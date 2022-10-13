05:17 13.10.2022 (обновлено: 05:29 13.10.2022)
Токио заявил, что новые ядерные боеголовки КНДР могут достичь Японии
Токио заявил, что Япония может находиться в зоне поражения новых ядерных боеголовок КНДР
© AP Photo / Lee Jin-manЛюди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
© AP Photo / Lee Jin-man
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
ТОКИО, 13 окт – РИА Новости. Министерство обороны Японии полагает, что КНДР уже смогла достичь миниатюризации ядерного заряда, необходимой для оснащения ядерными боеголовками баллистических ракет, в зоне поражения которых находится японский архипелаг, заявил в ходе парламентских слушаний глава оборонного ведомства страны Ясукадзу Хамада.
"Мы полагаем, что ими уже был достигнут уровень миниатюризации заряда для боеголовки, которой можно было бы оснастить баллистические ракеты, в зоне поражения которых находится наша страна", - заявил министр.
Северная Корея с 25 сентября провела семь ракетных пусков, с начала года - 25. По данным СМИ, примерно в то же время, с 25 сентября по 9 октября, в КНДР проходили и учения тактических ядерных подразделений, которые инспектировал северокорейский лидер Ким Чен Ын.
В прошлый вторник Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, которая перелетела через северную японскую префектуру Аомори и упала за пределами территориальных вод. В префектурах Аомори и Хоккайдо была объявлена тревога в связи с пуском. Последний раз ракета КНДР перелетала через территорию Японии пять лет назад. Ракета пролетала рекордное для северокорейских ракет расстояние 4600 километров, высота составила 1000 километров.
Южнокорейские эксперты высказали мнение, что испытанная ракета могла быть новой моделью. По их мнению, судя по форме, боеголовка выпущенной недавно ракеты, по сравнению с "Хвасон-12", стала более короткой и округлой. Возможно, это указывает на то, что боеголовка спроектирована для несения ядерного заряда.