сообщении телеканала.Северная Корея провела с конца прошлого месяца серию ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев 4,5 тысячи километров.Ракетные испытания КНДР проходят на фоне крупномасштабных военных учений в Южной Корее с участием ударной группы авианосца США "Рональд Рейган".

https://ria.ru/20221007/raketa-1822125279.html

https://ria.ru/20221009/kndr-1822556992.html

япония

южная корея

сша

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япония, рональд рейган, в мире, южная корея, сша, министерство обороны японии