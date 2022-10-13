https://ria.ru/20221013/kndr-1823566776.html

Токио заявил, что новые ядерные боеголовки КНДР могут достичь Японии

Токио заявил, что новые ядерные боеголовки КНДР могут достичь Японии - РИА Новости, 13.10.2022

Токио заявил, что новые ядерные боеголовки КНДР могут достичь Японии

Министерство обороны Японии полагает, что КНДР уже смогла достичь миниатюризации ядерного заряда, необходимой для оснащения ядерными боеголовками баллистических РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T05:17

2022-10-13T05:17

2022-10-13T05:29

в мире

токио

япония

кндр (северная корея)

ким чен ын

министерство обороны японии

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ТОКИО, 13 окт – РИА Новости. Министерство обороны Японии полагает, что КНДР уже смогла достичь миниатюризации ядерного заряда, необходимой для оснащения ядерными боеголовками баллистических ракет, в зоне поражения которых находится японский архипелаг, заявил в ходе парламентских слушаний глава оборонного ведомства страны Ясукадзу Хамада.Северная Корея с 25 сентября провела семь ракетных пусков, с начала года - 25. По данным СМИ, примерно в то же время, с 25 сентября по 9 октября, в КНДР проходили и учения тактических ядерных подразделений, которые инспектировал северокорейский лидер Ким Чен Ын.В прошлый вторник Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, которая перелетела через северную японскую префектуру Аомори и упала за пределами территориальных вод. В префектурах Аомори и Хоккайдо была объявлена тревога в связи с пуском. Последний раз ракета КНДР перелетала через территорию Японии пять лет назад. Ракета пролетала рекордное для северокорейских ракет расстояние 4600 километров, высота составила 1000 километров.Южнокорейские эксперты высказали мнение, что испытанная ракета могла быть новой моделью. По их мнению, судя по форме, боеголовка выпущенной недавно ракеты, по сравнению с "Хвасон-12", стала более короткой и округлой. Возможно, это указывает на то, что боеголовка спроектирована для несения ядерного заряда.

https://ria.ru/20221009/kndr-1822556992.html

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в мире, токио, япония, кндр (северная корея), ким чен ын, министерство обороны японии