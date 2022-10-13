Рейтинг@Mail.ru
Токио заявил, что новые ядерные боеголовки КНДР могут достичь Японии - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221013/kndr-1823566776.html
Токио заявил, что новые ядерные боеголовки КНДР могут достичь Японии
Токио заявил, что новые ядерные боеголовки КНДР могут достичь Японии - РИА Новости, 13.10.2022
Токио заявил, что новые ядерные боеголовки КНДР могут достичь Японии
Министерство обороны Японии полагает, что КНДР уже смогла достичь миниатюризации ядерного заряда, необходимой для оснащения ядерными боеголовками баллистических РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T05:17
2022-10-13T05:29
в мире
токио
япония
кндр (северная корея)
ким чен ын
министерство обороны японии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793325247_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_01465da9537ade90ea8fd757f90e4575.jpg
ТОКИО, 13 окт – РИА Новости. Министерство обороны Японии полагает, что КНДР уже смогла достичь миниатюризации ядерного заряда, необходимой для оснащения ядерными боеголовками баллистических ракет, в зоне поражения которых находится японский архипелаг, заявил в ходе парламентских слушаний глава оборонного ведомства страны Ясукадзу Хамада.Северная Корея с 25 сентября провела семь ракетных пусков, с начала года - 25. По данным СМИ, примерно в то же время, с 25 сентября по 9 октября, в КНДР проходили и учения тактических ядерных подразделений, которые инспектировал северокорейский лидер Ким Чен Ын.В прошлый вторник Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, которая перелетела через северную японскую префектуру Аомори и упала за пределами территориальных вод. В префектурах Аомори и Хоккайдо была объявлена тревога в связи с пуском. Последний раз ракета КНДР перелетала через территорию Японии пять лет назад. Ракета пролетала рекордное для северокорейских ракет расстояние 4600 километров, высота составила 1000 километров.Южнокорейские эксперты высказали мнение, что испытанная ракета могла быть новой моделью. По их мнению, судя по форме, боеголовка выпущенной недавно ракеты, по сравнению с "Хвасон-12", стала более короткой и округлой. Возможно, это указывает на то, что боеголовка спроектирована для несения ядерного заряда.
https://ria.ru/20221009/kndr-1822556992.html
токио
япония
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793325247_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_59779b87fcc4adeddbc58da3db9c59fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, токио, япония, кндр (северная корея), ким чен ын, министерство обороны японии
В мире, Токио, Япония, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын, Министерство обороны Японии
05:17 13.10.2022 (обновлено: 05:29 13.10.2022)
 
Токио заявил, что новые ядерные боеголовки КНДР могут достичь Японии

Токио заявил, что Япония может находиться в зоне поражения новых ядерных боеголовок КНДР

© AP Photo / Lee Jin-manЛюди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 13 окт – РИА Новости. Министерство обороны Японии полагает, что КНДР уже смогла достичь миниатюризации ядерного заряда, необходимой для оснащения ядерными боеголовками баллистических ракет, в зоне поражения которых находится японский архипелаг, заявил в ходе парламентских слушаний глава оборонного ведомства страны Ясукадзу Хамада.
"Мы полагаем, что ими уже был достигнут уровень миниатюризации заряда для боеголовки, которой можно было бы оснастить баллистические ракеты, в зоне поражения которых находится наша страна", - заявил министр.
Северная Корея с 25 сентября провела семь ракетных пусков, с начала года - 25. По данным СМИ, примерно в то же время, с 25 сентября по 9 октября, в КНДР проходили и учения тактических ядерных подразделений, которые инспектировал северокорейский лидер Ким Чен Ын.
В прошлый вторник Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, которая перелетела через северную японскую префектуру Аомори и упала за пределами территориальных вод. В префектурах Аомори и Хоккайдо была объявлена тревога в связи с пуском. Последний раз ракета КНДР перелетала через территорию Японии пять лет назад. Ракета пролетала рекордное для северокорейских ракет расстояние 4600 километров, высота составила 1000 километров.
Южнокорейские эксперты высказали мнение, что испытанная ракета могла быть новой моделью. По их мнению, судя по форме, боеголовка выпущенной недавно ракеты, по сравнению с "Хвасон-12", стала более короткой и округлой. Возможно, это указывает на то, что боеголовка спроектирована для несения ядерного заряда.
Показ по ТВ запуска ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 05:05
СМИ: в Японии допустили, что КНДР испытала баллистические ракеты подлодок
 
В миреТокиоЯпонияКНДР (Северная Корея)Ким Чен ЫнМинистерство обороны Японии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала