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Ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии - РИА Новости, 13.10.2022
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Ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии
Ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии - РИА Новости, 13.10.2022
Ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии
Ракета КНДР, как предполагается, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на японские... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T20:35
2022-10-13T20:47
япония
рональд рейган
в мире
южная корея
сша
министерство обороны японии
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ТОКИО, 13 окт - РИА Новости. Ракета КНДР, как предполагается, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на японские правительственные источники.В четверг агентство Рёнхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи передавало, что КНДР вновь провела испытание баллистической ракеты."Министерство обороны Японии заявило, что КНДР осуществила пуск того, что может быть баллистической ракетой. Японские правительственные источники заявили, что снаряд, как предполагается, упал за пределами исключительной экономической зоны Японии", - говорится в сообщении телеканала.Северная Корея провела с конца прошлого месяца серию ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев 4,5 тысячи километров.Ракетные испытания КНДР проходят на фоне крупномасштабных военных учений в Южной Корее с участием ударной группы авианосца США "Рональд Рейган".
https://ria.ru/20221007/raketa-1822125279.html
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япония, рональд рейган, в мире, южная корея, сша, министерство обороны японии
Япония, Рональд Рейган, В мире, Южная Корея, США, Министерство обороны Японии
20:35 13.10.2022 (обновлено: 20:47 13.10.2022)
 
Ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии

Ракета КНДР, предположительно, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии

© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты. Архивное фото
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ТОКИО, 13 окт - РИА Новости. Ракета КНДР, как предполагается, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на японские правительственные источники.
В четверг агентство Рёнхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи передавало, что КНДР вновь провела испытание баллистической ракеты.
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"Министерство обороны Японии заявило, что КНДР осуществила пуск того, что может быть баллистической ракетой. Японские правительственные источники заявили, что снаряд, как предполагается, упал за пределами исключительной экономической зоны Японии", - говорится в сообщении телеканала.
Северная Корея провела с конца прошлого месяца серию ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев 4,5 тысячи километров.
Ракетные испытания КНДР проходят на фоне крупномасштабных военных учений в Южной Корее с участием ударной группы авианосца США "Рональд Рейган".
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ЯпонияРональд РейганВ миреЮжная КореяСШАМинистерство обороны Японии
 
 
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